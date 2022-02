MSI GE76 Raider 12U, análisis: brutalidad gaming a casi 5.000 euros con los Intel Core i9-12900HK y la RTX 3080 Ti

Es ya casi una tradición que los procesadores para portátiles más potentes de cada generación de chips de Intel se estrenen en uno de los equipos más ambiciosos del mercado gaming portátil.

Así ha vuelto a ser de nuevo en el MSI GE76 Raider 12UHS, que acoge de muy buenas maneras en su contundente y contrastado chasis el estreno del Intel Core i9 de 12ª generación para portátiles, nada mal acompañado por memoria DDR5, SSDs PCIe Gen4 o la gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (175 W). Casi nada.

Ficha técnica del MSI GE76 Raider 12UHS

Pantalla LCD IPS de 17,3 pulgadas resolución FullHD a 360 Hz microprocesador Intel Core i9-12900HK GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB GDDR6 (175 W-220 W) memoria principal Hasta 64 GB DDR5-4800 almacenamiento 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 conectividad Conector de audio combinado de 3,5 mm

HDMI (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)

1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1x Type-C USB3.2 Gen2

1x USB 4 Tipo C (Thunderbolt 4 y Displayport)

1x MiniDisplayPort 1.4

1x Lector de tarjetas SD Express

1x LAN RJ45 conectividad inalámbrica Wi-Fi 6e (802.11ax) y Bluetooth 5.2 sonido y webcam 4 altavoces Dynaudio Wecam 1080p 30fps batería 99 Wh (adaptador de 330 W) sistema operativo Windows 11 peso y grosor 2.9 kg y 25.9 mm precio 4699 euros

Un diseño rotundo de equipo gaming

La serie GE de MSI no duda sobre el enfoque de sus portátiles. Nada de equipos para jugar "portables" o diseños mixtos para el mercado de los creativos. Aquí hemos venido a jugar y esa idea está detrás de todo el diseño del MSI GE76 Raider 12H de este 2022.

El MSI GE76 Raider 12U es un portátil con más rol de sustituto del sobremesa para jugar que un equipo para llevar a todos lados

Este portátil para jugadores es decididamente contundente en las formas. Y nada pequeño ni ligero. Su chasis de aluminio transmite una sensación completa de robustez, lo mismo que algunos ángulos insertados en el diseño o las evidentes salidas de refrigeración de los laterales y especialmente la parte trasera.

Ahí, como equipo sustituto de un sobremesa, hay una buena parte de su conectividad. Nos encontramos con un puerto MiniDisplayPort 1.4, un USB-C 4 (Thunderbolt 4 y Displayport) y una salida HDMI (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz). También en esa zona trasera queda situado el conector propietario del gran adaptador de alimentación de 280 W y un puerto Killer Gb LAN (hasta 2.5G).

El resto de la amplia conectividad de este equipo gaming se reparte entre los dos laterales, lo cuales cuentan ambos con salidas de refrigeración.

El MSI GE76 Raider de 2022 cuida de la conectividad con Wifi 6E de Intel así como un puerto Ethernet Killer 2.5 Gigabit RJ-45

En el lateral izquierdo disponemos de un puerto USB 3.2 Gen 2 de tipo A y otro USB-C 3.2 Gen 2, además de la entrada/salida de audio de tipo combo. En cuanto al derecho, nos encontramos con dos puertos USB 3.2 Gen 1 de tipo A y un lector de tarjetas SD Express, un pequeño guiño a los creativos que quieran optar por este portátil para su trabajo.

En cuanto a la conectividad inalámbrica, este nuevo portátil de MSI aporta al usuario conectividad Intel Killer AX Wifi 6E y Bluetooth 5.2.

El MSI GE76 Raider 12H tiene un grosor y peso considerable. Con 2.6 cm y 2.9 kilogramos de peso, no pensemos que es un equipo que irá con nosotros a todos lados. Y si miramos su enorme y pesada fuente de alimentación, mucho menos. Además, a pesar de que salvo el marco inferior, los demás no tienen una anchura excesiva, su pantalla de 17 pulgadas no lo deja como un portátil de reducidas dimensiones precisamente.

Un detalle que repite MSI en este GE76 Raider de 2022 es la banda de iluminación LED situada en el frontal del equipo y que abarca la totalidad de la anchura del portátil. Junto con el teclado, como veremos más adelante, forma parte de del sistema RGB de iluminación, el cual es totalmente controlable, incluida la desactivación completa, vía software.

El MSi GE76 Raider cuenta con una banda LED que le da mucha personalidad a su diseño

Pantalla con apuesta por los 360 Hz

Aunque del nuevo MSI GE76 Raider 12U hay un modelo "de entrada" con la gráfica Nvidia RTX 3070 Ti, la verdadera diferenciación entre equipos la tenemos en la elección de la pantalla.

En el mercado español, el equipo de referencia que estará disponible es el que apuesta todo por la frecuencia de refresco alta, concretamente hasta 360 Hz. La contrapartida es que, para ser un portátil con diagonal de 17.3 pulgadas, la resolución se queda en 1080p. Las otras dos opciones de paneles van subiendo la resolución al tiempo que reducen el refresco (QHD con 240 Hz y UHD con 120 Hz). En todos los casos hablamos de un panel de tipo IPS con cobertura sRGB del 100%.

El MSI GE76 Raider 12U da a elegir entre tres resoluciones y frecuencias de refresco para su pantalla de 17.3 pulgadas

El modelo que nosotros hemos analizado es el que opta por un panel FullHD y 360 Hz de frecuencia de refresco, tasa que queda algo lejos de lo que podremos conseguir salvo en juegos de e-sports.

La calidad de panel es muy alta, con fidelidad y buena calibración de fábrica. El brillo, de 300 nits, es suficientemente alto para una visualización correcta, a lo que ayuda el panel de tipo mate que, además, no le resta apenas vistosidad. El único punto débil es la resolución, algo corta para una pantalla de esta diagonal.

Como otros paneles de MSI, tenemos cierto margen de modificación usando la aplicación MSI True Color, disponiendo de varios modos de visualización o calibración con herramientas externas.

En el marco superior de la pantalla, como mandan con cánones, encontramos la webcam de este equipo, la cual da una lección a la mayoría de portátiles del mercado ofreciendo no solo una resolución de 1080p, sino una buena calidad de vídeo como e lógico que demande un jugador hoy en día.

Sonido a la altura de un equipo enorme

Con un tamaño tan considerable, tanto en grosor como en anchura, MSI acierta con la colocación de 4 altavoces en su GE6 Raider 12U.

Los dos principales se sitúan a los lados del teclado, mientras que en los laterales de las esquinas inferiores quedan los otros dos. Con esta configuración conseguimos disfrutar de un potente sonido envolvente, además de mucha nitidez y buen refuerzo de graves.

La gestión del apartado sonoro de este portátil de MSI se realiza vía software de la tecnología Nahimic. Es además sonido Hi-Resolution.

Llegan los procesadores Intel Core de 12ª generación con arquitectura Alder Lake

Como hemos visto, a nivel de diseño o idea detrás de este MSI Raider GE76, no hay demasiadas ni importantes novedades. El grueso del nuevo lanzamiento hay que dárselo casi exclusivamente al estreno de los nuevos procesadores Intel Core de 12ª generación con arquitectura Alder Lake, concretamente los de la serie H, la más ambiciosa de los primeros chips destinados al mercado de portátiles.

En este MSI Raider GE76 se estrena de hecho el procesador más potente de la serie, el Intel Core i9-12900HK con sus 14 núcleos y 20 hilos de ejecución. De los núcleos, seis son de alto rendimiento mientras que los 8 restantes son de alta eficiencia. Este chip ofrece una frecuencia tubo máxima de 5 GHz, caché de 24 MB y un TDP de 45 W.

Los compañeros de ficha técnica también están entre lo más alto que podemos encontrar actualmente para el mercado de portátiles gaming. Por ejemplo la memoria RAM es de tipo DDR5-4800, contando con dos ranuras disponibles para un total de 64 GB. Nuestro modelo de prueba contaba con 32 GB distribuidos en dos módulos de 16 GB. Es justo el tipo de memoria que Intel recomienda usar con estos nuevos chips Alder Lake.

En cuanto a la memoria interna, hay dos slots M.2 para unidades NVMe PCIe Gen4 con una capacidad máxima de 2 TB, como en el modelo que nosotros analizamos. Disponer de tal capacidad en un equipo gaming, además con un rendimiento según nuestras pruebas de 5000 y 6600 MB/s en escritura y lectura respectivamente, es un gran acierto.

Con este punto de partida, el rendimiento bruto de este portátil de MSI ha sido fantástico, habiendo usado para ello el perfil Extreme Performance. Tenemos dos más para elegir con ayuda del software MSI Center, además de uno gestionado por AI y que es el que nos recomienda MSI por defecto para este portátil.

La primera prueba la realizamos con CineBench R20, centrada principalmente en el desempeño del procesador. Y ya de entrada, tanto en el rendimiento único como multinúcleo, el nuevo Core i9 Alder Lake muestra su ventaja sobre la generación anterior:

En la prueba con Cinebench se mantiene la contundente mejora con datos de más de 15000 puntos en la prueba multinúcleo y de 1850 en la de un único núcleo.

En cuanto a las pruebas con PCMark 8, este nuevo MSI consiguió un rendimiento superior a los 7000 y 11000 puntos en las pruebas Work y Creative respectivamente, también superiores a las que el procesador equivalente de la generaci´ón anterior había conseguido.

La brutal NVIDIA RTX 3080 Ti llega a los portátiles

El potente y nuevo Intel Core i9-12900HK no podía estar mejor acompañado en este MSI GE76 Raider que con la gráfica para portátiles más potente hasta ahora: la RTX 3080 Ti.

El MSI GE76 Raider incluye la combinación más potente disponible para un portátil en la actualidad

Esta versión para portátiles de la bestia de Nvidia trabaja bajo la tecnología Max-Q y en tándem con 16 GB GDDR6. Y como comprobamos en nuestras pruebas con 3DMark, supera en rendimiento a todos los demás portátiles analizados hasta ahora en Xataka.

¿Y qué tal se comporta este MSI GE76 Raider de 2022 con semejante interior a nivel de calor generado y ruido en funcionamento?

Siendo un equipo para jugar, el modo más contundente obliga a los ventiladores a estar todo el tiempo en funcionamiento y además a un buen nivel sonoro. Pero no me ha parecido excesivamente desapacible, aunque eso sí, completamente recomendable usar auriculares mientras jugamos con este equipo.

En nuestras pruebas, a pleno rendimiento, el nivel sonoro se situó de media en 54 dB.

El rendimiento gráfico con juegos es tan alto que con este Raider GE76 nos podemos permitir usar perfiles que cuidan el nivel sonoro de los ventiladores sin renunciar a un gran desempeño jugando

Una ventaja del enorme poderío de este portátil para jugar es que, si no buscamos el máximo de fps siempre, podemos optar por perfiles de uso que priorizan un nivel de ruido más bien bajo y muy soportable, sin que con ello la experiencia jugando sea penalizada. Hemos probado justo con el perfil que MSI llama Equilibrado.

MSI Center, además de completa información hardware, permite una configuración personal incluso de los márgenes de actuación de los ventiladores de la CPU y GPU

Tampoco lo es el calentamiento de los componentes. Según nuestras mediciones, la CPU se mantuvo en todo momento por debajo de 90 grados centígrados, mientras que la GPU no superó los 73º.

Y esas temperaturas apenas se trasladaron a la carcasa o la zona del teclado, las cuales se mantuvieron asombrosamente frías. Incluso la parte inferior del equipo admite perfectamente jugar con el equipo sobre las rodillas, si es que realmente quisiéramos hacer esto. Pero da una clara idea de la excelente refrigeración de esta bestia gaming.

Jugando con una bestia del gaming

Todo lo que hemos visto a nivel de potencia de procesamiento así como gráfica en este MSI GE76 Raider 12U se traslada directamente a la experiencia jugando con el equipo.

El MSI GE76 Raider 12U es el portátil gaming con mejor rendimiento jugando de los que hemos probado nunca

Para empezar, una muestra visual del rendimiento del mismo juego, Shadow of Tomb Raider, configurado de la misma manera (1080p, gráficos más altos) en tres portátiles con las mejores configuraciones que hemos probado:

Esta mejora sustancial jugando con el nuevo Intel Core i9 combinado con la RTX 3080 Ti se repite en la batería de juegos que solemos usar para comprobar el rendimiento de los portátiles gaming que probamos en Xataka.

Tenemos por ejemplo 134 fps en Far Cry 5, 102 en Borderlands 3, 112 en Dirt 5, 141 en GTA V o los 201 en Battlefield V. Como en el modelo del año pasado, el juego más exigente de entre los probados fue Red Red Redemption 2, que pasó de 62 a mas de 80 fps en este nuevo modelo.

Autonomía

A pesar de que la guerra entre procesadores va encaminada al rendimiento por vatio, los nuevo Intel Core i9 Alder Lake no dan un paso importante en el campo del consumo. Y eso se aprecia rápidamente en la autonomía, donde siguen sin poder plantar cara a los Ryzen de AMD en este aspecto.

El MSI GE76 Raider 12U alberga en su interior una batería de 99 Wh, que dentro de este portátil tan exigente, no le permite resistir más allá de las 4 horas con una carga de trabajo elemental y el brillo alrededor del 33%. En todo caso, dada la pérdida de rendimiento que obtenemos cuando jugamos con batería, no este apartado, visto lo visto, algo que determine el valor de este portátil, el cual busca ante todo excelencia como máquina para jugar.

Ese consumo importante se nota incluso en el adaptador que trae de serie el equipo, que es de 280 W.

Un teclado pensado para jugar

La firma SteelSeries vuelve a ser la encargada de dotar de valor al teclado de este nuevo portátil de MSI. Esta serie GE76 no goza de un teclado mecánico pero sí que ofrece un recorrido y feedback muy adecuado para un equipo gaming.

A destacar de este teclado que la respuesta táctil es inmediata, el bajísimo nivel de ruido y la precisión que podemos alcanzar con él. Contamos con sección numérica y teclas de dirección de tamaño completo.

Como habrás imaginado, el teclado es retroiluminado RGB, además de manera individual, y su gestión se realiza con el software de Steelseries para que pueda trabajar en coordinación tanto con la banda LED del frontal como con otros periféricos compatibles.

Sin excesiva relevancia en el ámbito gaming, el touchpad pasa desapercibido por su tamaño reducido en el diseño de este portátil. Pero es preciso y admite bien los gestos.

MSI GE76 Raider 12U, la opinión y nota de Xataka

Aunque lo habitual es que el gamer cuente con un sobremesa como equipo principal para sus menesteres, disponer de un portátil perfectamente preparado para superar con creces los 100 fps al jugar a casi cualquier título en resolución 1080p solo es cuestión de presupuesto.

El MSI GE76 Raider 12U se coloca de golpe y manera clara como el portátil para jugar de referencia en estos momentos asegurando el máximo rendimiento posible al unir de manera acertada el Core i9 más potente actualmente de la 12ª generación de Intel con el estreno de la gráfica más potente de Nvidia, la RTX 3080 Ti.

Cierto que no es un portátil ni barato ni con autonomía o portabilidad máxima, pero no es para nada lo que busca.

9,0 Diseño 9,25 Pantalla 9,25 Rendimiento 10,0 Teclado/Touchpad 9,25 Software 8,75 Autonomía 7,25 A favor El portátil más potente que puedes tener ahora mismo

Teclado no mecánico pero excelente para jugar

Gran sonido En contra No es un portátil para llevar de un lado a otro

Si lo vas a usar para algo más que jugar, la resolución FullHD se queda corta en esta diagonal de pantalla

Autonomía sin mucho margen



