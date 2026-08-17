Tras 20 años sin poner en marcha un aerogenerador nuevo, Euskadi comienza las obras de un parque eólico en Labraza

El País Vasco no ponía en marcha un aerogenerador nuevo desde 2006. Ahora lo va a hacer con el proyecto de Labraza, con más de 50 millones de inversión inicial y una presencia notable de la cadena de suministro local en su construcción.

Un proyecto estratégico. El pasado mes de noviembre se iniciaron las obras del nuevo parque eólico en Labraza, municipio de Oion. Según los datos del ejecutivo regional, el proyecto cuenta con una inversión de 56 millones de euros y la gestión de Aixeindar, una sociedad de colaboración público-privada creada por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía del Gobierno Vasco. Una vez en funcionamiento, la previsión es de una potencia de 40 megavatios, gracias a ocho aerogeneradores del modelo SG 5.0-145 (2.0) de cinco megavatios cada uno, pertenecientes a la plataforma 4X.

Con esta nueva instalación, la potencia eólica instalada de Euskadi aumentará de los actuales 155 megavatios a 193, en un incremento del 26%, y dará energía renovable a más de 30.000 hogares. Además, ahorrará en emisiones de gases a la atmósfera 16.300 toneladas de CO2, según el gobierno.

De hecho, tal es su importancia que el Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Álava lo ha declarado de interés público.

Todo queda en casa. Uno de los aspectos más reseñables de este nuevo proyecto es que la fabricación de las piezas necesarias para este parque supondrá un importante impulso a la cadena de suministro vasca, como apunta El Español.

Por un lado, las obras se han adjudicado a la firma navarra Ecay Construcciones; por otro, las multiplicadoras se confeccionarán en las instalaciones de Asteasu, en Gipuzkoa y la subestación irá a manos de EDS Ingeniería y Montaje, en Galdakao, Bizkaia. Y por último, los ocho aerogeneradores correrán a cargo de Siemens Gamesa, que, por primera vez en varios años está registrando ganancias, por un valor de más de 50 millones de euros.

Un traslado pionero. Estos días se está produciendo la llegada de las primeras palas de los aerogeneradores. Como explican desde Navarra Capital, con frecuencia, el transporte de este tipo de infraestructuras suele suponer todo un reto logístico, ya que al enorme tamaño de los componentes de los aerogeneradores se le suele sumar, además, la localización remota de los proyectos para conseguir buenas cantidades de recurso eólico. En este caso, de hecho, el principal obstáculo orográfico que presenta Labraza son las curvas angostas desde Campezo, con un trazado extremadamente sinuoso debido a las montañas.

Para salvarlo, se ha empleado la tecnología Blade Lifter, que emplea la inclinación que ya tiene la pala para facilitar su transporte, utilizando un elevador hidráulico que se coloca justo detrás de la cabeza tractora de la grúa que la lleva. Gracias a este mecanismo, la pala puede inclinarse en mayor o menor ángulo o girar, según las necesidades de cada momento. Así, es posible transportarla por carreteras estrechas, curvas cerradas o, incluso, núcleos urbanos donde el espacio es más limitado.

Además, esta innovación reduce el impacto medioambiental que normalmente tienen este tipo de construcciones, ya que de esta manera se evita el trabajo de tener que modificar el trazado de carreteras.

Buscando el beneficio local. La construcción de este parque, según la web del Gobierno Vasco, creará unos 90 empleos que serán fundamentalmente locales. Las previsiones también apuntan a que supondrá un ingreso inicial para las arcas municipales de 1,2 millones de euros y unos ingresos recurrentes de más de 200.000 euros al año.

Además, se puso en marcha un crowdlending para que la población local pudiera participar en la financiación del parque que ha conseguido más del doble de solicitudes disponibles: en total, la demanda real ha superado los seis millones de euros frente a los tres millones ofertados en un principio, según los datos que comparte el ejecutivo.

Imagen | Anna Jiménez Calaf



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