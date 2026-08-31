Cómo descargar un vídeo de Youtube gratis en tu ordenador: guía completa paso a paso

Vamos a explicarte los métodos que tienes disponibles para descargar vídeos de YouTube, de forma que luego puedas verlo cuando quieras en cualquier dispositivo. Estas alternativas te van a permitir bajar los vídeos enteros, pero algunas también te permiten bajar la música u otros elementos.

Vamos a empezar con los métodos que tienes disponibles para bajar vídeos de YouTube sin necesidad de descargar nada. Luego, pasaremos a decirte esos que puedes usar instalando programas, y te diremos las alternativas disponibles.

Cómo descargar un vídeo de YouTube sin instalar nada

Si quieres instalar un vídeo de YouTube sin nada más, tendrás que pagar por caja. Vas a necesitar YouTube Premium, que es la versión de pago en cuyas características está la posibilidad de descargar vídeos. Eso sí, el vídeo se baja en la app móvil para verlo sin conexión, y no puedes bajarlo en tu dispositivo para llevarlo a otros sitios.

No vas a poder usar la ventana de Inspecccionar de Chrome como sí puedes para bajar contenido de otras webs. Esto es así porque YouTube no entrega un único archivo de vídeo a la hora de reproducirlo, de forma que así evita que se pueda descargar. Está diseñado para eso.

Por lo tanto, si quieres bajar vídeos de YouTube sin bajar nada y sin pagar el Premium, tendrás que recurrir a páginas de terceros. Y de eso vamos a hablarte abajo.

Webs de descarga

Otro método muy popular es utilizar páginas de descargas. En ellas, solo tienes que escribir la URL del vídeo que quieres descargar, ya sea desde la barra de direcciones de YouTube o desde el botón de compartir. Cuando lo hagas, la web te generará el enlace de descarga.

Una página veterana y popular para hacerlo es Free Video Downloader de Freemake. También tienes alternativas como YT Clipper, bastante más nueva y fiable, que evita inundarte con publicidad.

Lo malo de estas páginas es que suelen requerir que te registres, y en muchos casos suelen ser de pago, por lo menos las más fiables. Puede que algunas como YT Clipper te dejen bajar gratis con resoluciones inferiores, pero al final para todas las funciones habrá que pasar por caja.

También hay otras que están inundadas de publicidad, y que de hecho pueden ser peligrosa porque algunos anuncios pueden tener botones de descargar falsos. En cualquier caso, sin bajar nada recurrir a webs es la mejor opción.

Cómo descargar un vídeo gratis de YouTube de forma fiable

Pero más allá de páginas que puedan ser confusas o de pago, si lo que quieres es bajar los vídeos de forma fiable, entonces tienes otro par de alternativas importantes. Eso sí, son alternativas pensadas para el ordenador.

JDownloader

La principal alternativa para PC es jDownloader, uno de los gestores de descargas más populares que existen. Se trata de una herramienta de código abierto y totalmente libre de virus siempre que la descargues de su web oficial, JDownloader.org, o sea que evita hacerlo desde otras páginas.

Cuando instales y abras el programa, este te pedirá acceso al portapapeles de tu ordenador. Al dárselo, solo con copiar la dirección URL donde hay un vídeo de YouTube u otras plataformas, enganchará ese vídeo y lo cargará. Cuando lo haga, podrás descargar todos los elementos que contiene, desde el vídeo en sí hasta la imagen de portada o la pista de audio o música.

jDownloader es una herramienta completamente segura, aunque algunos ordenadores puedan detectarla como insegura. Eso sí, recuerda bajarla siempre de su web oficial. Además, es multidispositivo, con versiones para Windows, macOS y GNU/Linux, de forma que puedes usarla en cualquier ordenador. Lleva siendo mi referencia desde hace años y seguirá siéndolo.

Open Video Downloader

Otra herramienta de código abierto menos desconocida pero también gratuita es Open Video Downloader. Funciona igual, y tienes versiones para todos los sistemas operativos. Lo puedes descargar de jely2002.github.io/youtube-dl-gui, y te permite gestionar las descargas de vídeos de YouTube en tu ordenador.

VLC

Y una última alternativa es utilizar la incombustible VLC, la popular aplicación para reproducir todo tipo de vídeos. Aquí te explicamos el proceso completo paso a paso, pero resumiéndolo, empieza copiando la URL del vídeo de YouTube.

Entonces, en VLC abre la pestaña Medio y pulsa en la opción Abrir ubicación de red. Se abrirá una ventana donde tienes que poner la URL del vídeo y pulsar en Reproducir.

El vídeo se empezará a reproducir en VLC. Entonces, abre la pestaña Herramientas, y pulsar en la opción de Información multimedia. Allí, en el campo Lugar tendrás una URL temporal del vídeo que tienes que abrir en el navegador, y cuando lo hagas, ya podrás hacer click derecho sobre él y descargarlo.

Extensiones

Si lo prefieres, también tienes la alternativa de las extensiones. Aquí, recuerda que las extensiones pueden ser más peligrosas para tu privacidad, ya que suelen requerir permisos para poder analizar los elementos de tu ordenador e insertar cosas en las webs. Por lo tanto, úsalas solo si realmente las ves útiles, porque lo mejor es que recurras a cualquier otra alternativa.

Por ejemplo, la popular web de ClipConverter tiene un script que puedes descargarte desde para casi cualquier navegador. Lo que pasa, es que el proceso es un poco complicado. Tienes que empezar entrando en esta web, donde te van guiando paso a paso. Lo primero será descargar la extensión Tampermonkey, ya que te permitirá utilizar tus propios scripts en el navegador. Otra alternativa es Down Media Downloader.

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