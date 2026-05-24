Corea del Sur tiene un problema con la Generación Z: se han disparado los soldados que vuelven con otro rostro tras un permiso médico

Hace pocos años, una encuesta realizada entre jóvenes surcoreanos reveló un dato muy poco habitual en cualquier otro país: una parte significativa de los encuestados consideraba que recibir cirugía estética como regalo de graduación era algo completamente normal. De hecho, en ciudades como Seúl, los anuncios de clínicas ocupan edificios enteros y algunos barrios acumulan cientos de centros especializados a pocos metros unos de otros.

El hype ha llegado ahora a los militares.

Un problema inesperado. Sí, el ejército de Corea del Sur está descubriendo un problema que hace apenas unos años habría parecido absurdo incluso allí: cada vez hay más soldados que regresan de permisos con operaciones estéticas recientes que afectan directamente al funcionamiento de las unidades militares. Contaba el Korean Times que hay de todo, desde narices recién operadas, hasta párpados inflamados o rostros todavía en recuperación que están obligando a oficiales a excluir soldados de entrenamientos, guardias nocturnas o tareas físicas por motivos médicos y de seguridad.

Lo que antes era algo relativamente excepcional reservado a los últimos meses del servicio militar se ha convertido en una tendencia mucho más amplia entre la Generación Z surcoreana. Y el fenómeno refleja hasta qué punto la cultura estética del país ya no afecta solo a la vida civil, sino también a una de las instituciones más rígidas y tradicionales del Estado: el ejército.

La presión estética. De fondo, algo que hemos contado antes. Corea del Sur lleva años siendo uno de los epicentros mundiales de la cirugía estética. Operaciones de párpados, rinoplastias o retoques faciales forman parte de una cultura extremadamente competitiva donde la apariencia física influye en relaciones sociales, empleo y estatus. Lo novedoso es que esa lógica ha penetrado de lleno en jóvenes soldados en servicio activo.

Al parecer, muchos aprovechan permisos y salarios militares más altos para ahorrar y someterse a operaciones mientras siguen destinados. Algunos incluso priorizan la cirugía sobre cualquier otro gasto personal. Clínicas del distrito de Gangnam ofrecen descuentos específicos para militares y utilizan redes sociales para captar clientes jóvenes, mientras foros online se llenan de preguntas de soldados sobre tiempos de recuperación compatibles con la vida militar.

Choque entre disciplina militar y cultura. El problema para los mandos no es únicamente médico, sino organizativo. Cuando un soldado vuelve con los ojos inflamados tras una cirugía de párpados o con una rinoplastia todavía cicatrizando, alguien tiene que cubrir sus guardias, ejercicios o tareas físicas. Oficiales surcoreanos empiezan a describir situaciones incómodas donde deben reorganizar entrenamientos completos para evitar riesgos o posibles responsabilidades legales si una operación reciente se complica.

Además, algunos comandantes están recibiendo incluso llamadas de padres pidiendo trato especial para sus hijos mientras se recuperan de intervenciones estéticas. La escena refleja un choque cultural muy profundo: un ejército diseñado alrededor de la disciplina colectiva y el sacrificio que empieza a enfrentarse a valores mucho más individualistas propios de la Generación Z.

Ausencia de reglas claras. Recordaba el Times que uno de los mayores problemas es que el ejército surcoreano prácticamente no tiene regulación específica para gestionar este fenómeno. Las normas militares contemplan bajas médicas y lesiones, pero no situaciones donde un soldado decide voluntariamente operarse por motivos estéticos en mitad del servicio.

Eso deja a los oficiales atrapados en una posición complicada. Si permiten ciertas excepciones, generan malestar entre otros soldados obligados a asumir más carga de trabajo. Si no las permiten y ocurre una complicación médica, pueden asumir responsabilidades disciplinarias o legales. El resultado es un vacío organizativo que empieza a afectar directamente a la preparación operativa de algunas unidades.

Una transformación que preocupa al ejército. Más allá de las cirugías concretas, el caso revela una transformación mucho más profunda dentro de Corea del Sur. Si se quiere, el ejército está descubriendo que la cultura digital, las redes sociales y la obsesión estética de la sociedad surcoreana están modificando incluso la manera en que los jóvenes viven el servicio militar obligatorio.

Para muchos reclutas, mejorar su apariencia ya no es algo secundario que se deja para después del ejército, sino una prioridad inmediata integrada dentro de su propia identidad personal y social. Y eso está obligando a las fuerzas armadas a adaptarse a una realidad completamente nueva: una generación que puede aceptar la disciplina militar, pero que al mismo tiempo sigue considerando perfectamente normal volver del permiso con un rostro distinto.

Imagen | RawPixel, Unsplash, Republic of Korea Armed Forces

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