Más allá de los paneles solares para aprovechar el Sol: un enorme colector de espejos que aspira a reducir la factura

Como Elon Musk comentó hace unos meses, "tenemos un reactor de fusión gigante en el cielo". Aprovechar el Sol es una de las prioridades de industrias como la energética mediante la instalación de nuevos paneles solares y la investigación para que sean más eficientes, pero por el lado de los usuarios, también hemos tenido buenas noticias recientemente debido a una interesante bajada de precios debido al aumento de producción de China. Pero… ¿y si aparte de aprovechar el Sol para generar electricidad y calor, pudiésemos iluminar mejor los espacios para dejar de depender tanto de la luz artificial?

Ahí entran en juego los espejos y sistemas que nos permitan redirigir la luz exterior a los espacios interiores. Y la creación de la empresa israelí Solight es muy interesante.

Un tragaluz venido a más. El utilizar espejos para redirigir la luz solar no es algo nuevo. Se ha empleado en hogares en la antigüedad y un buen ejemplo son los campos de helióstatos como el que podemos ver en la planta PS10 de Sevilla. Ahora bien, cuando se trata de iluminar el interior, hace falta una estructura o sistema que permita que esa luz reflejada sea transmitida. Hay proyectos que captan la luz y la transmiten mediante fibra óptica, pero también otros más simples (en concepto) que juegan con los espejos.

Ahí es donde debemos hablar de Solight, una startup israelí que ha sido financiada, en parte, con fondos europeos y que tienen un sistema llamado SOLIS. Su SOlar LIghting System es una estructura que cuenta con una serie de espejos en uno de los extremos y un interior reflectante capaz de llevar la luz al interior de un edificio. Y según sus creadores, está enfocado a ser rentable y centrado en el ser humano.

Datos. Ofer Becker es el coordinador de proyectos y director técnico de Solight y afirma que su sistema no tiene mantenimiento y es capaz de entregar hasta 40.000 límenes por metro cuadrado. Según ellos, duplica la capacidad de la competencia directa y permite ofrecer luz de espectro completo sin calor ni rayos ultravioleta desde las 8 de la mañana hasta las 16:00. Eso dependerá de la zona, ya que en España, por ejemplo, ese horario no es realmente impresionante.

Donde Becker afina un poco más es en los porcentajes. Según sus estudios, permitirá ahorrar hasta un 40% de electricidad en edificios como supermercados o bloques de oficinas. Esto es lógico porque la idea es la de contar con una optimización de la luz solar que puede no llegar de forma óptima a través de las ventanas, por lo que con un sistema así, se reduciría la dependencia de la iluminación artificial.

Ritmo circadiano. Sin embargo, también afirma que el uso de su sistema aumentaría la productividad un 18% en oficinas, haría que los alumnos tuvieran un aprendizaje un 26% más rápido en escuelas y permitiría una recuperación un 41% más rápida en hospitales. Sin entrar en las fuentes para estos porcentajes, es algo que tiene sentido.

No vamos a descubrir ahora la importancia del Sol en el ciclo vital de cualquier ser vivo, pero se ha comprobado que una mejor exposición a la luz solar hace que estemos de mejor humor, implica mejoras en la salud debido a los nutrientes que absorbe nuestra piel y tenemos una mejor percepción natural del paso del tiempo. Si estamos todo el día bajo luz artificial, nuestro organismo no es plenamente consciente del paso del tiempo, algo que afecta a nuestro reloj biológico.

Así se verían desde fuera

¿Vitamina D? Una de las características del sistema es que, como comentamos, es capaz de bloquear tanto el calor como la radiación ultravioleta. Si bien el bloqueo del calor es algo muy interesante (por ejemplo, para no aumentar la temperatura de la casa en épocas de calor ambiental), que no haya radiación ultravioleta quizá no sea tan favorable.

El motivo es que los rayos UVB tienen una función importante para el desarrollo de los organismos. En nosotros, se traduce en que son los que activan la previtamina D que, posteriormente, se convierte en vitamina D. Y es algo en lo que la compañía ya está trabajando de cara a nuevas versiones del sistema. De hecho, afirman que "es posible que admitamos una pequeña dosis medida del espectro UVB para abordar la preocupación mundial por la deficiencia de vitamina D".

Dentro, hay soluciones como esta. Parece un sistema de iluminación LED, pero está canalizando la luz solar

Tres formatos. Dicho todo esto, veamos qué es lo que proponen con SOLIS. De momento, la empresa cuenta con tres sistemas que están enfocados a aulas educativas, hospitales, viviendas, centros comerciales y locales industriales y, para cada una de las necesidades, las soluciones son las siguientes:

SOLIS Mini DIY: un colector de alta eficiencia 3:1 con apertura de 1/16 metros cuadrados que ofrece 2.000 lúmenes. Es apto para iluminación puntual en sótanos y habitaciones de viviendas pequeñas.

Solight Versatile Collector: otro colector de eficiencia 3:1 que ofrece un flujo promedio de 7.000 lúmenes apto para salas de 12 a 15 metros cuadrados. Afirman que permite transportar la luz a lo largo de cinco metros sin pérdida.

Solight Industrial Collector: es el más grande con apertura de 1 metro cuadrado y un flujo promedio de 30.000 lúmenes para áreas grandes. En este caso, la distancia de transporte es de 20 metros.

Mirando al futuro. Actualmente, la empresa está buscando el modo de expandirse fuera de su país natal y tiene en mente mercados como el japonés o chino, pero también el europeo, que es de donde ha conseguido una importante financiación.

Y, como decíamos antes, no es algo nuevo. No hay que salir de España para encontrar otras empresas que ofrecen algo similar y hasta sistemas similares a girasoles que orientan los espejos en función de la posición del Sol para dar más luz, por ejemplo, a pisos bajos o interiores.

