HP OMEN Transcend 14, análisis: ya era hora de disfrutar de un portátil gaming diferente

Aunque todos los portátiles gaming pueda parecer que van destinados al mismo tipo que usuario, hay detalles que los hacen más idóneos para un tipo u otro de gamer.

El nuevo HP Omen Transcend 14 es un portátil para jugar que centra su interés en la portabilidad máxima sin renunciar a una ficha técnica que cumpla como PC gaming al mismo tiempo que ofrece uno de los diseños más interesantes y personales del sector. Quienes buscan un equipo que sea reconocido, con personalidad y buenos detalles a favor, tienen aquí un excelente ejemplo.

Ficha técnica del HP Omen Transcend 14



HP Omen Transcend 14 Pantalla 14" OLED 2.880 x 1.800 px 120 Hz 500 nits IMAX Enhanced + TUV Eyesafe Ratio 83,73% Procesador Intel Core Ultra 9 (185H) Intel Core Ultra 7 (155H) Gráficos NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4050 almacenamiento 512 GB / 1 TB / 2 TB SSD memoria 16 / 32 GB LPDDR5x-7467 MHz sistema operativo Windows 11 Home / Pro webcam HP True Vision 1080p - infrarrojos batería 71 Wh (Hasta 11,5 horas teóricas) Cargador USB-C 140 W conectividad Intel Wi-Fi 7 BE200 Bluetooth 5.4 Thunderbolt 4 DIsplayPort 1.4 USB-C HDMI 2.1 Jack 3.5mm Sonido HyperX audio, altavoces duales, DTS:X Ultra Dimensiones y peso 313 x 233,5 x 17,99 mm 1,6 kg precio Desde 1.799 euros

Tablets, móviles, videoconsolas, portátiles... En Back Market, el marketplace líder en tecnología reacondicionada, encontrarás todo tipo de dispositivos con un descuento de hasta el 60%. Todo renovado por expertos, con 30 días de prueba y 2 años de garantía. Consejo ofrecido por la marca





El OMEN más personal

Algunas familias de portátiles para jugar, como los Razer o los Alienware de Dell, se suelen caracterizar por no renunciar a un diseño muy personal y diferenciador como punto de entrada al usuario. En un mercado muy saturado, esa fuerte fuerza de atracción visual puede ser clave.

La carcasa con acabado mate no logra evitar del todo las huellas

El HP Omen Transcend 14 deja claro desde el primer contacto que no ha sido diseñado de cualquier manera. Empezando por su construcción, completamente metálica, y acabando por sus dimensiones físicas.

Este portátil para jugar permite que lo llevemos cómodamente gracias a que tiene unas dimensiones contenidas y un peso de 1.6 kg. Éste último es lógicamente más grande que el de ultrabooks con diagonal de 14 pulgadas, pero hay que contar con el extra de la gráfica dedicada o el esfuerzo de HP en el módulo de refrigeración con cámara de vapor.

El HP Omen Transcend 14 es un portátil para jugar en cualquier sitio que se sale de la norma por diseño y elementos únicos en el mercado

Disponible en dos tonos diferentes, nosotros hemos analizado el modelo negro. Su acabado es mate, muy llamativo visualmente y con un tratamiento contra las huellas que al menos en la carcasa exterior funciona de forma correcta. Eso sí, en el interior, justo donde es más crítico, no nos ha convencido lo fácil que es dejar restos de grasa y huellas en la zona de reposamuñecas.

El diseño del HP Omen Transcend 14 no responde casi en nada a lo tradicionalmente habitual en equipos para jugar. Las líneas son muy suaves, el logo no contiene iluminación RGB alguna y solo podemos intuir que hay algo diferente en la parte trasera, que recoge una forma escalada que le da personalidad al tiempo que una importante funcionalidad.

Conectividad bien repartida

Tener un grosor de menos de 2 cm no le da muchas oportunidades a nivel de refrigeración o conectividad al HP Omen Transcend 14. Pero HP lo ha resuelto de forma magistral. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este análisis.

Líneas muy suaves para uno de los mejores diseños gaming en equipos de 14 pulgadas

Empezamos con la conectividad, que se reparte de forma equilibrada tanto en los dos laterales como en la parte trasera. ¿Recordáis el escalón de esa zona que tanto nos gusta?

El diseño del HP Omen Transcend 14 huye de las líneas agresivas y solo la trasera en forma de escalón nos da pistas del tipo de equipo que es

En los laterales encontramos mucha sencillez y minimalismo. Ninguna salida de aire se ha colocado en estas zonas, algo que beneficia que podamos usar el equipo con ratón sin el molesto aire caliente cuando le exigimos al equipo.

En el lateral derecho queda sitio para dos solitarios puertos USB-A 3.2 Gen2 mientras que en el izquierdo solo encontramos un puerto USB-C Thunderbolt 4 y el conector de 3.5 mm para auriculares y micrófono.

Los otros dos puertos que conforman el apartado de conectividad de este equipo si sitúan ya en la parte posterior. Ahí tenemos el HDMI 2.1 y un puerto USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps + DP 1.4). Este último puerto será el que usemos de manera habitual para la carga del dispositivo, pues precisamente a su lado tenemos el LED indicador de dicha tarea.

Flanqueando a los dos puertos traseros hay dos zonas enormes de salida de aire, que se suman a la inferior, bien pensada y ejecutada gracias a un “pie” de goma que eleva muy ligeramente esa parte del equipo portátil de HP.

En el apartado de conectividad inalámbrica, el HP Omen Trascend 14 viene preparado para usar dispositivos Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 7, si es que disponemos ya de un router compatible.

En cuanto a la cámara web, es una HP True Vision 1080p con infrarrojos, lo que nos permite identificarnos con Windows Hello de manera cómoda. Y única, pues no hay lector de huellas en esta configuración.

La cámara web ofrece resultados solo discretos y se nota la poca importancia que se le da si no se trata de equipos del ámbito profesional.

Pantalla OLED con refresco dinámico

Poco a poco vamos viendo en más equipos gaming paneles OLED que, con una buena ejecución, traen ventajas a nivel visual. El HP Omen Trascend 14 apuesta precisamente por esta tecnología para su pantalla de 14 pulgadas y resolución de 2.880 x 1.800 píxeles.

El HP Omen Trascend 14 no es solo diferente por su diseño. También la pantalla, OLED con refresco variable de 120 Hz, sorprende

Esa densidad de píxeles que se alcanza y el formato 16:10 que siempre nos da sensación de más espacio de trabajo y/o disfrute, combinan muy bien con la frecuencia de refresco de 120 Hz, de tipo dinámica desde los 48 Hz y la cual podemos configurar desde Windows.

Sí, los reflejos son un problema en este panel brillante OLED

Esa frecuencia de refresco queda por debajo de los mejores portátiles gaming, pero a cambio tenemos un tiempo de respuesta de 0,2 ms, ideal para un equipo con el que no queremos problemas de ghosting. Y de hecho no lo encontramos en este panel.

Sin embargo, no todo es ideal para los jugadores: no hay soporte para tecnologías VRR ni de AMD ni de Nvidia.

Otro inconveniente del panel tiene que ver con su acabado. Es brillante, sin tratamiento antireflejos, por lo que la visibilidad no solo en exteriores sino en interiores con mucha luz no controlada puede ser complicada.

El alto brillo del panel, de 400 nits en modo SDR y 500 nits en HDR, no es suficiente para paliar este déficit, así que su uso recomendado y cómodo queda supeditado a entornos más bien controlados a nivel de luminosidad y sin fuente de luz concentradas.

El marco inferior tiene un considerable tamaño que la marca ha aprovechado para colocar el logo de la familia

Por el lado contrario encontramos que el panel de serie viene bien calibrado para el público en general, con tecnologías IMAX Enhanced y TUV Eyesafe, y una cobertura 100% del espacio de color DCI-P3.

Otros detalles a tener en cuenta respecto a esta pantalla es su grado de apertura posible, de unos 130-140 grados, así como el ratio pantalla/cuerpo, de un 84% a pesar de que pueda parecer mayor debido a la integración del cristal de la pantalla de extremo a extremo.

Aunque no es el objetivo principal de este equipo, el sonido tiene especial relevancia por la presencia de HyperX y DTS:X Ultra en su ficha técnica. Los dos altavoces disponibles, situados en la parte inferior delantera de la carcasa, son potentes y equilibrados, sin distorsión apreciable incluso a más del 80% del volumen máximo y con algo de presencia de graves, aunque queda penalizado por el poco grosor.

Más que potencia, control con el Core Ultra

Los Intel Core Ultra siguen haciendo acto de presencia en diferentes gamas. Es la hora de los portátiles para jugar de corte generalista.

La plataforma Intel EVO no puede faltar en el equipo de HP

El HP Omen Transcend 14 admite escoger tanto el Core Ultra 7 como el Ultra 9 protagonista del modelo de prueba de hemos analizado en Xataka. Concretamente tenemos a los mandos el procesador Intel Core Ultra 9 185H.

En este caso se acompaña de 32 GB de memoria RAM LPDDR5x-7467 MHz que viene integrada en la placa, así como la GPU Nvidia GeForce RTX 4070 (GDDR6 de 8 GB). Existe la posibilidad de optar por una RTX 4060 e incluso la 4050 en algunos mercados.

La combinación de un SSD muy rápido, la RTX 4070 y los procesadores Intel Core Ultra 9 nos dejan un equipo para jugar solvente al tiempo que responsable con el consumo y el calor generado

Del espacio interno se ocupa un SSD de 1 TB PCIe Gen4 NVMe que se ha mostrado como uno de los de mejor rendimiento que han pasado los últimos meses por la mesa de pruebas de Xataka, con casi 7.000 MB/s en lectura y 5.300 MB/s en escritura.

Respecto al rendimiento bruto, el HP Omen Transcend 14 pasó nuestras dos pruebas de referencia para el procesador (PCMark 10 y Cinebench 2024) con la cifras esperadas tanto en rendimiento bruto como en estabilidad.

En la primera el equipo de HP alcanzó los 7.000 puntos mientras que en Cinebench 2024 superó los 700 puntos en la prueba multinúcleo y los 100 puntos en la de uno solo.

De cara a un uso más profesional, dos son los test a los que sometemos a nuestros equipos. En Blender, la puntuación del nuevo HP Omen arrojó un resultado de 175 puntos en la prueba CPU mientras que en PugetBench para Davinci Resolve no llegó a los 1.200 puntos.

A nivel gráfico, la RTX 4070 con la lógica limitación por ser una versión para portátiles, también se mostró consecuente con su ficha técnica en los resultados, tanto en pruebas puras como en las destinadas al ámbito de los creativos.

Por ejemplo, en Blender, la gráfica de Nvidia rozó los 2.400 puntos, situándose entre el 25% de mejores soluciones del mercado en esta prueba.

En las pruebas clásicas con 3DMark, TimeSpy Extreme rozó los 2.800 puntos mientras que en la exigente SpeedWay se quedó por debajo de 800 puntos, una cifra muy por debajo de los más de 2.000 esperables.

Justo con SpeedWay el test de estabilidad nos dio resultados poco positivos pero sin embargo para tareas menos exigentes, el HP Omen Transcend 14 si que nos dejó una estabilidad por encima del 99%.

En tareas puramente asociadas al juego, el HP Omen Transcend 14 demostró que las tecnologías como NVIDIA DLSS 3 son clave en este tipo de equipos con GPU limitadas en TDP para alcanzar tasas de refresco decentes para jugar con solvencia si ajustamos los parámetros de juego al máximo.

En la prueba correspondiente de 3DMark, activar o no la tecnología DLSS mejoraba más de 4 veces los fps, pasando de poco más de 7 a más de 32 fps. De nuevo la combinación de procesador y gráfica no acaba de cumplir como se le espera en esta versión del Omen.

El HP Omen Transcend 14 se mostró inestable a nivel de rendimiento en nuestras pruebas por un motivo: limitar el consumo de los componentes. Esperábamos algo más de rendimiento gráfico

Si pasamos a analizar el rendimiento con juegos, toca mencionar dónde se sitúa el Core Ultra 9 + RTX 4070 en nuestra comparativa con Shadow of The Tomb Raider.

Otros títulos exigentes como Cyberpunk 2077, con DLSS 3, calidad Ultra y resolución 1080p. Este Omen Transcend 14 alcanzó de media los 64 fps según nuestras pruebas. En Red Dead Redemption 2 eso fps mejoraron hasta alcanzar los 72 fps mientras que en F1 23, otra de nuestras pruebas clásicas, podemos disfrutar de más de 80 fps a 1080p.

El caos a nivel de rendimiento del Omen Transcend 14 va asociado al gran comportamiento térmico y de consumo de los componentes clave debido al equilibrio que el sistema hace las frecuencias de funcionamiento, las temperaturas de los componentes y el consumo, que en todas las pruebas se ha movido a quizás demasiada distancia por debajo del TDP, lo que provocaba trabajos a baja frecuencia tanto de la CPU como de la GPU.

El gran beneficiado de este modo de funcionamiento escogido por HP, además del consumo, es el calor generado por los componentes. En este último sentido, los sensores tanto de CPU como de GPU nos indicaron en todo momento que el calor no iba a ser un problema, con medias de temperatura entre las más bajas medidas en un portátil gaming, entre 50 y 60 grados y con picos de poco más de 70 grados según nuestras pruebas.

Esa gestión de la energía no queda del lado del usuario, pues pese a disponer de software de gestión bajo la marca Omen, no está a la altura de opciones de otras marcas “gaming puras” sino centrado en un consumidor más generalista pese al precio del equipo.

Pese a que el calor no es un problema para los componentes internos de este HP Omen Transcend 14, la marca realiza un esfuerzo a nivel de refrigeración con dos grandes ventiladores y una cámara de vapor.

El resultado de esta combinación nos ha convencido, con muy poco ruido en funcionamiento para estar hablando de un equipo gamer además de casi nulo estrés térmico en zonas clave como la parte superior del teclado o la inferior del equipo.

La autonomía, gran beneficiada

El HP Omen Transcend 14 ya hemos indicado que busca un equilibrio entre portátil gaming al tiempo que equipo portátil clásico. En este aspecto la autonomía es clave.

El equipo disfruta de una batería de 71 Wh, capacidad que en un equipo gaming podemos considerar como moderada. Es de 6 cedas (polímero de ion-litio) y viene con un adaptador USB-C de 140W que no se excede ni de peso ni de tamaño.

Limitar el rendimiento para no exceder el consumo de los componentes clave tiene una ventaja: la autonomía. Cada uno debe decidir si merece el sacrificio o no

Como equipo gaming puro, la autonomía no tiene demasiado recorrido ni sentido. De hecho no lo tiene en la práctica totalidad de portátiles que hemos analizado y en este ejemplo, llegamos por poco a la hora de juego con batería, una cifra que no está mal para esta gama.

Donde vamos a comprobar si el HP Omen Transcend 14 ofrece buen desempeño en este apartado es con nuestra prueba habitual basada en trabajo mixto con conectividad todo el rato y panel alrededor del 50% de brillo. En este escenario, el HP Omen Transcend 14 ofrece una autonomía más cercana a la de los ultrabooks que a la de los portátil para jugar al uso.

Nosotros hemos medido entre 5.5 y 7 horas de autonomía, beneficiado el equipo sin duda por el bajo consumo al que somete a componentes clave como la CPU y GPU. Es el precio a pagar por querer tener todo en un equipo.

Un teclado que no deja indiferente

La seña de identidad del HP Omen Transcend 14, como ya habrás intuido por las fotos, la encontramos en el peculiar teclado. Aquí no tenemos un teclado de tipo isla sino que las teclas se juntan y el espacio de separación se le ofrece a los bordes de unos keycaps translúcidos.

El efecto más inmediato es la apariencia del teclado, tanto con la iluminación apagada como especialmente con ella encendida. Esa retroiluminación es de 4 zonas, una de ellas en exclusiva para la combinación de teclas WASD. La gestión de esas zonas, efectos y demás, así como el uso de macros o personalización de las funciones las podemos asignar vía software.

La segunda consecuencia del uso de este tipo de teclado es el tacto, diferente al habitual en portátiles. Las teclas pueden quedar demasiado juntas para algunos usuarios, pero ese tacto especial, la respuesta de las teclas, la estupenda estabilidad lateral y la baja fuerza de actuación te pueden enganchar. O al menos no deja indiferente. Y el tamaño extra compensa la velocidad de escritura, además de contar con tecnología anti-ghosting 26-Key rollover.

El otro elemento de este apartado, el touchpad, queda eclipsado completamente a pesar de que consideramos que su tamaño es generoso para la diagonal de pantalla, así como su comportamiento.

HP Omen Transcend 14, la opinión y nota de Xataka

Dice el dicho que el que mucha abarca, poco aprieta. No es el caso del HP Omen Transcend 14 pero en algunos aspectos es la sensación que nos ha transmitido.

Este portátil de la familia gaming de primer nivel del HP nos ha parecido muy destacado por diseño. Es compacto, relativamente ligero y muy atractivo visualmente. Podría pasar por un gran ultrabook, tanto en construcción como por sus líneas suaves y bien cuidadas.

El toque distintivo suma con el teclado, que además de muy vistoso y diferente, ofrece una experiencia que no encontramos en muchos equipos del mercado. Es casi única y nos ha convencido.

En el otro lado tenemos el rendimiento de un equipo de cierto coste pero que para conseguir temperaturas y consumo bajo control que no afecten a la autonomía, hace trabajar los componentes clave como la GPU y CPU sin apurar su TDP. Y eso merma el rendimiento bruto si comparamos con otros equipos con misma ficha técnica.

Decidir entre disfrutar de un equipo gaming diferente en diseño y solvente en rendimiento pero con carencias como portátil gaming de referencia es labor de cada usuario, pues HP ha hecho un gran esfuerzo en este Omen, saliéndole justo un equipo muy Omen: centrado en el mercado generalista aunque dentro del mundo gaming.

9,0 Diseño 9,25 Pantalla 9 Rendimiento 9,25 Teclado/Trackpad 9,25 Software 8,75 Autonomía 8,25 A favor La combinación de acabado y el teclado con keycaps translúcidas es única y atractiva

Buena autonomía para un equipo gaming

El calor y ruido en funcionamiento es de lo mejor del sector En contra Las configuraciones más completas tienen un precio elevado

La pantalla OLED es espectacular con el acabado brillante pero los reflejos son excesivos

El control de consumo de GPU y CPU reduce el rendimiento que por ficha técnica cabría obtener



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de HP. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.