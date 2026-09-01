El Moncayo cambia de paisaje: tres molinos gigantes de más de 115 metros sustituirán a 22 aerogeneradores obsoletos

De 22 aerogeneradores a solo tres: el histórico parque eólico La Ciesma, en Grisel (Zaragoza), se prepara para vivir una transformación radical. Según El Periódico de Aragón, la compañía RWE Renewables Iberia ha aprobado la inversión de más de 24 millones de euros para renovar los molinos y reducir notablemente su impacto visual en las faldas aragonesas del Moncayo.

A pesar de que esta renovación reducirá el número total de aerogeneradores, el parque aumentará su potencia instalada e incorporará un sistema de hibridación mediante baterías de litio.

Adiós a un paisaje de 25 años. Inaugurado en 2001, el parque eólico La Ciesma de Grisel va a afrontar un proceso de repotenciación. Tras más de dos décadas de funcionamiento, ha llegado la hora de renovar la instalación y se van a sustituir los 22 aerogeneradores antiguos por tan solo tres gigantes de gran potencia.

Además, estos nuevos molinos tendrán una torre que superará los 115 metros de altura y un diámetro de rotor (el diámetro del círculo que dibuja el movimiento de las palas) de 170 metros. Unas cifras que contrastan con la altura de las máquinas que se van a desmantelar, que apenas alcanzan los 60 metros. De ahí que el cambio en la panorámica en el paisaje de la ladera inferior del Moncayo, la cima más alta del sistema Ibérico, vaya a ser considerable.

Menos aerogeneradores, más potencia. A pesar de reducir el número de torres en casi 20 unidades, la repotenciación hará que este parque aumente su capacidad de generación, pasando de 13,5 MW a 22,3 MW.

Para ello, cada una de las máquinas nuevas sumará una potencia de 6,6 MW, a lo que se sumará un sistema de hibridación con 3 MW de potencia, que podrán almacenarse en 32 baterías compactas de ion de litio. Estos módulos, como cuenta la noticia, serán capaces de almacenar hasta cuatro horas cuando exista un exceso de producción.

Una subvención de casi 10 millones de euros. La Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón ya ha concedido las autorizaciones administrativas a RWE Renewables Iberia, filial española de la alemana RWE y empresa encargada del parque. En total, según El Periódico de Aragón, la transformación de este activo está presupuestada en unos 24,36 millones de euros.

Además, al incorporar la hibridación del sistema de almacenamiento con baterías, La Ciesma también ha recibido una subvención de 9,38 millones de euros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

Estará listo a finales de 2028. Aunque ya se están llevando a cabo los trabajos previos en el terreno, las obras para desmantelar las torres antiguas e instalar las nuevas empezarán a finales de 2027 y tendrán una duración de un año. Más allá del cambio en el paisaje que le rodea, esta renovación también tendrá un retorno directo en la infraestructura local. De acuerdo con la noticia del medio aragonés, el ayuntamiento de Grisel negocia con RWE la mejora de carreteras locales como la del somontano, que conecta varias poblaciones de la zona. En 2001, gracias a los impuestos de construcción del parque, esta pequeña localidad zaragozana pudo sufragar inversiones municipales como su polideportivo o su piscina cubierta.



Imagen | Thomas Galler

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