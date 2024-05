Utilizo Youtube para escuchar música: con este sencillísimo truco puedo hacerlo con la pantalla apagada

Hay varios trucos para escuchar música en Youtube con la pantalla apagada, pero para mí el más sencillo y práctico de todos es el que aquí os traigo. También pago por Spotify, pero muchas veces hay vídeos recopilatorios de música en Youtube, podcasts que me interesan o un vídeo aleatorio que quiero escuchar. De base, salvo que pagues por Youtube Premium, la aplicación corta el sonido cuando apagas la pantalla o colocas en segundo plano Youtube.

Pero hay un método muy sencillo para poder escuchar vídeos de Youtube con la pantalla apagada o cuando tenemos otra aplicación en pantalla. Y funciona perfectamente. Sin más complicación. Hay otras opciones, pero desde hace hace varios años en mi caso apuesto por esta vía y me ha funcionado genial. Y todo sea dicho, a veces me sorprende cuando hay compañeros que no conocen esta opción. De ahí que me haya animado a recomendároslo.

Lo único que tenemos que hacer es instalar el navegador Brave. Yo lo utilizo en Android, pero también está para iOS. Es un navegador al uso, disponible gratis en la Play Store y la App Store

Al contrario que Chrome y el resto de navegadores, Brave permite la reproducción en segundo plano de Youtube y otros servicios. Para activar esta opción tendremos que ir a los apartados de Configuración -> Multimedia -> Reproducción en segundo plano. Y ya está. Una vez activada esta opción podremos ir directamente a Youtube, apagar la pantalla y el vídeo seguirá reproduciéndose.

Como digo, el funcionamiento no tiene más. Nos vamos a Youtube en el navegador, ponemos el vídeo que queramos y listo. Desde la barra de notificaciones podremos pararlo cuando queramos.

Un uso bastante práctico es crear listas de reproducción en Youtube y ponerlas desde Brave. Haciendo esto tendremos a efectos prácticos un listado de canciones, pero sin necesidad de pagar por un servicio musical. Y lo cierto es que Youtube cuenta con un repertorio de canciones enorme.

Desde 2017 que Brave se actualizó llevo utilizando este truco cuando no quiero tirar de Spotify. En iOS funciona sin conexión y hasta con ventana flotante. Sorprende que Chrome no permita esta función directamente, aunque es entendible si pensamos que Google cobra por permitirlo, dentro de Youtube Premium.

Con navegadores como Firefox o el propio Chrome también es posible usar Youtube con la pantalla apagada, pero ni funciona tan bien ni es tan inmediato. Con Brave sí. Con Brave no tiene más misterio que poner el vídeo y escucharlo en todo momento. Si acostumbráis a escuchar música de Youtube desde el móvil y os gustaría tenerla de fondo de manera constante, os animo a que lo probéis.

