Gigabyte Aero 15 OLED XB, análisis: una pantalla OLED se disfruta igual jugando que trabajando

No es tan infrecuente que, al comprar un portátil de gama alta por más de 2.000 euros, uno pretenda sacarle provecho tanto en tareas creativas y laborales como de ocio a la hora de jugar o disfrutar de una buena película o serie.

Para aunar esos dos ámbitos que muchos profesionales tienen unidos en un solo equipo está por ejemplo el Gigabyte Aero 15 OLED XB, la nueva versión de un ya clásico portátil que llega con los nuevos procesadores Intel Core de décima generación, las gráficas RTX más potentes de Nvidia y su razón de ser principal: una espectacular pantalla OLED de 15.6 pulgadas. En Xataka ya lo hemos podido probar.

Ficha técnica del Gigabyte Aero 15 OLED XB

Gigabyte Aero 15 OLED XB Pantalla OLED Samsung de 15,6 pulgadas UHD (3840x2160 píxeles) con certificación Pantone Procesador Intel Core i7-10875H (2.3GHz-5.1GHz) Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Memoria RAM 16 GB DDR4 2933MHz (admite un máximo de 64 GB) Almacenamiento Intel Optane de 512 GB NVMe PCIe Conectividad 3 x USB 3.2 Generación 1 (Tipo A)

1 x Thunderbolt 3 (USB Tipo C)

1 x HDMI 2.0

1 x miniDP 1.4

1 x jack de 3,5 mm para micrófono y auriculares

1 x lector de tarjetas SD UHS-II

1 x RJ-45 Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0 Sonido 2 x altavoces de 2 vatios

Audio Nahimic 3 Batería Polímeros de litio / 94,24 Wh Dimensiones 356.4 x 250 x 20 mm Peso 2 kg Precio 2799 euros

Más allá de lo llamativo de su panel OLED bien calibrado y diagonal de 15 pulgadas, este Gigabyte Aero 15 OLED XB destaca en el mercado por dos estrenos importantes: los procesadores Intel de décima generación y lo último de Nvidia en gráficas para portátiles, las RTX Super.

Por el lado negativo hay que fijarse en que, con ese precio, la memoria RAM de 16 GB o la capacidad de la unidad SSD (solo 512 GB) se nos queda algo corta, especialmente en un equipo para perfiles creativos de foto y vídeo, donde esos dos elementos son clave.

Un portátil de 15.6 pulgadas compacto, robusto y bien construido

Las mastodónticas estaciones de trabajo o los portátiles gaming de grandes dimensiones y peso han pasado a la historia para aquellos que necesitan movilidad real con su portátil de grandes prestaciones. El Gigabyte Aero 15 OLED XB es un buen ejemplo de ello.

No hay duda de que el Aero 15 OLED es un portátil gaming cuando ves su teclado RGB, pero el exterior es más discreto y de un acabado del máximo nivel y detalle

Este portátil Aero mantiene detalles que los jugadores reconocerán pronto. En el diseño sobrio y elegante, con acabado en aluminio negro mate cepillado que admite muy bien el uso sin que la suciedad o las huellas tengan mucha relevancia, hay logos (iluminado el principal de la carcasa), bandas de diferente textura o parrillas para sonido y refrigeración que nos dan idea de que es un equipo gaming de los que no abusan de estridencias.

Lo más agresivo de su diseño está en la parte trasera, en la unión de chasis y pantalla. Ahí, con un parrilla de refrigeración contundente, queda constancia con una chapa metálica Aero iluminada con dos LEDS a modo de focos, la familia de procedencia de este equipo portátil.

El portátil de Gigabyte mantiene unas dimensiones considerables habida cuenta de que estamos ante un equipo de la gama de los 15 pulgadas y un interior muy destacado. Esa excelente fabricación y cuidado por los detalles se traduce en un peso de solo 2 kg que en conjunto nos deja con una rotunda sensación de solidez y resistencia en el equipo. No es de los modelos en los que nada más verlos estés pensando en una funda protectora ni similares. Su grosor, de solo 2 cm, también es destacado.

De la parte física y de diseño hay detalles que nos han gustado más que otros. Los marcos reducidos están del lado de lo más positivo, así como la resistencia de las bisagras de la pantalla, estable pero facilitadora de la apertura sin esfuerzo incluso con un solo dedo. Sin embargo, me hubiera gustado que hubiera sido posible abatirla unos grados más. También la posibilidad de elevar algo más la base para mejorar la refrigeración hubiera sido una posibilidad de valor para el diseño.

La reducción tan grande los marcos alrededor de la pantalla tiene un problema en la actualidad: dónde colocar la webcam. Gigabyte ha optado por hacerle sitio encima del teclado, casi en la bisagra de la pantalla.

Esa posición no me gusta por el ángulo limitado que concede y porque, habitualmente, escribir al mismo tiempo que la usamos produce que parte de la pantalla quede ocupada por nuestras manos. Lo que sí que me ha gustado ha sido la tapa deslizante para aumentar la privacidad.

Por ahora, las soluciones de webcam fuera de los marcos de la pantalla no nos convencen por el ángulo y que a veces las manos, al teclear, tapan parte de la visión

Por cierto, este Gigabyte Aero 15 OLED XB incluye un lector de huellas, situado en la esquina superior izquierda del touchpad.

Un ejemplo de conectividad en un portátil delgado

Pese a su reducido grosor, este GigaByte Aero 15 OLED no se ha andado con medias tintas en lo que se refiere a ofrecer al usuario un buen abanico de puertos y posibilidades de conectividad. Habrá necesidades no satisfechas o ausencias que algunos usuarios noten, pero en general le damos muy buena nota en el apartado de conectividad.

En la lateral izquierdo encontramos un poco de todo pese a que casi la mitad de la longitud de este lateral queda para una salida de refrigeración. Así, tenemos un puerto HDMI 2.0, un puerto mini DP 1.4, uno USB 3.2 Gen1 tipo A, el puerto jack de 3.5 mm y un puerto Ethernet (RJ-45), algo bastante recomendable para un portátil gaming. Además es WiFi 6 y Bluetooth 5.0

Ya en el lado derecho hay sitio para dos puertos más USB 3.2, un USB-C (Thunderbolt 3) y un lector de tarjetas UHS-II SD, algo muy de agradecer por profesionales de la imagen. También en este lateral encontramos la entrada de alimentación, que es de tipo propietaria.

Aquí nos hubiera gustado que GigaByte ofreciera carga vía USB-C para poder prescindir, al menos en movilidad, del enorme cargador de serie de este equipo.

Una pantalla OLED para disfrutar

Si la tecnología del panel viene como parte del nombre del producto, queda claro que estamos ante una característica de la que presumir. Así es con el panel OLED de este Gigabyte Aero 15.

El panel es de manufactura coreana, concretamente de todo un referente como Samsung. Tiene una diagonal de 15.6 pulgadas, con resolución UHD (3840x2160 píxeles) y cuenta con la certificación X-Rite Pantone, VESA DisplayHDR (TrueBlack 400) además de venir calibrado individualmente de fábrica.

Toda esta retahíla de especificaciones se aprecian nada más arranca el equipo y la alta luminosidad del panel, su colorido intenso pero preciso y la nitidez, hacen acto de presencia ante nuestros ojos. De hecho, el panel ofrece un brillo máximo de 400 cd/m2 y tiene cobertura del 100% del espacio de color P3 así como el sRGB.

Su visibilidad es estupenda, con un contraste completo, negros profundos en todo tipo de escenarios y como hemos indicado, con una cobertura real y calibración del panel que dejará satisfechos a quienes necesiten precisión para su trabajo. El resto podrán disfrutar de la tecnología OLED en juegos y cualquier tipo de contenidos.

En cuanto al sonido, los altavoces vienen dispuestos en una parrilla sobre el teclado, y acompaña bien el apartado de imagen en términos de potencia suficiente y claridad de las voces especialmente, por lo que para jugar o ver vídeos cumple correctamente. Quizás echamos de menos algo más de contundencia en los bajos.

Con la aplicación Nahimic podemos personalizar el comportamiento del sonido del equipo escogiendo entre perfiles y dentro de ellos, diferentes opciones. Justo pero bienvenido.

Core i7 de décima generación y RTX 2070 Super a los mandos

A esta altura del año no son todavía muchos los portátiles que pueden presumir de integrar ya los procesadores Intel de décima generación. El Gigabyte Aero 15 OLED XB es uno de los pocos en hacerlo. Concretamente con el Intel Core i7-10875H que montaba el modelo que hemos analizado en Xataka.

Es procesador, que tiene una frecuencia de trabajo estándar de 2.3 Ghz y Tubo Boost de 5.1 GHz, trabaja conjuntamente con 16 GB de memoria RAM (2x8 GB DDR4 2933MHz) y como almacenamiento, contamos con SSD Intel Optane NVMe PCIe de 512 GB.

Este portátil se ha enfocado principalmente al sector de los profesionales creativos pero es innegable que quienes lo pretendan usar para jugar, quedarán también satisfechos. Para ambos casos este Gigabyte monta la gráfica Nvidia RTX 2070 Super en su versión para portátiles, con 8 GB de memoria GDDR6.

El equipo se mueve, gestiona elementos e instala aplicaciones sin que casi nos demos cuenta de que hemos pulsado botón alguno. En la ronda habitual de test sintéticos el Gigabyte Aero 15 OLED corrobora con altas cifras sus posibilidades.

En Cinebench R20 el equipo de Gigabyte alcanzó los 3266 puntos, una gran cifra para este procesador. Otros test donde se pudo lucir fueron en PC Mark 8, donde por ejemplo en la prueba Works superó los 4600 puntos o los 5500 en Creative. En GeekBench 4, con 5930 puntos en Single Core y 30598 en el modo Multi-Core, el Core 7 de décima generación mostró también su excelente estado de forma.

En el apartado gráfico, las posibilidades de la RTX 270 Super quedan también claras con cifras de 31609, 3516 o 4722 para las pruebas SkyDiver, TimeSpy Extreme y Firestrike Ultra de 3DMark respectivamente.

En cuanto a la unidad SSD, en este caso una Intel Optane, su rendimiento es especialmente destacado en modo lectura, on iras por enima de los 2100 MB/s.

Si pasamos a pruebas de rendimiento con juegos, situación que admite perfectamente este Gigabyte Aero 15 OLED XB, las pruebas a 1080p y en modo Ultra nos arrojaron cifras medias de 85 fps en Shadow of the Tomb Raider y justo 60 fps en The Division 2, también a 1080p y modo Ultra. Otros títulos habituales de nuestras pruebas son GTA V (143 fps), The Witcher 3 (82 fps) o Metro Exodus (55 fps).

Prácticamente cualquier título actual puede ser jugado a más de 60 fps en este portátil

La contundencia del interior de este portátil queda de manifiesto por las dos salidas de aire de los lados, la gran parrilla en la bisagra y prácticamente la mitad de la parte inferior convertida en una salida general abierta de aire. Esto hace que sea un equipo que apenas podremos usar sobre las rodillas y que genera bastante calor.

En funcionamiento, el Gigabyte Aero 15 OLED XB es bastante silencioso en la mayoría de tareas que no requieren de mucha potencia. Navegando, usando clientes de mensajería, algo de ofimática y reproduciendo música de fondo, apenas notamos el ruido de los ventiladores cuando ocasionalmente se encienden.

Cuando ya editamos vídeo o imágenes, reproducimos contenido de vídeo exigente o exprimimos a su procesador, el sistema de refrigeración entra en funcionamiento de manera más continua y ruidosa, como es de esperar en este tipo de equipo gaming. En entornos silenciosos el ruido es muy apreciable y molesto.

En todo caso, siempre disponemos de la opción de gestionar cuándo entran en funcionamiento los ventiladores y con qué intensidad, aunque con el riesgo de que el sistema no quede correctamente refrigerado o rendimiento se vea mermado.

Bastantes opciones de control de Gigabyte

Como es habitual en los ordenadores de corte gaming, el software asociado al control de algunas opciones es muy interesante y completo. Así, en el software ControlCenter podemos gestionar desde las actualizaciones de drivers y firmware de componentes hasta configurar el perfil de uso de los ventiladores, gestionar opciones asociadas a la pantalla, procesador, disco duro ... o manejar la conectividad de una forma sencilla, accesible y centralizada.

Autonomía correcta salvo si quieres jugar

En el interior de esta bestia encontramos una enorme batería de 94 Wh. Sería una cifra muy a tener en cuenta pero no con el gran demandante de energía que es la configuración hardware de este equipo. Hablamos de la gráfica, de un panel 4K …

En nuestras pruebas de autonomía, iniciamos los test con el uso más permisivo con la batería que podíamos. En una jornada de trabajo básica con algo de vídeo, redes sociales, ofimática y mucha navegación web, sin exigirle con programas de edición de foto o vídeo, jugar o exprimir el brillo de su pantalla, este Gigabyte Aero 15 OLED XB es capaz de ofrecernos entre 4 y 5 horas de uso, siempre controlando el brillo de la pantalla por debajo de la mitad del máximo, así como usando el perfil de ahorro de batería.

Sin embargo el perfil de uso de este ordenador no es ése. Había que exigirle mucho más y en ese caso, con edición de vídeo y foto o juego, la batería reduce su autonomía a una media de entre 1 y 3 horas, dependiendo de la tarea principal.

Teclado eminentemente gaming

El elemento que más perfil gaming tiene en este portátil es el teclado. No es de tipo mecánico pero las teclas poseen un recorrido largo, sólido y muy estable. Además me ha sorprendido lo silencioso que resulta por mucho que tratemos de pulsar con intensidad y agresividad.

El teclado es completo, con buena separación y tamaño de teclas, y admite un tecleo bastante veloz una vez que nos hemos hecho a su situación y tamaño. Es retroiluminado RGB con muchas opciones de configuración en el panel de control visto anteriormente.

La intensidad de la luz puede regularse, admite diferentes perfiles y la visibilidad de las teclas en total oscuridad es perfecta, salvo las teclas de función, que quedan iluminadas excepto en lo que curiosamente más nos interesa: la opción directa que aplica al pulsarlas.

En cuanto al touchpad, es grande, queda algo ladeado hacia el borde izquierdo del portátil para mantener la simetría con la parte principal del teclado, y tanto los gestos en la superficie como los toques me han ofrecido un funcionamiento sin pega alguna, especialmente en lo que a deslizamiento se refiere.

Gigabyte Aero 15 OLED XB, la opinión y nota de Xataka

Disfrutar de juego o contenidos multimedia en un portátil que habitualmente usamos para trabajar es una opción que crece en el mercado gracias a modelos tan completos como este Gigabyte Aero 15 OLED que hemos probado en Xataka. Aquí se juntan elementos que son ideales para un equipo de trabajo sólido: pantalla grande, excelente rendimiento, correcta autonomía y teclado cómodo.

Pero este Gigabyte Aero 15 OLED, con un precio alto, lo refuerza con detalles que ahora mismo marcan diferencias. La principal de este equipo es sin duda la pantalla, espléndida para el ocio y también el trabajo de profesionales que necesitan un panel fiel y de gran rendimiento. El resto lo ponen los procesadores de Intel, las gráficas más potentes de Nvidia para portátiles y todo ello con un diseño atractivo, manejable y que da gusto enseñar.

9 Diseño9,25 Pantalla 9,75 Rendimiento9,25 Teclado/trackpad9 Software8,75 Autonomía9 A favor Rendimiento excelente

Pantalla OLED espectacular tanto para el ocio como para el trabajo

Diseño robusto a la vez que adecuado para llevar de un lado a otro En contra La refrigeración tan exigente hace que los ventiladores jugando o trabajando a tope sean molestos

Cargador grande sin posibilidad de carga por USB-C

16 GB de memoria RAM y 512 GB de SSD con este precio es mejorable



