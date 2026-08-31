Ni etiquetas a boli ni pósits: la mejor aliada para ordenar el material en la vuelta al cole es una miniimpresora que no necesita tinta

Ha llegado ese momento del año: la vuelta al cole está muy cerquita. Eso implica renovar gran parte del material escolar con nuevos libros de texto, pero también libretas, archivadores, estuches y otras tantas cosas más. Tanto si tienes varios hijos como si simplemente quieres algo que te ayude a ordenarlo todo, una de las mejores cosas que puedes tener es una miniimpresora térmica. Esta de la marca Memoking es un buen ejemplo: solo cuesta 32,48 euros.

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Una impresora compacta con Bluetooth que no necesita tinta

Cuando yo era pequeño e iba al cole, recuerdo que mi madre utilizaba un papel de pegatina que ella misma recortaba y escribía a mano para que los libros de texto estuvieran identificados, pegados por encima de un forro de plástico (puesto que luego, casi con toda seguridad, iban a acabar en manos de otro niño). Esto se puede seguir haciendo, claro, pero una miniimpresora simplifica mucho el proceso.

Esta de Memoking se conecta por Bluetooth al móvil y tiene su propia app, disponible tanto para Android como para iOS. A través de esta, podemos imprimir todo tipo de cosas: desde textos sencillos (como el nombre y curso de nuestro hijo) hasta textos más elaborados, imágenes e incluso stickers para darle un toque gracioso a cualquier cosa.

Otro punto interesante de la misma es que no necesita cartuchos de tinta, sino que utiliza impresión térmica directa (de hecho, incluye tres rollos de papel de pegatina, aunque también los podemos comprar por separado). Ofrece la resolución suficiente como para que el texto se vea bien, aunque este tipo de impresión implica que solo vamos a poder imprimir en blanco y negro.

Con ella, vamos a poder identificar u ordenar todo el material escolar de este nuevo curso con mucha facilidad, ya sea entre hermanos o entre los distintos alumnos del colegio. Además, como ocupa muy poco espacio, la puedes guardar en cualquier parte e incluso llevártela fuera de casa si lo necesitas. De hecho, tiene una batería integrada que se carga por USB-C, por lo que no necesita ni estar conectada a la corriente.

⚡ EN RESUMEN: mini impresora t02 de memoking ✅ LO MEJOR Impresión térmica que no necesita tinta: Al utilizar impresión térmica, lo único que necesitaremos cambiar será el papel.

Al utilizar impresión térmica, lo único que necesitaremos cambiar será el papel. Su app hace que sea muy versátil: Su app, disponible para Android e iOS, permite imprimir todo tipo de diseños. Ideal para la vuelta al cole, pero también para organizar cosas en la cocina o despensa.

Su app, disponible para Android e iOS, permite imprimir todo tipo de diseños. Ideal para la vuelta al cole, pero también para organizar cosas en la cocina o despensa. Ligera y muy manejable: Es compacta y ligera, por lo que podrás tanto guardarla en cualquier parte como llevarla contigo. ❌ LO PEOR Solo imprime en blanco y negro: Solo podremos sacar diseños en blanco y negro, lo que impide sacar fotos y otras imágenes a color. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un gadget que te ayude a organizar e identificar el nuevo material escolar de tus hijos de forma sencilla. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una impresora que también imprima a color o que esté pensada para sacar fotos.

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Imágenes | ‪Salah Darwish, Memoking

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