Lidl agota esta solución a la falta de enchufes en interiores, patios y terrazas que vuelve a estar disponible este viernes, 4 de septiembre

En su nuevo folleto, Lidl trae un buen puñado de dispositivos y herramientas Parkside. Algunos, ya disponibles, mientras que otros lo estarán próximamente. Es el caso de este extensor de tomas de corriente, que llegará a tiendas físicas este mismo viernes, día 4 de septiembre, pero que ya podemos comprar online a 19,99 euros. Aunque ojo, la propia Lidl indica que online ya se ha agotado pero volverá a estar disponible entre dos y cuatro días laborables. O en tiendas, como decimos, desde el viernes.

PARKSIDE Enrollador de cable, 10 m. PVP en Lidl — 19,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En caso de no querer esperar o no poder acercarnos a algún Lidl cercano, en Amazon encontramos una alternativa similar en características aunque, eso sí, más cara: esta, rebajada en forma de oferta flash a 48,99 euros, que sube la apuesta a 25 metros (frente a los 10 metros del Parkside). Ambas, en cualquier caso, dos geniales opciones de compra si buscamos versatilidad a la hora de conectar múltiples dispositivos dentro de casa y, puntualmente, en nuestro jardín, patio o terraza si no contamos con suficientes enchufes a mano.

Varias tomas con tapa, resistencia a salpicaduras y un máximo de 3.500 W

Si la distribución de enchufes en casa no es la mejor, tanto en el interior como en la terraza, el patio o jardín (si contamos con algunos de ellos), nos tocará usar alargaderas, regletas y demás dispositivos similares para llevar más tomas hasta el último rincón. Pero las alargaderas convencionales no están preparadas para las condiciones del exterior, sino que están pensadas para un uso exclusivo dentro de casa.

De modo que si buscamos versatilidad, tendremos que recurrir a modelos un poco más completos en construcción y materiales, con certificación de protección y barreras físicas que protejan contra el clima y los insectos, para así poder usarlos también puntualmente fuera. Es el caso del dispositivo Parkside de Lidl y la alternativa de Amazon: unas alargaderas con certificación IP44 contra salpicaduras y obturadores para las tomas que no estén en uso.

Dos características clave para usarlas puntualmente en el patio, el jardín o la terraza y conectar, por ejemplo, un portátil para teletrabajar, un proyector o televisión para disfrutar de series y pelis al aire libre o simplemente el cargador del teléfono móvil. Debiendo, eso sí, llevarlas de nuevo al interior una vez dejemos de usarlas para que no sufran en exceso si, por ejemplo, llueve y se mojan durante horas.

El modelo de Lidl ofrece una longitud total de cable de 10 metros, frente a los 25 del de Amazon. Con unas potencias máximas de 3.500 W y 3.000 W, respectivamente. Y mínimas de 1.200 W y 1.000 W en cada caso. Esto es debido al calor que se genera en el propio cable. Si lo desenrollamos al completo, el calor generado se disipa mejor y permite alcanzar mayor potencia. Mientras que si lo dejamos enrollado en el tambor, dicha potencia se reduce para evitar sobrecalentamientos al no circular el aire entre las vueltas del propio cable.

⚡ EN RESUMEN: PARKSIDE Enrollador de cable, 10 m ✅ LO MEJOR Muy versátil (frente a regletas convencionales) al permitir el uso puntual en exteriores

(frente a regletas convencionales) al permitir el uso puntual en exteriores Con varias tomas con tapa ❌ LO PEOR Su potencia máxima varía dependiendo de si usas el cable enrollado o desenrollado

dependiendo de si usas el cable enrollado o desenrollado Más voluminoso que una regleta de las que tenemos por casa 💡 CÓMPRALO SI... quieres tener más tomas de corriente a mano, tanto dentro como fuera de casa ⛔ NO LO COMPRES SI... solo necesitas más tomas dentro de casa. En ese caso, las regletas clásicas son más baratas y te sobrarán para ese uso

También te puede interesar

Masterplug Pro-XT Enrollacables 15 metros Hoy en Amazon — 28,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Carrete de cable para camping de 15 metros Hoy en Amazon — 33,92 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Lidl

En Xataka | Mejores smart TV box 2026. Cuál comprar y siete set top box recomendados

En Xataka | Mejores climatizadores evaporativos. Guía de compra, opiniones y mejores modelos desde 75 euros