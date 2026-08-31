“Echaré de menos este trabajo”: Tim Cook se despide como CEO de Apple con una emotiva carta a sus empleados

En Apple, un cambio de CEO no se lee como un simple movimiento de organigrama. Quienes seguimos de cerca a la compañía sabemos que su historia reciente se ha contado, sobre todo, a través de etapas muy reconocibles: la Apple moldeada por Steve Jobs y la Apple que bajo Tim Cook se hizo mucho más amplia, más global y más apoyada en servicios. Hubo otros directores ejecutivos en la historia de la compañía, pero su memoria pública se ordena alrededor de esos dos nombres. Por eso la despedida de Cook como CEO no es solo el final de un cargo: es el cierre de una era.

El relevo ya estaba anunciado desde abril y llega ahora a su fecha efectiva. Apple comunicó entonces que Cook dejaría el puesto de consejero delegado el 1 de septiembre de 2026 para convertirse en presidente ejecutivo del consejo, mientras John Ternus, hasta ahora responsable de Ingeniería de Hardware, asumiría el cargo de CEO y se incorporaría también al consejo de administración.

La carta de Tim Cook en su último día como CEO

El cierre de etapa tuvo una parte pública y otra interna. En X, Cook agradeció el apoyo de la comunidad de Apple en su último día como CEO y recordó que su cargo cambiaría al día siguiente, aunque no su vínculo con quienes han acompañado a la compañía durante estos años. Puertas adentro, según publicó Bloomberg, el mensaje fue más largo y personal: un memorando enviado a todos los empleados en el que habló de gratitud, cultura y confianza en John Ternus. Este es el texto completo, traducido al español.

Equipo,

Hoy es mi último día como CEO de Apple. Este es un momento que siempre supe que llegaría algún día y, aun así, todavía cuesta creer que haya llegado y que esté escribiendo estas palabras. Amo esta compañía y al equipo que hay detrás de ella, y no podía dejar pasar este día sin enviaros una nota para deciros lo agradecido que estoy por todas las muestras de afecto que me habéis enviado, por la forma en que habéis dado lo mejor de vosotros cada día y, sobre todo, por el privilegio de toda una vida que ha sido serviros como vuestro líder.

La verdad es que, diga lo que se diga sobre mi éxito, sé que todo se debe a vosotros. Habéis sacado lo mejor de mí. En toda mi vida, nunca he visto ni he estado con un equipo de personas tan extraordinario, y cada día veo nuevos ejemplos de ello.

Hay algo verdaderamente especial en Apple. De lo que más orgulloso estoy es de aquello que un informe anual jamás podría capturar. Este lugar es la prueba de que la cultura triunfa sobre todo. Compartimos la convicción de que lo que construimos importa y de que tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Ese propósito es parte de lo que hace que este lugar sea extraordinario. Apple ayuda a alimentarlo, pero creo que vivía dentro de cada uno de vosotros mucho antes de que llegarais aquí. Es lo que os trajo a esta compañía y lo que sigue impulsando el trabajo que hacéis cada día.

Juntos hemos creado algo mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado o conseguido solo. Y ese es el secreto de nuestro éxito. Sacamos lo mejor los unos de los otros. Nos impulsamos unos a otros. Hemos hecho posible dejar nuestra “marca en el universo”, como Steve lo describió una vez, por quienes somos y por lo que creemos, por lo que valoramos y por cómo vemos el mundo. Qué afortunados somos. Qué afortunado soy yo.

Como sabéis, no me voy de Apple. Pero me aparto de un papel que he amado profundamente. Echaré de menos este trabajo de formas que apenas puedo empezar a imaginar, aunque sigo completamente en paz con mi decisión. Echaré de menos lideraros y estar con vosotros en cada paso, aunque siento un enorme consuelo al entregar el timón a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que hace falta para construir productos que cambian el mundo como lo entiende John, y no podría estar más entusiasmado por su liderazgo.

Espero que sepáis cuánto os aprecio y qué honor ha sido ser vuestro CEO. Sobre todo, espero que sigáis sintiéndoos orgullosos de formar parte de este lugar extraordinario que llamamos Apple y que siempre le deis lo mejor de vosotros. Cuando ponemos todo lo que somos en este trabajo, cuidándonos los unos a los otros y cuidando a las personas a las que servimos, no hay límite para la profunda diferencia que podemos marcar.

Espero veros en mi nuevo papel en Apple Park y alrededor del mundo.

Con todo lo que tengo y todo lo que soy, siempre vuestro,

Tim

La próxima escena pública llegará muy pronto. Apple tiene fijado para el 9 de septiembre su evento “Un rayo de wow”, una keynote que, por calendario, ya pertenecerá a la etapa de John Ternus como CEO. Sobre la mesa está la nueva familia iPhone y también la posibilidad de que la compañía muestre su primer modelo plegable. La despedida de Cook, por tanto, no cierra solo una etapa interna: deja a Apple a las puertas de enseñar cómo quiere presentar su siguiente capítulo.

Imágenes | Apple

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