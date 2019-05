Qué mochila para el portátil usan los editores de Xataka

En nuestra profesión es relativamente habitual tener que trabajar en movilidad o realizar desplazamientos. En estos casos nos llevamos nuestro kit de trabajo de viaje pero, tan esencial como no olvidarse nada, es transportarlo todo de forma cómoda y segura. ¿Dónde hacerlo? Bandoleras y mochilas son los elementos más frecuentes. Estas son las mochilas que usan los editores de Xataka para llevar el ordenador portátil y otros dispositivos y accesorios.

Case Logic DLBP114G

La mochila de María González

Mi mochila es mi compañera inseparable de fatigas. Eventos que cubrir, viajes personales a los que (por si las moscas) llevo el ordenador y salidas del día a día en las que tengo que ir equipada. Llevo usando la misma mochila desde hace 6 años y, si ahora mismo se me rompiera, tengo claro que compraría una igual. Hablo de la Case Logic DLBP114G (29,45 euros).

Para mí es perfecta por varios motivos. El primero parece claro: es resistente y cómoda. Anda que no ha viajado por el mundo, y ahí está, como el primer día. Las asas y la zona de la espalda van ligeramente acolchadas, por lo que es cómoda de llevar.

El segundo: es de tamaño perfecto para el día a día, al menos para mí. Llevo un portátil de 13 pulgadas y es ideal para ese tamaño. Por la parte de dentro tienes un habitáculo protegido para el portátil y más hueco por si quieres llevar algo más. Eso sí: si buscas algo en lo que te entre una cámara grande, ropa y demás, mejor que te vayas a por otro modelo más amplio.

El tercer motivo: tiene bolsos, muchos bolsos, y sirven para que pueda llevar a mano cosas que necesito poder sacar en cuestión de segundos. Por ejemplo, en un bolsillo lateral llevo la grabadora. En el otro, las tarjetas de visita. Y en el superior, los cargadores y los auriculares. El bolsillo frontal sirve para meter libretas, pequeñas, bolis... y tiene todavía otro más interior en el que puedes meter la cartera.

Para mí es la mochila perfecta y sólo le veo un problema: que cada vez la tiene más gente. En algunas reuniones de Xataka es todo un poema porque nos juntamos cuatro personas con la misma mochila. Eso creo que ya dice mucho de ella. Para mí es la mejor mochila que he probado (y he probado varias).

La mochila de César Muela

Me la recomendó mi compañera María González, le hice caso y no puedo estar más contento. Por tamaño es ideal tanto para el día a día como para viajes, muy cómoda (está acolchada tanto en las asas como en la parte posterior) y resistente (la compré hace casi dos años y aún sigue como el primer día). Por dentro está dividida en diferentes áreas y eso ayuda a aprovechar mejor el espacio. Y, por último pero no menos importante, me parece bastante bonita.

La mochila de Enrique Pérez

Compré esa mochila en julio de 2013 y todavía me aguanta. La utilizo para guardar un Macbook Pro Retina, pero anteriormente tuve un ASUS de 15" y también me servía. No es la mochila con más espacio y con objetos gruesos tiene problemas, pero está muy bien ordenada, hay compartimentos fáciles de alcanzar en todos lados y el peso está muy bien distribuido. Además, queda bastante pegada a la espalda y si no llevas muchos objetos es bastante minimalista.

Durante todos estos años la he utilizado a diario y no ha sufrido desgaste importante. Por lo que cuesta, una compra totalmente recomendable y una de las mejores inversiones que he hecho.

Case Logic DLBP114G - Mochila para Ordenador portátil de hasta 14", Color Negro Hoy en Amazon por 29,45€

Xiaomi Mi Business

La mochila de Amparo Babiloni

Desde hace un par de años uso una mochila Xiaomi Mi Business (22,80 euros) y estoy encantada. Buscaba una mochila que no fuera excesivamente voluminosa y con un diseño discreto que pegara con todo y esta se adapta perfectamente a estos requisitos. Estuve mirando otras opciones pero al final me decidí por esta sobre todo por el precio, que es muy competitivo.

The North Face Borealis

La mochila de Javier Lacort

Las mochilas suelen ser la mejor decisión para llevar portátil y demás a cuestas, aunque no son nada elegantes. Las bandoleras son mucho mejores en ese sentido, pero me acaban destrozando el hombro. Las carteras de mano no me parecen prácticas. Al final escogí la mochila que me parecía que tenía mejor diseño asumiendo que es una mochila, la que me parecía más resistente y la que mejor compartimentada estaba.

Mi elección fue la Borealis (68,12 euros), de The North Face, completamente negra. Sus bolsillos encajan perfectamente con lo que busco y los cordones elásticos de detrás me sirven para llevar la típica chaqueta de cremallera para cuando refresca de noche, en el avión, etc. Creo que es la mejor mochila que he tenido hasta la fecha, y si algún día se rompe, repetiré modelo.

The North Face Borealis Mochila, Negro, 50 x 34.5 x 22 cm, 28 Liter Hoy en Amazon por 68,14€

HP Value Backpack 15.6

La mochila de Toni Castillo

Tras unos cuantos años con una mochila Targus de gran capacidad en la que podía llevar el portátil e incluso mudas para un par de días si se terciaba una pequeña escapada, la idea era buscar una mochila lo más compacta posible y útil. Si de paso era barata, mejor que mejor.

Y cómo son las cosas, que di con la opción perfecta. La HP Value Backpack 15.6 (14,99 euros) cumple con lo de compacta, con lo de útil y con lo de barata.

Por un precio que suele rondar los 15 euros, puedo llevar cómodamente el portátil, sus trastos y unas cuantas cosas más sin parecer una tortuga con un gran caparazón.

Además del precio y lo reducido de sus dimensiones, valoro muchísimo la inclusión de una variedad de bolsillos interiores maravillosa: para el móvil, para los auriculares, para unos bolígrafos y lápices, para el cargador del equipo, para el propio portátil... Si no fuese porque me la terminaron regalando, sería una de mis mejores compras ever.

HP Value Backpack 15.6 - Mochila para portátiles de hasta 15.6", gris y azul Hoy en Amazon por 14,99€

Thule Stravan y QWSTION

Las mochilas de Javier Penalva

Actualmente mi día a día se divide entre dos mochilas bien diferentes. La que más tiempo lleva conmigo es una Thule Stravan (109 euros). Tiene más de 5 años y está literalmente como nueva.

La marca que hay detrás y el material resistente con que está fabricada fue el motivo principal de mi compra. La uso principalmente cuando viajo porque admite tratarla mal sin que el portátil peligre, gracias a un compartimento exclusivo y protegido. Tiene bastante capacidad y un lugar externo para las gafas de sol, clave en el sur.

El otro modelo es más reciente. Se trata de la QWSTION Simple Office (140 euros), un modelo caro pero muy ligero, con un acabado 100% de algodón pero con una capa protectora que le da resistencia al uso y sobre todo protección contra lluvia ocasional y ligera.

Sin embargo, lo mejor de ella es que admite dos modos de uso: como mochila y como bolso/bandolera simplemente colocando las correas en diferente posición.

Thule Strävan - Funda de Lujo para portátil MacBook Pro de 15" y Apple iPad, Color Gris Oscuro Hoy en Amazon por 93,81€

Minimalism

La mochila de Dani Esplá (Xataka Vídeo)

Elegí esta mochila de Minimalism (64,95 euros) porque representa el minimalismo, un concepto con el que me siento muy identificado en mi trabajo y en mi forma de ver la vida.

No tiene tantos bolsillos como una maleta de fotógrafo, pero tiene los suficientes compartimentos para lo que necesito. Es muy discreta, algo muy importante cuando llevas tantas cosas de valor como el portátil y la cámara en el metro o por la calle.

En cuanto a los detalles, tiene un compartimento en la zona de la espalda muy protegida donde puedes guardar el ordenador y la tablet, el bolsillo principal se puede abrir de dos formas, para que puedas acceder de diferentes formas y cuenta con protecciones en la espalda, enganches para la espalda para que no se mueva.

ASUS ROG Ranger BP1500

La mochila de Anna Martí

Yo uso la mochila de ASUS ROG Ranger BP1500 (53,48 euros euros) porque ha resultado ser la que mejor me ha ido para la marcha que implica hacer nuestro trabajo de manera itinerante, al cubrir una presentación o si por lo que sea me he de ir a otro sitio que no sea mi despacho.

Sobre todo por lo compacta y fuerte que es, porque especialmente en los viajes en avión el espacio para dejar los trastos es mínimo y es algo que no quieres que se lleven para bodega y demás: la mochila es tu vida, que además del portátil suele haber alguna cámara o nuestros objetos personales.

Cierto es que ésta no es impermeable estrictamente, pero la he llevado bajo la lluvia y ha aislado bastante bien el agua, sin mojarse nada del interior. Mi actual portátil es muy fino y cabe de sobra, pero he llevado el antiguo y cabía todo igualmente, además de trípode pequeño de cámara, cargadores, adaptadores y demás.

ASUS ROG Ranger BP1500 maletines para portátil 39,6 cm (15.6") Mochila Negro, Gris - Funda (Mochila, 39,6 cm (15.6"), 720 g, Negro, Gris) Hoy en Amazon por 52,85€

Vanguard VEO Select 45M

La mochila de Jesús León

Hasta hace poco usaba una bolsa tipo messenger para llevar el portátil, accesorios y alguna pequeña cámara, pero se me rompió después de algunos años y aún no he encontrado la sustituta adecuada. Mientras tanto, estoy probando la Vanguard VEO Select 45M (134,87 euros), una mochila fotográfica pero que no lo parece y que se adapta bien a mis necesidades.

Cabe el portátil y hay espacio suficiente para cables, accesorios y, por supuesto, cámara y objetivos. Como es tan flexible y personalizable, puedo ir adaptando su interior para llevar incluso algo de ropa o comida cuando paso el día fuera o un pequeño viaje de fin de semana.

Me gustan las mochilas para portátil o cámara que no parece que lo son, es decir, que parece una mochila normal, y sin embargo está preparada para llevar muchos gadgets, cables y demás. Este modelo, en color verde cumple esa función. Tiene, además bastante bolsillos, es cómoda y cuenta con una ventaja: se puede usar también como bolsa de hombro. Tiene asas en el lateral y una correa para colgarla. Para cuando no quiero usarla como mochila.

Y aunque no es resistente al agua (algo que suelo valorar mucho), al menos incluye una funda para cuando hace falta.

Veo SELECT45M - Mochila, Color Verde Hoy en Amazon por 134,87€

Ogio Lifestyle 2015 Renegade

La mochila de Samuel Fernández (Xataka Android y Xataka Móvil)

En mi caso, no soy demasiado quisquilloso a la hora de elegir la mochila del portátil porque trabajo en casa y no hago demasiados desplazamientos. Pero sí que necesito que, además del compartimento del portátil en el interior, tenga la espalda reforzada y acolchada. Y si puede ser, que tenga reforzados los hombros para que la mochila no esté todo el rato deslizándose hacia abajo

También me gusta, aunque no es realmente imprescindible, que cuente con bastantes compartimentos, porque soy un maniático del orden en las mochilas y si puedo evitar llevar todo en el mismo bolsillo, mejor: uno para el cargador, otro para el extensor de cable del portátil, otro para el ratón (que suelo llevarlo por si acaso), otro para la batería externa del móvil, otro para los auriculares, etc.

Y si se que va a ser una jornada de paseos, intento contar con un enganche para unir las dos correas y tener la mochila más firme. Ahora mismo llevo una Ogio (139,44 euros) sencillita pero que cumple con casi todo, y antes una Freebiz bastante estándar pero que era muy cómoda.

Ogio Lifestyle 2015 Renegade RSS Black Pindot Mochila Tipo Casual, 30 litros Hoy en Amazon por 139,44€

Herschel Thompson Light

La mochila de Eva Rodríguez de Luis

Tengo unos cuantos bolsos, fundas y bandoleras donde he llevado el portátil alguna vez pero he de reconocer que no hay nada como llevarlo en una mochila. El problema es que no suelen ser muy bonitas. Buscaba un modelo simple y ligero en el que llevar el portátil, cargadores y un par de adaptadores, pero la apariencia era fundamental.La mochila elegida fue la Herschel Thompson Light (76 euros).

Esta mochila ofrece aspecto sobrio y discreto pero al mismo tiempo desenfadado, lo que te permite poder poderla llevar en prácticamente cualquier situación. Tiene un bolsillo muy protegido en la zona de la espalda donde se pueden guardar ordenadores de hasta 15".

A pesar de su aspecto estrecho y su ligereza, tiene bastante capacidad para guardar un montón de cosas, compartimento para una botella de agua, un bolsillo oculto para cartera y llaves... Además, es muy cómoda y resistente.

Herschel Thompson Light Backpack (Navy) Hoy en Amazon por 79,99€

Eastpack Tutor

La mochila de Javier Jiménez

Es posible (digo que es posible, ojo, no que sea así cien por cien) que haya hecho el camino de Santiago más veces de las que puedo contar con los dedos de una mano. Tengo un montón de chascarrillos e historias "divertidas". Como cuando a la altura de Irache me piqué con unos lugareños a ver quién comía más guindillas vascas o la vez aquella en que casi me meten en la lista electoral de un pueblo del Bierzo. También tengo una mochila.

Hace como quince años, recién cruzado el Puente de Villarente dirección a León, un jinete y su caballo me empujaron por un terraplén con tan mala suerte que no solo me caí de lleno al Arroyo de la Pega, sino que se me rajó la mochila al engancharse con un árbol. Recorrí los 11 kilómetros y pico que me quedaban hasta León empapado y con todas los chismes en las manos y me compré esa mochila. Ya no me ha hecho falta ninguna otra.

He de confesar que no estoy seguro de que sea exactamente el mismo modelo, pero la Eastpack que más se parece es la Tutor (69,95 euros). Sí, puede ser algo grande para llevar el portátil a diario, pero si vuestro uso es similar al mío (con muchos viajes de corta duración) creo que es una inversión excelente. Ahí está, quince años después, como el primer día.

Eastpak Tutor Mochila, 48 cm, 39 L, Negro Hoy en Amazon por 76,95€

Xiaomi Mi City y la UBAYMAX US

Las mochilas de Raúl Álvarez

Yo en realidad uso dos mochilas, la Xiaomi Mi City (26 euros) y la UBAYMAX USB (32,99 euros). La Xiaomi tiene una capa impermeable que soporta salpicaduras, tienen un montón de bolsillos y cuenta con una gran capacidad en el interior.

Esta mochila la uso principalmente para viajes largos o coberturas en Xataka donde sé que necesitaré todos mis gadgets, en ella meto un MacBook Air de 13", una GoPro con un pequeño trípode, una cámara reflex, un iPad mini, un Kindle, un gimbal, una Nintendo Switch, discos duros, baterías externas y un montón de cables y cargadores, así como una chaqueta ligera y hasta una almohada para el avión, vamos hasta cuanta con compartimiento para unas gafas. De verdad es enorme y super práctica.

En el caso de la UBAYMAX, la uso más en viajes en los que sé que estaré explorando, saliendo a la calle, usando transporte público, con lluvia de moderada a severa, y no necesito cargar con todo para una cobertura en Xataka.

La ventaja de esta mochila es su tamaño y peso, es pequeña y muy ligera, además de contar con puerto USB para cargar un smartphone sin tener que abrir la mochila.

Su diseño hace que las cremalleras estén ocultas, por lo que no habrá problemas al estar en la calle o en lugares concurridos. En el interior suelo llevar el portátil y su cargador, la GoPro y su trípode, una batería externa y mi chaqueta ligera.

Xiaomi 15936 - Mochila, Color Gris Hoy en Amazon por 33,90€

Tech Air TAC5701V5

La mochila de Jose García Nieto

La mochila que uso para llevar el portátil es es una Tech Air TAC5701V5 (89,98 euros). Me costó bastante, pero llevo con ella mucho tiempo y no podría estar más contento. Me ha acompañado a infinidad de viajes de trabajo y eventos y nunca me han faltado compartimentos para guardar cosas.

Precisamente, el número de compartimentos fue lo que hizo que me decantase por ella. Tiene tres, uno para el portátil que, a su vez, se divide en dos para guardar papeles, carpetas, etc; otro que uso para guardar la tablet, el Bullet Journal o cualquier objeto que sea fino y un tercero donde meto la cámara, los objetivos, las acreditaciones y ese tipo de cosas.

Este último, por cierto, tiene varios bolsillos pequeños para cables, tarjetas, pendrives, bolígrafos y demás objetos por el estilo, por lo que es muy útil para viajes largos en los que llenas la mochila de utensilios varios "por si acaso".

No es la más ligera del mundo, ya que pesa 1,6 kilos, pero la contrapartida es que es muy resistente y está acolchada, por lo que tengo la tranquilidad de que el portátil va bien protegido.

Tech air TAC5701V5 maletines para portátil - Funda (Mochila, Negro, Nylon) Hoy en Amazon por 86,74€

Thule TSA315DSH

La mochila de Miguel López

Muchas veces, para simplificar, me llevo mi MacBook Pro de 13 pulgadas y mi iPad Pro de 12,9 pulgadas en un pequeño maletín Thule (78,11 euros) pensado para dispositivos de este tamaño. Me gusta porque es compacta, y lleva varios compartimentos en los que meto el Apple Pencil, una batería externa, algunos adaptadores y cables. La elegí porque me recomendaron la marca, y algo que también debo destacar de ella es que es muy durable. Llevo años usándola y no parece que se haya deteriorado lo más mínimo“

Mochila Bluboon

La mochila de Merinoski ([Xataka Vídeo](https://www.youtube.com/user/XatakaTV))

No llevo una mochila especializada en portátil, o trípode, o cámaras… Más bien es una mochila estilo colegio clásico de Bluboon (36,38 euros) con tiras que se cierran con imán, con muchos bolsillos externos e internos… tiene compartimento para portátil acolchado, pero es cierto que no es una mochila para tecnología al uso.

La tengo hace 4 años, pero ya mismo es hora de cambiarla. Me costó alrededor de 30 euros y la elegí en su día por el diseño, sin pensar mucho en la utilidad. Pero es útil al fin y al cabo.

BLUBOON Vintage Mochilas de Lona para Hombre/Mujer Casual Backpack Canvas Rucksack (Negro) Hoy en Amazon por 38,68€

Mochila Intel

La mochila de Ángel Sucasas

Elegí una mochila de Intel reforzada con armazón y llena de compartimentos. Se ha convertido en mi compañera inseparable por dos razones fundamentales: comodidad y seguridad.

Empiezo por lo segundo y una idea que me pareció genial: la ubicación de la cremallera. Esta recorre el perímetro interior de la mochila, la cara pegada a la espalda, haciendo completamente imposible que alguien te la abra en un despiste.

En cuanto a la comodidad, es la compañera perfecta para viajes en avión (a los que soy asiduo) por su gran capacidad. El armazón interior de plástico duro pero flexible, que requiere un pequeño montaje, crea un efecto caparazón de tortuga, semejante al del carrito de un bebé, que aumenta y mucho su volumen disponible.

Si le sumamos una disposición inteligente de los compartimentos, pensados para hacer la tarea de sacar y meter el portátil lo menos gravosa posible, pues estamos ante un mochilón.

Bandolera Be.ez

La mochila de Javier Pastor

Hace tanto tiempo que tengo la bolsa para mi portátil que ya no recuerdo cuándo o dónde la compré. Ni siquiera sé muy bien cuál es la marca, porque solo aparece un logotipo con una "e" y un punto "." que no recuerdo a qué correspondía. (Nota: se trata de la marca Be.ez)

No era muy partidario de mochilas convencionales para el portátil cuando la compré y prefería llevarla en plan bolsa cruzada, y me gustó el diseño de esta, más por su interior y simplicidad.

Lleva una funda protectora para el portátil y hay varios compartimentos y cremalleras para guardar todo tipo de elementos adicionales. Es ligera, poco aparatosa y creo recordar que tenía un precio asequible.

Bandolera Acxeon

La mochila de Yúbal Fernández

En su día me tomé varios meses de comparativas para buscar un portátil lo más ligero y manejable posible, de esos que se llevan con facilidad sin sacrificar potencia, y acabé optando por una Surface. En consecuencia, luego también busqué una bolsa ligera y manejable para llevarlo siempre conmigo. Ya no hablo tanto de trabajo, porque ahí siempre hacen falta más cosas y llevo una mochila mayor, pero para mis viajes y el día a día en el que necesito llevar el portátil es lo que utilizo.

Más que una mochila, mi elección fue una funda bolsa con correa para el hombro de la marca Acxeon, que por dentro va acolchada para que el portátil no reciba golpes. Está preparada para máquinas de pequeño tamaño, ajustándose tanto que se puede incluso llevar dentro de otra mochila.

La razón por la que opté por ella es la que he comentado, en pequeños viajes y eventos personales en los que llevo el portátil no quiero llevarme una gran mochila de trabajo, y esta es pequeña, ligera y muy discreta. Tiene un segundo bolsillo en el que llevo el cargador y el ratón inalámbrico

Samsonite

La mochila de Juan Carlos López

La mochila que utilizo desde hace cinco años para llevar mi portátil y todos los dispositivos electrónicos que uso en mi día a día es una Samsonite Air Channel System. La elegí porque antes tuve otra mochila de esta misma marca y me duró tantos años que la cambié únicamente cuando acabé cansándome de ella. Y esta no me ha decepcionado porque aunque ya tiene unos cuantos años sigue como nueva.

Además, incorpora un compartimento específico para mi ordenador portátil donde va siempre bien protegido. Y tanto las cremalleras como la tela tienen muchísima calidad. Creo que esta también la cambiaré cuando me canse de ella después de utilizarla durante muchos años, y no debido a que acabe rompiéndose.

Toffee Berlin

La mochila de Eduardo Archanco

Hace tiempo que me dejaron analizar esta mochila y al final es la que utilizo cada día, la Berlin Tofee (169,95 dólares). No es barata, pero es perfecta para lo que la necesito. Espacio de sobra para el iPad Pro, algún cable de carga, el Pencil y cosas como un paraguas, chaqueta o botella de agua.

Es ligera y cómoda. La tela exterior es impermeable y, aunque en Madrid no llueve mucho, es una preocupación menos. La única “pega” es que está pensada solo para trabajar y no para meter muchas cosas e irte de viaje.

¿Y la tuya?

Entre nuestras mochilas y bandoleras hemos visto modelos de lo más variado en cuanto a diseños, funcionalidad y presupuesto, pero en el mercado hay muchísimas más opciones. ¿Cuál es tu mochila para llevar el portátil y por qué la elegiste? Si deseas participar, deja tu opinión en los comentarios.

