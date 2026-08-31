AEMET sabe que nos esperan 15 días de pleno verano. Por suerte, tenemos un as bajo la manga: septiembre

El pasado viernes 28 de agosto, el Puerto del Pico en Ávila marcó -0,1 ºC. El próximo jueves 3 de septiembre, la campiña de Córdoba marcará 43. Seis días, menos de 300 kilómetros en línea recta y más 40 grados de diferencia. Ahí está todo lo que hace falta para entender dos cosas que parecen contradictorias: que "llega el otoño" y, al mismo tiempo, "vuelve el verano".

Una sorpresa meteorológica. AEMET, en su boletín del 21 de agosto, esperaba que la primera semana de septiembre estuviera "en torno a valores habituales". El 27 ya tenía claro que van a ser días con temperaturas "altas para la época del año" en casi todo el país. De hecho, el calor fuerte podría extenderse hasta el 20 de septiembre.

Es un resumen sencillo de lo mucho que ha virado la previsión.

No obstante, el diablo está en los detalles. Aunque estamos oyendo hablar de cuarentaymuchos grados y 'domo de calor', AEMET sencillamente ha planteado un aviso amarillo por 38 en la campiña cordobesa y se ha desmarcado de cualquier planteamiento de 'ola de calor'. No es que no pudiera darse (aunque es difícil, porque los días se van haciendo más cortos), pero es difícil que ocurra.

Tanto es así que, aunque finalmente se alcancen los 43 en algunas zonas del sur (algo más que probable): no será un calor "tan extremo" como el de las olas veraniegas.

Las olas de calor en septiembre son muy raras. En Península y Baleares, solo hemos tenido cuatro en toda la historia del registro. No obstante, en 2016, se alcanzaron los 45,4 en el aeropuerto de Córdoba. Como digo, una cosa es el calor generalizado y otra los picos de subida térmica. Esto último es lo que parece que vamos a sufrir.

¿El verano se está comiendo al otoño? La verdad es que sí. Es verdad que el mes más de calor que tenemos comparado con los años 60 se concentra, sobre todo, en la primavera; pero no es rato ver cómo los tentáculos del verano se internan hasta octubre sin problema.

El mejor ejemplo es la estación de Madrid-Retiro. Allí lo que podríamos denominar "verano climático" pasó de ir del 15 de julio al 16 de septiembre a ir del 11 de junio al 22 de septiembre. El inicio se adelantó 34 días. El final se retrasó 6. Y esa, más o menos, es la tónica general.

Por eso podemos ser optimistas frente a este episodio de calor. Aunque no mucho. Septiembre aguanta en general; pero sí que ha cambiado en una cosa: las noches.

En la medida que la temperatura de las noches está mediada por la temperatura del mar en amplias zonas del país, las noches cálidas se están convirtiendo en una constante. Llevamos semanas diciendo que el Mediterráneo no está para tonterías y estamos a punto de ver cuánto hay de metáfora en esa frase; y cuánto hay de realidad.

Imagen | Tropical TidBits

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