ISO vs ANSI: diferencias entre las distribuciones de teclado y cuáles puedes adaptar al español

Vamos a explicarte cuáles son las diferencias entre las distribuciones de teclado ISO y ANSI, para que sepas diferenciarlas y así puedas saber cuándo puedes adaptar un teclado al español de España cambiándole las teclas para poner la Ñ. Cuando compras un teclado en Internet, estas distribuciones serán las que determinen hasta qué punto puedes escribir normalmente en español con ellos o no.

Cuando la distribución es la misma, incluso si no tiene las letras españolas ni la Ñ, el sitio que estas ocupan en el teclado es exactamente el mismo, por lo que cuando pulses en la tecla donde suele estar la Ñ escribirás una Ñ. Pero cuando la distribución del teclado es diferente, la posición de las teclas no coincide. Hay varias distribuciones, pero las dos más importantes y que más te vas a encontrar son la ISO y la ANSI.

Qué es la distribución ANSI de un teclado

La distribución de teclas ANSI, es la que se utiliza en países como Estados Unidos o Países bajos, por lo que coloquialmente solemos referirnos a ella como la distribución americana. Sus siglas vienen del nombre American National Standards Institute. El peligro de esta distribución es que si te compras un teclado con ella, por mucho que cambies sus teclas o le añadas una M, tiene varias teclas colocadas en sitios diferentes, por lo que no podrás utilizarlo tan fácilmente.

Lo puedes distinguir fácilmente sobre todo por la tecla de Return o Intro. Mientras que en los teclados con distribución ISO. el Intro suele ser una tecla grande, en los ANSI verás que es sólo una barra que ocupa el sitio de dos botones, y que encima de ella hay un botón extra que no suele haber. Además, tampoco tiene la tecla que suele haber entre la Z y el Shift en la parte derecha del teclado.

Qué es la distribución ISO de un teclado

La distribución ISO es la que se utiliza generalmente en Europa, en países como España, Reino Unido o Alemania entre otros. Su nombre viene de Internacional Organization for Standardization. Se diferencia con el ANSI en que entre la Z y la Shift suele haber otra tecla, que en la distribución española es la <. Además, el Intro es más grande, y después de la L hay tres en vez de dos teclas, una de ellas es la que en España utilizamos para la Ñ.

Si estás buscando Keycaps (teclas para el teclado), o quieres preguntar por la versión en español de un teclado ISO, tendrás que buscar referencias al español tras el ISO. Me explico. Al venderse algo de estos en tiendas, o al explicarse en foros de internet, se suelen utilizar términos como ISO Spanish o ISO-SP para especificar que es un teclado español con la Ñ.

Qué teclados puedes adaptar al español

Encuentras en Internet un teclado que te gusta, pero descubres que no tiene la Ñ ni las teclas específicas que utilizan los teclados en español de España. Ante esta situación, puedes pensar en comprar el teclado y ponerle un juego de teclas que estén en español, o incluso pegatinas. Desafortunadamente no es tan fácil como eso, y si no tienes la distribución de teclado correcta no podrás escribir con normalidad. De hecho, verás que hay teclas de más o de menos en ciertas zonas.

A la hora de ir a comprar un teclado, si no quieres tener que ser tú quien se adapte a él en vez de al revés, es importante que lo busques con distribución ISO europea. Con un teclado británico podrás escribir igual que un español, las teclas están exactamente en el mismo lado, por lo que aunque no haya una Ñ, si tu sistema operativo está configurado con teclado español, cuando pulses el sitio donde suele estar la Ñ la escribirás aunque en el teclado haya otra letra.

Esto hace que cuando vayas a comprar un teclado que no tiene versión en español, siempre puedas intentar adaptar uno que está en inglés siempre y cuando tengas la distribución ISO. Por lo menos, en el caso de que vivas en España.

En Latinoamérica suelen utilizar la distribución ANSI con la tecla Ñ, por lo que también es posible que encuentres teclados con esta letra pero en una distribución diferente. Lo que pasará si compras uno de estos teclados es que, si eres de los que ya escribe sin mirar las teclas, tendrás el problema de que la posición de estas no es la misma, y tendrás que fijarte bien a cómo están colocadas las teclas de forma diferente para no cometer errores.

En cuanto a la compra de teclas, has de saber que la distribución también te afecta. Dependiendo de si hay teclado numérico o teclas especiales, los teclados ANSI tendrán 101, 104 o 87 teclas, mientras que los ISO tienen una más, por lo que serán 102, 105 o 88 teclas.