Han encerrado a 42 pacientes para medir al milímetro cuál es la mejor dieta: la cetogénica arrasa, pero tiene trampa

El eterno debate sobre cuál es la mejor dieta para perder peso y ganar salud acaba de sumar un nuevo capítulo científico. Durante años, la dieta mediterránea ha sido la referencia indiscutible en el campo de la nutrición, pero ahora un nuevo estudio científico ha apuntado que, a corto plazo y en condiciones ideales, la dieta cetogénica, o keto, aplasta a sus competidoras en la mejora de diferentes biomarcadores.

El experimento casi perfecto. Para entender el revuelo, hay que mirar el diseño del estudio, puesto que en el mundo de la nutrición, los ensayos suelen fallar porque los participantes mienten o se equivocan al informar lo que comen. Para evitarlo, los investigadores proporcionaron todas las comidas a los participantes para asegurar una adherencia superior al 95%.

Aquí el ensayo dividió a personas con obesidad, prediabetes y esteatosis hepática en tres grandes grupos con dietas que tenían el mismo número de calorías y diseñadas para perder un 10% de peso, pero con distintos repartos de macronutrientes según la dieta en estudio: dieta cetogénica, dieta mediterránea y dieta baja en grasas.

El resultado apuntó a que todos los participantes mejoraron al perder peso, pero el grupo de la dieta cetogénica, que es muy baja en carbohidratos, experimentó mejoras metabólicas drásticamente superiores. Por ejemplo, se vio que la grasa del hígado bajaba un 67% frente al 45% de los otros grupos, y además mostraron una mejor sensibilidad a la insulina y menores niveles de glucosa.

La letra pequeña. Con estos datos en la mano, parece que todos deberíamos abrazar la restricción extrema de carbohidratos. Pero aquí es donde los grandes limitantes del estudio, como es la escala y la duración, entran en acción. Y no es para menos, puesto que el ensayo solo contó con 42 personas que lograron completarlo.

Además, hay que tener muy en cuenta que la dieta keto exige un nivel de restricción que, en la vida real, resulta insostenible para la inmensa mayoría de la población a largo plazo. Y es que cortar de raíz el pan, la pasta, las legumbres y la mayoría de las frutas no solo tiene un impacto social y psicológico, sino que genera un gran efecto rebote cuando se abandona.

La dieta mediterránea. Si la dieta cetogénica gana el esprint de los cinco meses, la dieta mediterránea sigue reinando en el maratón de la vida, puesto que cuando miramos la evidencia a largo plazo, la balanza se inclina drásticamente hacia esta.

Aquí tenemos el estudio español PREDIMED, uno de los mayores ensayos de prevención primaria cardiovascular de la historia con 7.447 participantes seguidos durante años, que demostró que una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o nueces reduce los eventos cardiovasculares mayores en un 30%.

El consenso definitivo. Entonces, para llegar a tener la mejor dieta entre manos las diferentes guías oficiales nos apuntan a que se debe recurrir a la personalización. Y es que aquí la ciencia nos dice hoy que si alguien tiene un problema grave de hígado graso y tiene una enorme fuerza de voluntar una intervención cetogénica a corto plazo puede ser un buen "reinicio" metabólico, pero para el 99% de los mortales la adherencia es el verdadero problema.

Y es que de nada sirve una reducción del 67% de grasa hepática en cinco meses si al sexto mes la ansiedad te hace abandonar y recuperar el peso perdido. Es por ello que la dieta mediterránea, con su flexibilidad y su riqueza gastronómica, sigue siendo una de las grandes ganadoras a día de hoy.

Imágenes | Alesia Kozik

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