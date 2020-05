Los accesorios imprescindibles para trabajar en casa: 28 gadgets recomendados que usan los editores de Xataka

En teoría, para trabajar en casa en la mayoría de casos nos basta con una conexión a internet y un ordenador. Sobre el papel, porque la realidad es muy distinta. Pasar muchas horas delante de la pantalla en tu hogar implica una serie de hándicaps, algunos inherentes al trabajo en sí, pero otros relacionados con este entorno doméstico. En Xataka llevamos años trabajando en casa y estos son nuestros accesorios, periféricos y gadgets imprescindibles para llevar a cabo nuestro trabajo.

Logitech MX Master

La recomendación de Antonio Sabán

Para el teletrabajo, y partiendo de que la mejor opción para la espalda es trabajar con un monitor externo, una herramienta esencial para complementar mi portátil es el Logitech Master AMZ, la versión para Amazon del conocidísimo MX Master (79 euros).

Llevo con él año y medio y ha cambiado mi forma de trabajar, gracias al scroll rápido que permite con su botón de control y a los botones configurables dependiendo de la aplicación. Al principio me parecía enorme para mis manos, pero tras unas semanas me acostumbré y ya no puedo volver atrás.

La recomendación de John Tones

No soy especialmente dado a comprar gadgets y dispositivos más allá de los que considero estrictamente necesarios, lo que hace que escoja muy cuidadosamente antes de adquirir nuevos. También me cuesta mucho cambiar costumbres, así que un gadget me tiene que estar dando unos cuantos disgustos antes de optar por otro.

Eso me pasaba con el Magic Mouse de Apple, tenía montones de cosas que no me gustaban (el peso absurdo, el sistema de carga, la escasa ergonomía), pero otras que sí (los gestos, que al ser un producto Apple no me iba a dar problemas de compatibilidades), pero por casualidad acabé probando el Logitech MX Master de un amigo, y pocos días después me lancé a por uno.

A favor tiene la espectacular ergonomía, el peso y el sistema de carga, comodísimo y rápido. No uso programas de edición, pero si los usara, seguro que le sacaría partido a sus múltiples botones.

Su sistema para funcionar con distintos dispositivos (hasta tres) con solo un clic es fantástico, y ahora con el confinamiento mucho más, ya que uso con más frecuencia el portátil para trabajar -antes era un dispositivo más para ocio-.

Le encuentro alguna pega, como la rueda lateral, incapaz de sustituir los gestos, pero todo es acostumbrarse. Un poco el precio también, pero como digo, no soy un maniático de los gadgets, así que ocasionalmente me puedo permitir algún exceso. Una de las mejores compras para el día a día que he hecho recientemente.

Logitech MX Master Ratón Inalámbrico, Bluetooth/2,4 GHz con Nano-Receptor USB Unifying, Seguimiento en Cualquier Superficie 1000 DPI, 5 Botones, Versión Amazon, Compatible con PC/Mac/Portátil , Negro Hoy en Amazon por 69,98€

Teclado y ratón inalámbricos Logitech K380 y MX Master

La recomendación de Javier Penalva

Mi accesorio fetiche (e imprescindible) en mi labor diaria es sin duda un buen ratón y teclado que sea multidispositivo.

En mi caso uso las generaciones anteriores del Logitech K380 (47,99 euros) y el ratón MX (79 euros) de la misma marca.

Los considero unos valores seguros en mi trabajo porque suelo cambiar de puesto de trabajo a menudo, entre sobremesa, portátil y tablet, y estos equipos admiten estar conectados con hasta 3 equipos y cambiar de uno a otro con solo pulsar un botón.

Así, cuando me muevo al sobremesa me llevo el ratón que he usado en el portátil (todavía soy de los que lo usa intensamente en este tipo de equipos) o si gestiono por ejemplo correo en el tablet y necesito contestarlo, hago lo propio con el teclado y paso de estar escribiendo en el sobremesa a hacerlo en el tablet con un solo gesto.

Logitech K380 - Teclado inalámbrico, Bluetooth multidispositivo con Easy-Switch para hasta 3 dispositivos, compacto PC, portátiles, Windows, Mac, Chrome OS, Android, iPad OS, Apple TV, Color Blanco Hoy en Amazon por 47,99€ PVP en FNAC 51,99€

Samsung Portable SSD T5 (2 TB)

La recomendación de Mario Arroyo (Xataka Vídeo)

Hay muchos accesorios imprescindibles a la hora de trabajar en casa, pero si tuviera que destacar uno, este sería el disco duro externo Samsung Portable SSD T5 (387 euros). Gracias a él, puedo tener a mano todos los archivos y documentos que tenía en el ordenador de la empresa. Así mismo, lo utilizo como un dispositivo de almacenaje a modo de copia de seguridad, para guardar todos aquellos archivos que ya no voy a utilizar, pero que pueden ser de utilidad en el futuro.

Además, debo destacar que su conexión, gracias al puerto USB 3.1, es rapidísima, alcanzando velocidades de 520 MB/S. Con este disco duro, soy capaz de pasar archivos de gran tamaño como pueden ser los vídeos con los que trabajamos en Xataka en cuestión de segundos, del MAC al propio disco.

Además, tiene un tamaño muy reducido, una gran capacidad de 2TB, y me parece muy recomendable siempre y cuando tengáis una gran carga de archivos en vuestro ordenador.

Auriculares con cancelación de ruido Sony WH-1000XM3

La recomendación de Sam Fernández

Cuando no estoy en el despacho suelo tener puesto algún podcast, o música cuando hago ejercicio en el patio, o una película o una serie cuando no son horas de tener el volumen de la tele alto. No vivo solo y ahora pasamos los dos mucho tiempo en casa, así que intento molestar lo menos posible. Simplemente me calzo los auriculares y listo, tranquilidad absoluta. Todo lo demás que pueda tener en casa es accesorio, nunca mejor dicho.

La recomendación de Ángela Blanco (Xataka Vídeo)

Para mi es fundamental tener mucha concentración mientras estoy trabajando, si eso lo sumas a que la mayor parte de las horas de mi jornada las dedico a ver vídeos o a editarlos la respuesta es sencilla: unos buenos cascos con cancelación de ruido son mis mejores aliados para trabajar desde casa.

Yo uso los WH-1000XM3 de Sony (249,99 euros) que de todos los que he probado son los que tienen una mejor cancelación de ruido. Además, la calidad de sonido es muy buena y son inalámbricos, que aunque para muchos sea una característica prescindible a mi me aporta mucha comodidad.

Sony WH-1000XM3 y regleta Brennenstuhl

La recomendación de Enrique Pérez

Estando solo en casa no es que haya especialmente mucho ruido, pero siempre hay algo que te acaba molestando. Sean obras, discusiones o la música del vecino. Cuando quiero concentrarme y evadirme de todo lo que me rodea me pongo los cascos con cancelación de ruido. Escucho música y es como si estuviera realmente aislado de todo. Si además tenemos unos buenos auriculares como pueden ser los Sony WH-1000XM3, la sensación es excelente.

El tiempo pasa volando y lo mejor; quitárnoslos es como volver a la realidad. Como si estuviéramos saliendo del trabajo. Si te pasas horas teletrabajando y quieres evadirte, unos buenos auriculares de cancelación de ruido son una excelente compra pese a que a priori no haya tanto ruido como en la oficina.

Cuando teletrabajamos es fácil que estemos utilizando al mismo tiempo varios dispositivos. Por un lado el portátil, la impresora, un altavoz, el cargador del móvil o un monitor externo.

Lo habitual es que no tengamos tantas tomas de corriente a mano y para eso una buena regleta es imprescindible. Que tenga suficientes tomas para conectar al menos 4 o 5 dispositivos al mismo tiempo y tenga un diseño que encaje con nuestro escritorio.

Brennenstuhl Primera-Line, Regleta enchufes con 8 Tomas Corriente y Interruptor (Cable de 2 m, Interruptor Iluminado, montable), Color Negro Hoy en Amazon por 24,35€

Surface Precision Mouse y teclado mecánico Varmillo

La recomendación de Yúbal Fernández

Realmente yo no tengo accesorios o gadgets demasiado especiales a la hora de trabajar, por lo menos no mas allá de teclado y ratón. Pero en el caso de estos sí que tengo dos modelos muy específicos.

En cuanto al ratón, llevo unos años usando el Surface Precision Mouse (57 euros). Tiene un diseño elegante y es bluetooth, lo que me ayuda a tener un escritorio sin cables.

Pero donde más he invertido ha sido en el teclado. Estaba cansado de los clásicos teclados mecánicos gaming de grandes marcas pero no demasiado buena calidad, y empecé a indagar en el mundo de los teclados custom.

No, no me he fabricado uno propio, pero sí he comprado uno personalizado. Es un Varmillo 110% (desde 159 euros) con la distribución ISO española, y con los switches y colores de teclas escogidos por mi.

Es una de las mejores marcas de teclados custom que ya compras fabricados o te fabrican en tienda, y además es Bluetooth y no está lleno de lucecitas, algo que me ayuda a no tener cables ni molestias.

Surface Pro 6, distribuidor y monitor LG 29UM69G-B

La recomendación de César Muela

Además de mi ordenador de sobremesa, me está encantando trabajar con la Surface Pro 6 (899 euros). Fundamentalmente la utilizo como segunda pantalla y para todas las videollamadas de trabajo que estamos haciendo.

También para cuando me apetece salir del despacho y trabajar en otra parte de la casa para cambiar de aires. Antes de la pandemia era el dispositivo que usaba para trabajar en viajes, ruedas de prensa, en la oficina...

Distribuidor USB 3.0 de 3 Puertos y 1 Puerto Ethernet de CSL (18 euros): uno de mis grandes aliados para ser más eficiente cuando trabajo con Surface. Es lo que utilizo para conectarme por cable a Internet y para cuando necesito trabajar con más de un USB al mismo tiempo, ya que la Surface solo tiene un puerto.

El monitor que uso para el ordenador de sobremesa es este panorámico de LG de 29" (244,99 euros) y estoy muy contento con él, tanto por la comodidad que he ganado para trabajar (esa amplitud y las posibilidades multitarea son lo mejor) como para la parte más personal con videojuegos (tiene una buena velocidad de respuesta, aunque lo compenso siendo un paquete en shooters).

Auriculares Jabra Elite 75t

La recomendación de Cristian Rus

En las últimas semanas un accesorio que se ha vuelto imprescindible en mi día a día a la hora de trabajar son los auriculares Jabra Elite 75t (163 euros). Bueno, los auriculares en conjunto con la app Brain.fm concretamente.

Los Jabra Elite 75t tienen dos ventajas básicas para mi: una autonomía de unas siete horas que me permite usarlos todo el día prácticamente sin devolverlos al estuche y el hecho de ser pequeños y cómodos de llevar, sin una diadema o cable que pueda molestar.

Por otro lado está Brain.fm, esta app reproduce música de fondo para diferentes modos como centrarse, relajarse, meditar o hasta dormir. También tiene sonidos ambientales como un bosque, lluvia, viento o por el estilo.

No sé muy bien qué magia negra hace pero escoges el modo que quieres, la app escoge la música que te pone y realmente consigue que te concentres en la actividad que estás haciendo. Varias sesiones de 90 minutos de Brain.fm reproduciéndose en los Jabra Elite 75t cada día hacen que me centre mucho más en mi trabajo.

Monitor LG 27UD88-W

La recomendación de Javier Lacort

Trabajando desde casa se me hace una tortura usar durante tantas horas al día la pantalla del portátil, así que no escatimé a la hora de comprar un monitor.

Me decanté por este modelo por varias razones: 27" me parece un buen tamaño, su resolución 4K usada de forma nativa, sin escalado, me permite tener mucha información a la vista en pantalla de forma simultánea; su puerto USB-C hace posible cargar el portátil únicamente con el cable que va al monitor...

Creo que está en un buen equilibrio entre prestaciones y precio, su calidad de imagen dista de ser profesional, pero eso lo ofrecen monitores que duplican en precio a este LG. No tiene webcam ni altavoces, pero es asumible con este precio. La única desventaja que le veo es su peana, que tiene un diseño que es molesto, especialmente en espacios de trabajo pequeños como el mío.

LG 27UD88-W - Monitor Serie 4K Ultra HD, IPS, 3840x2160 pixeles, 5 ms, 16:9, 350 cd/m2, Blanco, 27 pulgadas (69 cm) PVP en PcComponentes 565€ Hoy en Amazon por 830,96€

Ratón Corsair Harpoon RGB Pro y base ventilación GCX-400 de NGS

La recomendación de Jesús León

Ahora que tengo que teletrabajar desde casa (no desde una oficina de coworking como hasta la llegada del confinamiento) y no tengo un espacio específico, ni amplio, estoy obligado a usar un equipo mínimo: un portátil.

Esta situación me lleva a usar un periférico indispensable como el ratón. Estoy utilizando el Corsair Harpoon RGB Pro (29 euros), que es un modelo sencillo, sobrio (el RGB se limita a un pequeño logo y además es configurable, por lo que no resulta demasiado llamativo ni distrae para trabajar), pero ligero y muy preciso.

Además, dado que el portátil trabaja muchas horas, para editar fotos, vídeos y resto de tareas, utilizo un soporte con ventilador que ayuda a mantener el sobrecalentamiento a raya. Es el modelo GCX-400 de NGS (23 euros), con cinco ventiladores realmente silenciosos, con varias posiciones y que hasta ahora está cumpliendo correctamente.

Monitor LG 25UM58-P y AirPods Pro

La recomendación de José García Nieto

Para mi hay dos elementos que son completamente imprescindibles a la hora de trabajar desde casa. El primero es el monitor, y es que desde que descubrí las bondades de un ultrawide no he sido capaz de volver atrás.

En casa uso un LG 25UM58-P (158 euros) de 25 pulgadas, resolución 2.560 x 1.080 píxeles y panel IPS, y es mi niño mimado.

Es de esos productos que no sabes que necesitas hasta que lo tienes contigo. Es un gustazo tener varias ventanas y apps abiertas a la vez y poder escribir mientras ves una conferencia en directo, por ejemplo. Yo no puedo dejar de recomendarlo.

El segundo son mis AirPods Pro (239 euros), aunque para el caso me da igual la marca, digamos unos auriculares con cancelación de ruido. Trabajar desde casa supone estar expuesto a ruidos constantes de la calle, vecinos, coches, etc., y unos auriculares de este tipo ayudan a evadirse de ellos.

Como sucede con el monitor ultrawide, una vez los pruebas no disfrutas igual unos auriculares convencionales. Reconozco que algunos modelos son caros, pero yo he amortizado hasta el último céntimo de los míos.

Ratón Logitech M570 Trackball

La recomendación de Juan Carlos López

Los periféricos van y vienen, pero hay uno que lleva conmigo más de dos décadas y al que no estoy dispuesto a renunciar: mi trackball inalámbrico de Logitech .

Me gusta por su ergonomía, por lo mucho que duran las pilas, y, sobre todo, por el mínimo espacio que requiere en mi escritorio debido a que, a diferencia de los ratones convencionales, no es necesario moverlo por la superficie de la mesa cuando lo estamos utilizando.

Ya voy por el tercero porque cada uno de ellos me dura siete u ocho años, y el que tengo actualmente es el precursor del modelo M570 Wireless Trackball de Logitech (el modelo actual está a 47,90 euros), que posiblemente será el que compraré cuando deje de funcionar el que estoy usando.

No es un periférico barato, y entiendo perfectamente que haya personas a las que la experiencia que les propone un trackball no les convenza, pero a mí no me parece caro porque es un dispositivo que utilizo cada día. Y, a pesar de ello, todos los que he tenido los he disfrutado durante muchos años. Sin excepción

Monitor Samsung LS34J550WQU, ratón Logitech Master MX 2s y teclado Logitech K380

La recomendación de Anna Martí

Por cuestión de presupuesto y movilidad me puedo permitir un ordenador y se me ajusta más un portátil, pero para los días normales de trabajo en casa no es lo más cómodo. Y algo que me ha dado más calidad de trabajo (por decirlo de una manera) es un monitor externo, aunque el mío está ya desfasado.

Por eso os digo lo que yo recomendaría: algo más bien ultrapanorámico y con buena resolución, como éste de Samsung (419 euros) que no es de los caros. (Los que creo que serían ideales son ésos de 800 euros para arriba, si os los podéis permitir adelante).

Eso sí, el trabajar con un monitor externo trae de la mano al menos dos o tres accesorios casi por necesidad: un teclado, un ratón y en mi caso un soporte para el portátil.

Empecé con el Magic Trackpad de Apple porque me gusta mucho el trabajo con gestos, pero en la edición de fotografía notaba que no era del todo cómodo y mis compañeros me recomendaron con gran acierto el Logitech Master MX 2s (79,99 euros).

Que conste que yo lo pillé en azul, más caro pero infinítamente más cuqui), que es muy personalizable y con el que llevo unos meses muy contenta (lo he cargado una sola vez).

El teclado que uso es uno pequeño y creo que no es lo que me sería más cómodo (aunque esto aún no sé si existe, porque me gustaría algo así como un teclado dividido en dos y que no fuese un armatoste). En cuanto a lo compacto que es, las funciones que tiene y la pulsación por ahora estoy muy contenta con el Logitech K380 (47,99 euros)

Como veis es también inalámbrico, no concibo más cables de los estrictamente necesarios en mi espacio de trabajo. Aunque tener dos monitores no resultó como creía, en ocasiones me es cómodo usar el portátil de monitor auxiliar, pero para esto es mejor que esté más o menos a la altura del monitor principal.

Logitech MX Master 2S Ratón inalámbrico, Múltiples Dispositivos, Bluetooth o 2.4GHz, Receptor USB Unifying, 4000 DPI Seguimiento en Cualquier Superficie, 7 Botones, PC/Mac/i Pad OS - Flounder Hoy en Amazon por 79,99€ PVP en PcComponentes 79,99€

Teclado Logitech K380, ratón Logitech Master 2S y monitor LG 29WL500-B

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

La ventaja de trabajar con guías de compra, comparativas y asediando con preguntas a profesionales es que luego resulta muy fácil dar con periféricos y accesorios que se ajustan a mis necesidades. En Xataka hay tres accesorios que abundan entre los editores: la mochila Case Logic DLBP114G (la tienen unos cuantos y no dejan de recomendarla), el teclado Logitech K380 y el ratón Logitech Mx Master en algunas de sus modalidades.

A principios de año decidí cambiar mi iMac por un Mac mini, dejando atrás los periféricos de la manzana sin remordimientos. Y es que por lo que cuesta un Magic Mouse, compre el teclado y el ratón. El acierto del año. El teclado es compacto, sin cables, buen tacto y compatible con varios dispositivos. Quizás puede quedarse pequeño para algunas personas, pero yo estoy contenta.

El ratón fue compra maestra. Ya estaba en el mercado el Mx Master 3, pero no encontré justificación en gastarme 30 euros más. Este Mx Master 2s (79 euros) es comodísimo, se puede cargar y usar a la vez (ejejejejejm, Apple), sirve para varios dispositivos, autonomía para meses y varias ruletas para hacer scroll en vertical y horizontal. De verdad, es caro, pero si dedicas ocho horas diarias a usarlo, se amortiza de sobra.

De la maravillosa pantalla de mi iMac di el salto a un LG 29WL500-B ultrawide (229 euros) de 29" y resolución Full HD, quizás tenía que haberme estirado más, ya que en esas diagonales merece la pena dar el salto a QHD, pero en general estoy contenta. Creo que se veía algo mejor la retina del anterior, pero la comodidad que da el multisplit para buscar ofertas no tiene precio.

Micrófono Behringer B-1

La recomendación de Santi Araújo

Si estás haciendo demasiadas videoconferencias o si, como es mi caso, también estás relacionado con el mundo del podcasting, es necesario tener un micrófono decente para que tu voz se oiga bien.

Desde hace muchos años tengo un Behringer B-1 (80 euros), un micrófono de condensador (patrón polar cardioide) que me sirve para grabar mi voz en 'Despeja la X' o utilizarlo cada vez que tengo que hacer una llamada mediante Skype o Hangouts.

Monitor profesional LG 34WK500-P

La recomendación de Amparo Babiloni

Si tuviera que elegir uno de todos los dispositivos que uso para teletrabajar, no tengo dudas: mi monitor ultrawide. Antes tenía un monitor normal de 24 pulgadas, pero muchas veces necesito trabajar a pantalla partida y no me resultaba cómodo.

Hace un par de años di el salto al ultrawide y lo hice con un monitor de 34 pulgadas, el LG 34WK500-P (354 euros). Reconozco que cuando vi entrar la caja por la puerta pensé "me he pasado", pero ahora sé que fue una gran compra.

Puedo estar en el navegador y a la vez tener Slack abierto en ventanas más grandes que en una pantalla normal. A veces hasta uso tres o cuatro programas al mismo tiempo y hay espacio de sobra. Tiene un lado malo y es que, cuando te acostumbras, usar una pantalla más pequeña como la del portátil es un suplicio, pero no me arrepiento de nada.

LG 34WK500-P - Monitor Profesional UltraWide FHD de 86,6 cm (34") con Panel IPS (2560 x 1080 píxeles, 21:9, 250 cd/m², sRGB >99%, 1000:1, 5 ms, 75 Hz) Color Negro Hoy en Amazon por 545,59€

Hub USB

La recomendación de Fabio Rodríguez (Xataka Vídeo)

Un imprescindible en mi escritorio estos días está siendo algo tan simple como funcional: Un Hub USB (22,99 euros). A la hora de conectar dispositivos y periféricos podemos no contar con todos los puertos que necesitamos, e incluso contando con ellos, puede ser algo engorroso conectar todos en la parte trasera de la torre, convirtiendo el escenario B de nuestro escritorio en una jungla de plástico y cobre.

Para evitar eso, cuento con un hub USB en la delantera, que me facilita el acceso a los puertos y organiza un poco el lío de cables que puede haber en la parte trasera. Cuenta con USB 3.0 para una velocidad de transferencia óptimo, así como con entradas para tarjetas SD. Un dispositivo muy práctico que nos sacará del apuro en más de una ocasión.

FITFORT Hub USB C - 7 En 1 USB C Adaptador a HDMI 4K, 3 Puertos USB 3.0, SD/Micro SD Lector Tarjeta, USB C Hub Tipo C para MacBook Pro, Chromebook, XPS y Otros Dispositivos - Gris Espacial Hoy en Amazon por 22,99€

Monitor DELL UltraSharp U2719D

La recomendación de Javier Pastor

En mi caso creo que lo que más marca la diferencia a la hora de trabajar es el monitor que usas en tu día a día. Teniendo en cuenta lo importante que es la información visual, tener un buen monitor con un buen tamaño y resolución es para mí especialmente recomendable.

De hecho mi sugerencia aquí es intentar siempre ir a un monitor de 27 pulgadas con resolución 1440p. Los de 24 pulgadas 1080p son la opción para presupuestos más acotados, pero con esa diagonal y esa resolución de 2.560x1.440 podremos disfrutar de mucha más información trabajando sin escalado alguno (aunque podemos jguar con esa opción si queremos).

Los monitores con resolución 4K son también interesantes, pero cuidado con la diagonal: normalmente será necesario usarlos con escalado de resolución.

DELL UltraSharp U2719D Pantalla para PC 68,6 cm (27") Quad HD LED Plana Mate Negro - Monitor (68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 8 ms, Negro) Hoy en Amazon por 395,81€ PVP en PcComponentes 484€

Webcam Logitech C920s

La recomendación de Antonio Ortiz

Uso mucho una webcam adicional a la que trae el portátil, la Logitech C920s: tiene más calidad de imagen y resolución de 1080p por si hace falta grabar. Un gadget conveniente si en tu trabajo tienes muchas reuniones por videoconferencia. Yo uso esta que está Logitech C920s, que ahora agotada al menos en Amazon, pero casi cualquiera mejorará lo que te ofrece a día de hoy un portátil.

Silla Markus

La recomendación de Álex Cánovas

De todos los accesorios que uso en mi día a día para trabajar, que no son muchos en realidad, diría que más allá de lo obvio me quedo con mi silla. Podría trabajar con otro ratón, con otra alfombrilla e incluso con otro ordenador (aunque el que uso no lo cambio ahora mismo por nada que no sea una evolución del modelo que tengo), pero he probado varias sillas y la que uso desde hace años es la que mejor me ha ido.

Claro, igual pruebo una silla de miles de euros y noto la diferencia, pero como por ahora eso no va a suceder, la Markus del Ikea (169 euros) lleva muchísimo tiempo conmigo y sigue siendo tan molona como el primer día... salvo por los arañazos de las gatas en el reposacabezas.

El asiento está como nuevo, sigue resultando cómodo, y el respaldo de malla, además de ser fresco en verano, recoge perfectamente mi espalda durante horas.

Teclado CM Quickfire Rapid Tenkeyless, ratón Logitech MX Master y auriculares Sennheiser HD58X

La recomendación de Gabriela González

Para mi los periféricos son casi tan importantes como el equipo y por eso he invertido en ellos con los años en accesorios de calidad para no solo trabajar más cómoda sino para ahorrar sin tener que cambiarlos cada tres meses. Son principalmente el ratón, el teclado mecánico, y los auriculares.

Tengo un CM Quickfire Rapid Tenkeyless con Cherries MX azules con un set de teclas personalizado. Lleva más de cuatro años conmigo y está intacto. El ratón que uso es un Logitech MX Master, y el peso que tiene y los botones extra configurables hacen maravillas por mi. Los auriculares son unos Sennheiser HD58X que uso conectados a un DAC económico (FX-Audio) y que cambió totalmente mi experiencia con la música HiRes en el ordenador.

Nota: auriculares y teclado descatalogados

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.