Compran una casa en un pueblo de Castellón y descubren que los antiguos dueños se habían dejado una plantación de marihuana

Compras una casa en Borriol (Castellón), paseas por su interior y algo suena a hueco al cubrir tus pasos. Bajo tiras de césped artificial, abres una escotilla y te encuentras una sala acondicionada con focos de sodio de alto rendimiento, ventilación y veinte plantas colgadas boca abajo. Eso es exactamente lo que le pasó a una pareja el pasado 3 de agosto, cuando avisaron a la Guardia Civil tras encontrar una plantación indoor de marihuana dentro de su nueva vivienda. Al menos ya saben lo que cabe en el sótano.

Nada improvisado. El Equipo Roca de la Comandancia de Castellón confirmó que la sala tenía un alto grado de acondicionamiento y estaba diseñada específicamente para pasar desapercibida incluso en un registro policial. La ubicación, la insonorización y los sistemas de ventilación apuntaban a una producción continuada, nada de aficionados.

Este tipo de salas suelen montarse con focos de sodio de 400 a 1.000 vatios (o su equivalente LED), con rendimientos de 1 a 1,8 gramos de cogollo por vatio y un cálculo estándar de unos 400 vatios por metro cuadrado para rendimiento óptimo; la ventilación funciona en continuo durante las horas de luz y en ciclos de 15 a 30 minutos por hora durante la oscuridad, casi siempre con un filtro de carbón activo que neutraliza olores, lo que explica ese "pasar desapercibida" que citaba la Guardia Civil. De esta forma aceleran el reloj biológico —18 horas de luz en fase vegetativa, 12 y 12 en floración—, lo que exige un suministro eléctrico estable.

Tres delitos, un detenido. Tras semanas de investigación, la Guardia Civil (con ayuda de agentes de Seguridad Ciudadana) identificó y arrestó a un hombre de 39 años, acusado de un delito contra la salud pública, otro de defraudación de fluido eléctrico y un tercero de estafa. La investigación no ha aclarado públicamente qué relación mantenía con la vivienda ni desde cuándo operaba allí la instalación.

El otro delito. Más allá de tenencia o distribución, el fraude eléctrico es casi la firma de este tipo de cultivos: las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 teravatios-hora al año, el equivalente al consumo anual de toda la ciudad de Sevilla. Endesa detectó 72.700 fraudes eléctricos solo en 2025, la cifra más alta del último lustro, a un ritmo de 200 casos diarios, y sitúa las plantaciones indoor como responsables del 37% de toda la energía defraudada detectada por la compañía.

Un fenómeno discreto. El Ministerio del Interior calcula que las incautaciones de plantas cayeron un 76% entre 2021 y 2025, pero no porque el negocio se haya frenado: las grandes plantaciones al exterior se han reducido, pero persisten las instalaciones indoor pequeñas, repartidas en pisos y casas normales como la de Borriol. Conviene recordar que España sigue concentrando el 73% de todas las incautaciones de marihuana de la Unión Europea —con la cocaína tenemos un problema similar—.

Andalucía, laboratorio. Solo en el primer semestre de 2026, Endesa abrió 547 expedientes de fraude eléctrico vinculados a plantaciones de marihuana en Andalucía, con más de 34 millones de kilovatios hora defraudados en solo seis meses. En Sevilla, la provincia más afectada, el 10% de toda la energía robada de la red ya está vinculada a cultivos ilegales de cannabis.

El riesgo. Cuando el enganche ilegal se destina al cultivo o tráfico de drogas, el Código Penal eleva las penas hasta entre seis y 18 meses de cárcel o multas de 12 a 24 meses, además del delito de estafa y del propio delito contra la salud pública, la combinación exacta que ahora enfrenta el detenido en Borriol.

En población. Borriol ha crecido hasta los 6.018 habitantes. Situado en la comarca de la Plana Alta, pegado a Castellón de la Plana, en los últimos 15 años ha crecido casi un 20% en población gracias a su cercanía con la capital. Es el tipo de localidad de tamaño medio donde estas instalaciones pasan más desapercibidas que en una gran ciudad. Su mayor reclamo turístico, además del casco, es el castillo roquero de origen árabe sobre cimientos romanos que vigila el pueblo desde 330 metros de altura. Está considerado Bien de Interés Cultural desde 1985.

El precedente que confirma que no es un caso aislado. Dos vascos fueron condenados esta misma semana en La Rioja por enganchar la luz para alimentar una plantación de 888 plantas en una finca de Agoncillo. Tendrán que indemnizar con 13.775,08 euros a Iberdrola. Endesa ha empezado a tirar de IA para descubrir a nuevos infractores. Al menos, la pobre pareja que quiso comprar tranquilidad y encontró un negocio ilegal ya puede mudarse: ya está todo desinstalado.

Imágenes | Guardia Civil, Ayuntamiento de Borriol

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