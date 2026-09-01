La quinta potencia militar del mundo ha comenzado a entregar tanques Black Panther a un país europeo amenazada por Rusia. Marruecos también lo quiere

Corea del Sur se ha convertido en uno de los grandes beneficiados del rearme internacional provocado por la guerra de Ucrania. El país, situado actualmente en el quinto puesto del ranking militar de Global Firepower, acaba de iniciar una nueva fase de entregas de sus K2 Black Panther.

Los envíos. El primer país está siendo Polonia, uno de los miembros de la OTAN más expuestos a la amenaza rusa. No solo eso, mientras Varsovia proyecta una gigantesca flota de hasta 1.000 unidades, el éxito internacional del carro surcoreano empieza a llamar la atención mucho más lejos de Europa: Marruecos estudia ahora una posible adquisición de hasta 400 K2.

La quinta potencia militar enviando a Europa. Corea del Sur ha comenzado las entregas correspondientes al segundo gran contrato de K2 Black Panther firmado entre Polonia y Hyundai Rotem, valorado en unos 6.500 millones de dólares y compuesto por otros 180 carros de combate.

Los primeros 28 vehículos de esta nueva tanda ya han llegado al país y están destinados a reforzar la 16ª División Mecanizada, desplegada en el noreste polaco. No es una ubicación cualquiera: Polonia comparte frontera con Bielorrusia y con el enclave ruso de Kaliningrado, convirtiendo esa región en uno de los espacios estratégicamente más sensibles del flanco oriental de la OTAN.

Tanque K2 con snorkel

Y Polonia envía a Ucrania. La apuesta polaca por el K2 está directamente relacionada con la transformación que sufrió su ejército después de la invasión rusa de Ucrania. Varsovia se convirtió en uno de los principales proveedores europeos de material pesado para Kiev y transfirió cientos de carros de origen soviético, incluidos numerosos T-72, reduciendo considerablemente sus propias reservas.

Eso creó una necesidad extraordinariamente urgente: no bastaba con comprar un tanque moderno, Polonia necesitaba un fabricante capaz de producirlo y entregarlo rápidamente, y la enorme capacidad industrial surcoreana ofrecía precisamente esa combinación.

De compra urgente a flota de hasta 1.000. Los primeros acuerdos con Seúl estaban pensados para reconstruir rápidamente las unidades acorazadas polacas, pero el proyecto ha terminado convirtiéndose en algo mucho más ambicioso. Varsovia contempla llegar a disponer de hasta 1.000 K2, una cifra que convertiría al carro surcoreano en una de las columnas vertebrales de sus fuerzas terrestres durante las próximas décadas.

El segundo contrato por 180 unidades confirma esa transición: el Black Panther ya no funciona simplemente como sustituto provisional del material enviado a Ucrania, sino como una plataforma alrededor de la cual Polonia pretende reorganizar una parte considerable de su capacidad acorazada.

Ejercicios con K2

Rusia acelera el rearme. La velocidad de este programa se entiende mejor observando lo que ocurre alrededor de las fronteras polacas. Como hemos ido contando, Varsovia ha denunciado diferentes violaciones de su espacio aéreo relacionadas con ataques rusos contra Ucrania y llegó a convocar al embajador ruso después de que un misil de crucero Kh-101 penetrara en territorio polaco y acabara estrellándose en el este del país.

Contaba Reuters que las autoridades polacas consideran estos episodios una demostración de que la guerra puede generar incidentes directamente sobre territorio de la OTAN y han convertido el fortalecimiento de las defensas orientales en una prioridad estratégica a largo plazo.

Corea y el hueco europeo. El éxito del K2 revela también un cambio importante en el mercado internacional de armamento. Corea del Sur combina una industria militar avanzada con enormes capacidades productivas, precios competitivos y, especialmente, plazos de entrega difíciles de igualar por fabricantes occidentales sometidos a décadas de reducción de pedidos y líneas de producción.

Polonia ha acompañado los K2 con otras grandes adquisiciones surcoreanas, convirtiendo a Seúl en un socio fundamental de su modernización militar y demostrando que un país situado a miles de kilómetros puede ocupar rápidamente el espacio abierto por las necesidades urgentes de los ejércitos europeos.

El Black Panther mira más allá de Europa. Sí, porque ese éxito internacional empieza a despertar interés en el norte de África. Marruecos estaría evaluando técnica y estratégicamente la incorporación de hasta 400 K2 Black Panther para modernizar sus fuerzas acorazadas, atraído entre otras características por su elevada movilidad, automatización y tripulación de tres personas.

El movimiento permitiría además a Rabat diversificar una flota históricamente apoyada en material estadounidense y diferentes plataformas de otros orígenes, aunque existe una diferencia fundamental respecto al caso polaco: por ahora se trata de una evaluación de viabilidad y no hay ningún contrato firmado para adquirir esos 400 carros.

Un escaparate mundial. Si se quiere también, el K2 resume una transformación que va bastante más allá de un único modelo de tanque. Corea del Sur, situada en el quinto puesto del índice de Global Firepower, está utilizando su extraordinaria capacidad industrial para ganar terreno en un mercado alterado por la guerra de Ucrania y el aumento mundial del gasto en defensa.

Polonia representa su escaparate más espectacular, con la perspectiva de operar hasta un millar de Black Panther; que Marruecos esté estudiando ahora centenares de ellos muestra hasta qué punto una compra nacida de la urgencia europea puede terminar convirtiendo al tanque surcoreano en una plataforma global.

Imagen | US Force, Republic of Korea Armed Forces

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