Qué es y cómo funciona Bullet Journal, el sencillo método para organizarte y mejorar tu productividad

La productividad es algo que lleva obsesionando al ser humano durante siglos. Nuestras rutinas están llenas de responsabilidades que tratamos de atender sin hacer de nuestra vida un caos. Podríamos decir que el ser humano está, de alguna manera, condenado a organizarse para poder aprovechar al máximo su tiempo. Es por eso que tendemos a hacer listas para todo, porque así es como funciona nuestra cabeza: "Lista de tareas pendientes en el trabajo, lista de la compra, lista de viajes, lista de regalos".

Son muchas las cosas que no nos dejan tranquilos. Así que hoy te explicamos qué es el método Bullet Journal, el sistema analógico de organización personal que se ha convertido en una sensación en las redes sociales en los últimos años, con más de tres millones de publicaciones relacionadas en Instagram y bloggers creando contenido sobre cómo aprovechar al máximo este sistema que dicen ayuda a mejorar la productividad, reducir el estrés y dormir mejor.

"Libera espacio mental y simplifica la vida".

El Bullet Journal, diario de viñetas o "BuJo" fue creado por el diseñador Ryder Carroll y es una combinación de un planificador, una lista de tareas pendientes y un diario. Él lo describe como un método para "rastrear el pasado, organizar el presente y planificar el futuro". Y bueno, ¿qué tiene de especial este diario? Es una manera rápida y simple de hacer muchas cosas a la vez sin agobiarte. Pero, sobre todo, te ayuda a cumplir tus objetivos diarios, semanales y mensuales.

Cómo funciona Bullet Journal

La mayoría de las listas de tareas que solemos hacer tienden a confundirte y sobre todo a recordarte lo agobiado que estás por el hecho de tener que completar todo. El Bullet Journal quiere acabar con eso. En lugar de cubrir tu escritorio de post-it y revisar diariamente tus citas en Google Calendar, todas estas cosas se combinan en un "recorrido" organizado en papel. Un cuaderno que te ayuda a visualizar tus metas y que luego puedes adornar con garabatos, bocetos, notas codificadas por colores, etc.

Tanto ha sido el éxito de este método que el Leuchtturm1917, el cuaderno oficial de tapa dura que puedes encontrar en la web oficinal de Bullet Journal, está agotado en muchas partes. Pero nosotros vamos a explicarte como crear uno desde cero y en tu casa. Lo primero es hacerte con un cuaderno. Lo mejor es elegir materiales buenos que puedan durar bastante tiempo porque se trata de un cuaderno que vamos a estar revisando a menudo y llevando con nosotros.

La estructura del Bullet Journal estará separada en estas divisiones:

Página 1 y 2 – Índice

Página 3 – Leyenda

Página 4,5 – Registro Semestral (o Anual)

Página 6,7 – Registro Mensual

Página 8 – Primer Registro diario

Bullet Journal, paso a paso

1) Lo primero es crear un índice y enumerar cada una de las páginas que haya en el cuaderno. El índice es muy importante para poder buscar la información rápidamente y sin perder tiempo. De esta manera, podremos recorrerlo sin mucha dificultad y sin perdernos.

2) Recuerda reservar la primera página después del índice para apuntar la futura leyenda de símbolos. Es importante que te aprendas bien la simbología que vas a utilizar para distinguir los distintos tipos de tareas y el estado en el que se encuentran. Así podemos saber si hemos completado una tarea, si la hemos movido a otro día, etc. Esta suele la guía más común:

• / Tarea

O / Cita o Evento

– / Nota

X / Tarea completada

> / Tarea Migrada

< / Tarea programada

* / Prioridad / Importante

! / Idea / Inspiración

? / Investigar / Buscar sobre ello

3) Crea tus registros semanales y mensuales

Después del índice y la leyenda, hay que reservar varias páginas para el registro de los próximos meses. Para crear un registro semestral, basta con dividir cada página en secciones e introducir los meses. En este registro apuntaremos las pocas tareas que sepamos con antelación que deben de realizarse en esos meses.

Luego puedes crear un registro semanal: escribe el nombre del mes en el que nos encontramos y dos columnas con todos los días del mes y la primera letra de cada día de la semana (L, M, M, J, V, S y D).

4) Crea tu registro diario.

Aquí llega la parte del cuaderno que más vas a usar. Escribe la fecha del día en el que estés y lista todas las tareas que quieras realizar ese día, identificándolas con el símbolo correspondiente. Los eventos se representan con una "O". Las tareas con un punto. Cuando se completan, el punto se convierte en una X. Si no se completan, se convierten en un >, lo que significa que se mueven a una nueva lista de tareas pendientes. Si la tarea programada "llamar a Carlos para tomar café" se convierte en "quedar la próxima semana con Carlos", se convierte en un <.

A partir de ahí, se agregan más capas de complejidad como una nota, con un guión delante o si has tenido algún pensamiento o idea, con una exclamación. Incluso, puedes descargar la aplicación de Bullet Journal que te permite llevar la organización del cuaderno en el móvil. Eso sí, con fotografías de tu cuaderno. La idea es que sea físico. Y, sobre todo, no te olvides de que planear tu vida no debería sentirse como un trabajo, si no que tiene que ser algo divertido y funcional.

