NVIDIA GeForce RTX 2060/2070 SUPER vs AMD Radeon RX 5700/XT, comparativa: la guerra de las tarjetas gráficas ha resucitado

Durante años AMD ha estado a la sombra de NVIDIA en el terreno de las tarjetas gráficas. Las propuestas de NVIDIA han ido siempre por delante si lo que buscabas era las máximas prestaciones y eficiencia, y hasta no hace mucho AMD difícilmente podía competir salvo en las gamas más modestas.

Las cosas han cambiado con las nuevas AMD Radeon RX 5700 y Radeon RX 5700 XT, que han hecho que NVIDIA reaccione y lance sus versiones mejoradas de las primeras RTX. Hemos podido enfrentar a las nuevas GeForce RTX 2060/2070 SUPER con las tarjetas gráficas de AMD, y los resultados demuestran que los gamers tienen por fin alternativas de lo más suculentas en esta gama en la que potencia y prestaciones se unen a precios muy llamativos.

NVIDIA avanza, pero es AMD la que se pone las pilas

Adelantábamos ya en un tema previo cómo las nuevas gráficas de AMD no compiten (ni pretenden competir) con la gama más alta de NVIDIA. Las RTX 2080 SUPER y sobre todo las RTX 2080 Ti siguen siendo inalcanzables para las gráficas de AMD por el momento, pero también es cierto que los precios de esos modelos son notablemente superiores.

Así pues, la batalla está en este ranto de 400-600 euros en el que veremos distintas versiones de las RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, Radeon 5700 y Radeon 5700 XT de los diferentes OEMs.

Las prestaciones de dichas tarjetas son realmente notables y dejan atrás a las generaciones previas, y aunque en el caso de NVIDIA las mejoras son llamativas, es en las gráficas de AMD donde hay una mejora mucho más notable respecto a las RX 570/590 y también respecto a las Vega 56/64.

No solo en potencia, cuidado, sino también en eficiencia energética, una asignatura pendiente de las gráficas de AMD que se ha corregido en las nuevas 5700/XT. La nueva arquitectura RDNA de las GPUs Navi 10 y su proceso litográfico de 7 nm permite mejoras notables en este apartado aunque no llegue aún a los niveles de NVIDIA en este apartado.

Así pues, nos encontramos con una AMD que como veremos logra superar en precio/prestaciones a las RTX 2060 y RTX 2070 que se presentaron el año pasado, y que además es muy competitiva si la comparamos con las nuevas ediciones SUPER. ¿Cómo de competitiva? Eso es lo que aclararemos a través de las pruebas que hemos podido ejecutar en estas tarjetas gráficas.

Nuestras pruebas

Para evaluar estas cuatro tarjetas gráficas hemos contado con el equipo de pruebas de referencia de los últimos análisis, algo que permite establecer puntos de referencia con anteriores modelos de las gráficas de estos fabricantes y que facilita saber qué podemos esperar de cada tarjeta solo centrándonos en la GPU.

Así, el procesador es un Core i5-8400, acompañado de 16 GB de memoria DDR4 a 3200 MHz montados sobre una placa ASRock Z370M-ITX/ac. La unidad de almacenamiento principal es una Samsung 970 EVo M.2 NVMe, mientras que la fuente de alimentación es una Be Quiet BN282 de 650 W.

Hemos usado los últimos controladores de NVIDIA y de AMD proporcionados por los fabricantes en los días previos al lanzamiento de estas gráficas, y en ambos casos se trata de drivers que demuestran tener margen de mejora. Sobre todo en el caso de AMD, en el que las tareas de overclocking eran difíciles de hacer funcionar y presentaban un comportamiento errático.

Por esa razón y por falta de tiempo nos hemos centrado en los rendimientos nativos de estas tarjetas tal cual se ofrecen al usuario: tiempo habrá de analizar el rendimiento si hacemos overclocking, pero por el momento nos centraremos en las opciones nativas de estas cuatro tarjetas que desde luego muestran las cartas sobre la mesa en esta gama de precios tanto en el caso de AMD como de NVIDIA.

3DMark

Como venimos haciendo en los últimos tiempos, nos centramos en dos de las pruebas más exigentes de esta suite: Fire Strike Extreme y Ice Storm Extreme.

Resultados con alguna cifra extraña como la de la RTX 2060 SUPER, que por algún motivo no dejó buena cifra en Ice Storm Extreme. Por lo demás, buen comportamiento de las gráficas con un especial buen sabor de boca para los modelos de AMD, que lograron superar incluso a la RTX 2070 SUPER en la prueba Ice Storm Extreme, y, en el caso de la RX 5700 XT, en ambos tests.

Cinebench

Continuamos con Cinebench, una prueba sintética que permite evaluar la capacidad que estas nuevas gráficas tienen en el ámbito del diseño gráfico y modelado 3D.

No hay diferencias demasiado marcadas en Cinebench, aunque sí se aprecia una ligera ventaja de las RTX en OpenGL frente a los modelos de AMD. Aún así el comportamiento en conjunción con la CPU en las pruebas parece favorecer a las gráficas de AMD, pero el margen es realmente corto. Mucho equilibrio en este ámbito incluso con modelos con arquitectura Pascal como la GTX 1070 que hemos querido incluir como referencia.

PCMark 10

Esta es una prueba que nos gusta incluir a pesar de estar lejos del ámbito de las gráficas. ¿Influye la potencia de la GPU en tareas de propósito general? Lo normal es que no lo haga, pero poco a poco más y más aplicaciones convencionales aprovechan esa potencia en algunos pequeños apartados.

Al centrarnos en nuestros cuatro protagonistas vemos que los modelos de NVIDIA parecen favorecer ese escenario de uso genérico que plantea PCMark 10.

Shadow of the Tomb Raider

El primer juego de nuestro conjunto de pruebas es este título exigente que ha integrado soporte para DLSS y para el trazado de rayos (en la gestión de las sombras). Lógicamente las RX 5700/XT de AMD no ofrecen soporte para esas opciones, pero hemos podido comparar el rendimiento sin dichas capacidades activadas.

Hay que señalar que la activación de la tecnología DLSS permitía a las gráficas de NVIDIA ganar varios fotogramas por segundo. En 4K, por ejemplo, pasaban de 35 a 49 FPS en la 2060 SUPER y de 40 a 59 FPS en la 2070 SUPER a costa, eso sí, de perder algo de nivel de detalle.

Si dejamos a un lado esa consideración, los resultados muestran cómo las Radeon RX efectivamente se han puesto las pilas y mantienen el pulso con la RTX 2060 SUPER y en 1080p incluso con la RTX 2070 SUPER.

Dirt Rally

Este simulador de carreras de rally muestra desde hace tiempo unas cifras algo erráticas en las dos resoluciones inferiores (1080p y 1440p, casi siempre muy parecidas), pero sí es interesante comprobar cómo el rendimiento cambia de forma notable en el modo 4K, que exige bastante incluso a este título de hace unos años.

En Dirt Rally la ventaja de las RTX de NVIDIA es clara en todas las resoluciones, aunque es cierto que en 4K la RX 5700 XT logra comportarse de forma notable. No así la RX 5700, que mostró unas cifras mucho más bajas de lo esperado.

The Division

Otro título de referencia en nuestra batería de pruebas es 'The Division', que aun teniendo segunda parte cuenta con una herramienta interna de benchmarking que permite evaluar fácilmente hasta dónde puede llegar cada una de las gráficas que han sido protagonistas en nuestro análisis, tanto en modo DX11 como en DX12.

En las pruebas realizadas con The Division volvemos a ver cómo el comportamiento de las tarjetas de AMD vuelve a ser destacable, sobre todo en modo DX12 en el que en algún caso superan a sus competidoras. La RTX 2060 SUPER suele estar por delante de la RX 5700, pero por detrás de la RX 5700 XT, mientras que la RTX 2070 SUPER es normalmente la referencia, aunque con un margen escaso.

World of Tanks

El juego de tanques sigue siendo muy popular, pero su herramienta de benchmarking es también muy útil para comprobar qué tipo de rendimiento pueden dar estas gráficas a distintas resoluciones.

En este benchmark la RX 5700 XT logra competir con la RTX 2060 SUPER -lo esperable teniendo en cuenta que están en la misma franja de precios- pero es la RTX 2070 SUPER la que marca la diferencia de forma más clara que en otras pruebas. La RX 5700 no está tan lejos de su hermana mayor, después de todo, y por tanto representa de nuevo una opción interesante para quienes buscan buen rendimiento sin tanta inversión.

Battlefield V

Con este juego no hay modo benchmark automático, y como hemos hecho en otras ocasiones medimos el rendimiento con OCAT y la nueva herramienta FrameView de NVIDIA para evaluar la tasa media de fotogramas por segundo que la gráfica logra entregar en distintas resoluciones y modos. Como sucede con 'Shadow of the Tomb Raider', se trata de un juego que soporta ray tracing y DLSS, pero en la comparación con las Radeon RX 57000/XT desactivamos esa opción no disponible en estas últimas.

En los resultados las RX 5700 y 5700 XT han demostrado ser realmente competitivas, y salvo en resolución 4K se han mostrado más capaces que sus competidoras, con una RX 5700 que incluso superaba a la RTX 2070 SUPER en algún caso al jugar en DX 11, donde las RTX se mostraban singularmente débiles en resoluciones bajas.

AMD vuelve a ser competitiva

Como hemos visto en los resultados de las pruebas, la batalla está servida. Las AMD Radeon 5700 XT están luchando codo con codo con las GeForce RTX 2060 SUPER: las superan en rendimiento puro (sin tener en cuenta soporte RTX -o DXR, trazado de rayos- y DLSS) lo que hace de ellas una opción muy atractiva si buscamos esa apuesta única por el gaming tradicional.

Están por debajo de las RTX 2070 SUPER en rendimiento, pero en cambio suponen también mejor equilibrio entre precio y prestaciones si tenemos en cuenta el rendimiento por la inversión realizada: si queréis más potencia desde luego el modelo de NVIDIA es el vencedor, pero el coste impuesto (100 euros más) probablemente no compense si tan solo tenemos en cuenta esa diferencia de rendimiento.

Con las AMD Radeon RX 5700 ocurre algo parecido: están algo por debajo de las RTX 2060 SUPER, pero ofrecen mejores prestaciones que las RTX 2060 originales y su rendimiento y eficiencia las convierte en opciones muy interesantes si el usuario quiere ahorrar algo de dinero.

De hecho en esa particular batalla con las RTX 2060 originales parece que las RX 5700 son mejor opción, entre otras cosas porque cuentan con 8 GB de memoria GDDR6 en lugar de los 6 GB de las 2060. La renovación de ese modelo por parte de NVIDIA ha llegado justo a tiempo, y las RTX 2060 SUPER son una propuesta mucho más llamativa e interesante que su predecesora en todos los sentidos.

Hablemos de enfoques y de oportunidades

Las propuestas de estos dos fabricantes son singulares y dejan más interesante que nunca ese mercado de gráficas que salen con precios algo por debajo de 400 euros y que pueden llegar a superar ligeramente la barrera de los 500.

Curioso, en la etiqueta de las AMD RX 5700/XT sigue usándose la marca ATI del fabricante que AMD compró en 2006.

No son las gráficas más ambiciosas del mercado por tanto, pero AMD se mete en la lucha por un segmento muy interesante para la mayor parte de los gamers: aquellos que quieren garantías de sobra a la hora de jugar y productos que aguanten bien el paso del tiempo. Los precios a los que se ponen a la venta estas tarjetas demuestras esa vocación de AMD de atacar uno de los aspectos más relevantes para los usuarios:

AMD Radeon NVIDIA GeForce Precio oficial Radeon RX 5700 RTX 2060 Founder's Edition 419 euros Radeon RX 5700 XT RTX 2060 SUPER 419 euros RTX 2070 SUPER 529 euros Radeon 7 RTX 2080 SUPER 739 euros RTX 2080 Ti 1.259 euros

Como se puede ver en la tabla, AMD no tiene un competidor "directo" en precio de la RTX 2070 SUPER, pero se acerca al rendimiento de esta en algunas pruebas y eso parece abrir la puerta a una tarjeta más ambiciosa que se sitúe a caballo entre la actual 5700 XT y la Radeon VII, que analizamos en marzo y que era la primera en competir con la gama alta de NVIDIA aun sin estar aún basada en la arquitectura RDNA ni hacer uso de núcleos Navi 10.

Aquí no obstante los enfoques de AMD y NVIDIA son completamente distintos. Las Radeon 5700/XT son mucho más conservadoras en su filosofía: el nuevo proceso de fabricación le ha dado a este fabricante la oportunidad de ganar enteros donde más lo necesitaba: en IPC y rendimiento puro, además de ofrecer mejor eficiencia que con su sproductos anteriores.

Para NVIDIA la lucha es otra. Sus familias RTX apuestan por el rendimiento, sí, pero está claro que la visión de esta compañía es la de abrir el mundo de los videojuegos al trazado de rayos (ray tracing) y a esa computación dirigida a la inteligencia artificial que se manifiesta en forma del soporte DLSS de algunos títulos.

Tanto en el caso del trazado de rayos como en el del antialiasing DLSS la industria (y los usuarios) parece estar tomándoselo con calma: no son demasiados los títulos que aportan soporte para estas opciones, y aún haciéndolo el impacto en el número de fotogramas por segundo o en la definición de la imagen sigue siendo sensible, aunque cada jugador puede afortunadamente activar o desactivar dichas opciones a su antojo.

NVIDIA lleva tiempo trabajando en mejores implementaciones de sus controladores y de sus ayudas a los desarrolladores para ofrecer experiencias cada vez más ambiciosas y fluidas en el ámbito del fotorrealismo sin que eso perjudique tanto el rendimiento. Ahora el ray tracing se aplica a reflejos pero también a iluminación y sombras, y eso hace que si uno se fija en los detalles, la oferta de NVIDIA sea difícilmente resistible.

No solo eso: NVIDIA ha sido la única que ha mantenido la apuesta por las configuraciones duales de tarjetas. La tecnología SLI se ha ampliado, y en la nueva familia RTX también está soportada en las RTX 2070 SUPER, una opción interesante para gamers.

En AMD creen que esta opción es poco popular, y es cierto que las configuraciones con dos (o más) gráficas son minoritarias: aún así, descartar esa capacidad podría ser perjudicial para una AMD que parece no cerrar la puerta de forma definitiva -como con el ray tracing, del que dicen que no es el momento- pero que por ahora prefiere centrarse en los grandes intereses de los jugadores: que sus tarjetas den más FPS, sin más.

Así pues, tenemos dos enfoques muy separados. Por un lado NVIDIA parece mirar más al futuro. O más bien a su futuro, uno propietario en el que tanto el trazado de rayos como DLSS serán opciones que podrás disfrutar solo si cuentas con hardware de este fabricante.

Por el otro, AMD se centra más en el presente y en las peticiones más frecuentes de los jugadores, que querían competencia a los productos de NVIDIA. Eso es lo que plantean sus Radeon 5700/XT, muy interesantes en muchos apartados pero que descartan esas ideas del trazado de rayos o el antialiasing vía inteligencia artificial.

Aunque no planteen esa apuesta por el uso de la inteligencia artificial, las nuevas gráficas de AMD no se olvidan de mejoras técnicas en diversos apartados. La tecnología Radeon Image Sharpening precisamente está orientada a ofrecer un antialiasing preciso y detallado que no haga que la imagen parezca algo "borrosa", y que está disponible a través de sus controladores Catalyst.

Hay otras ideas interesantes como la tecnología Anti-Lag (NVIDIA tiene sus fotogramas "pre-renderizados" que siguen la misma idea) puede tener un ligero impacto en el número de fotogramas por segundo entregados por la GPU, pero que a cambio, según AMD, permite reducir la latencia, ese tiempo de respuesta que existe desde que pulsamos por ejemplo el botón izquierdo del ratón y vemos el cambio visual en pantalla.

Los nanómetros importan, y podrían importar más en el futuro

Hay otro factor que juega un papel fundamental en esta batalla: AMD ha aprovechado las ventajas de los 7 nanómetros, y eso ha permitido avanzar de forma notable tanto en el IPC como en eficiencia. Estamos ante unas gráficas que no aplastan a Turing ni mucho menos, pero cuyos núcleos Navi 10 y arquitectura RDNA dejan un sabor de boca excelente, y que sobre todo tienen margen de mejora en el futuro.

Pero claro, NVIDIA no ha jugado aún la carta de dar el salto a un proceso litográfico más avanzado. Siguen manteniendo los 12 nm y aún con ese proceso Turing sigue siendo una arquitectura excepcional tanto en prestaciones -AMD no compite de momento en la gama alta- como en eficiencia y consumo energético.

No parece que en NVIDIA tengan prisa por dar el salto a los 7 nm, pero cuando lo hagan -y lo harán- AMD podría volver a quedarse atrás.´

Sea como fuere, la batalla está servida, y estos nuevos productos de AMD demuestran que la empresa vuelve con fuerza a un segmento en el que desde hace tiempo estaba algo descolgada.

Las Radeon 5700 y las Radeon 5700 XT resucitan esa particular y deseada competencia entre estas dos firmas, y (esperamos) pueden ser el nuevo punto de inflexión de una era fantástica en el ámbito de las tarjetas gráficas.

Hay un punto más a tener en cuenta a la hora de observar este análisis y sus resultados: lo que AMD ha mostrado con sus Radeon RX 5700 y RX 5700 XT es especialmente interesante no ya para los jugadores actuales, sino para los que lo serán en el futuro. Hablamos en concreto de la futura generación de consolas cuyas gráficas estarán basadas en núcleos Navi personalizados.

Aún queda un año (o más) para esos lanzamientos, y el margen de mejora de Navi y de su arquitectura, RDNA, es prometedor, así que a buen seguro las futuras Xbox y PlayStation harán buen uso de esas ventajas que ya han demostrado su potencial con estas primeras gráficas. NVIDIA no se quedará dormida en los laureles, seguro, pero insistimos: AMD ha vuelto a la lucha, y eso nos gusta.