Nintendo ya probó algo parecido a Peloton en 1994: una bicicleta para SNES que aumentaba la resistencia en las cuestas

Hay ideas que llegan justo cuando el mercado está preparado para ellas. Otras aparecen demasiado pronto, se venden durante un tiempo y acaban desapareciendo sin dejar demasiado rastro. Hoy estamos acostumbrados a ver bicicletas estáticas conectadas a una pantalla, entrenamientos guiados y sistemas capaces de ajustar la resistencia mientras pedaleamos. Peloton ha convertido esa combinación en algo reconocible. Lo curioso es que, para encontrar algunos de esos ingredientes juntos, podemos retroceder hasta 1994.

Aquello tuvo nombre propio: Life Fitness Exertainment System. La bicicleta era un producto de Life Fitness desarrollado en colaboración con Nintendo y diseñado para funcionar junto a una Super Nintendo. Tampoco fue una simple demostración tecnológica. Associated Press ya informaba del proyecto en marzo de 1994 y, unos meses después, Billboard anunciaba su llegada al mercado estadounidense para aquel verano, con un precio de 799 dólares y software específicamente preparado para aprovechar el sistema.

Una bicicleta que jugaba contigo

La parte realmente interesante estaba en cómo reaccionaba la bicicleta a lo que ocurría en pantalla. El manual del sistema explica que, en determinados modos, las pendientes del recorrido virtual modificaban la resistencia de los pedales: cuanto mayor era la subida representada, mayor era el esfuerzo necesario para seguir avanzando. El usuario podía trabajar con distintos niveles de resistencia y Exertainment incluso contemplaba programas basados en la frecuencia cardiaca, capaces de ajustar automáticamente la carga para mantener el ejercicio dentro de una zona objetivo.

La propuesta tampoco dependía de un único juego. El software disponible acabaría reuniendo 'Mountain Bike Rally', 'Speed Racer' y un gestor de entrenamiento que almacenaba datos como tiempo, distancia y calorías, además de permitir distintos perfiles de usuario. Se mezclaban así dos capas que normalmente estaban separadas: por un lado, la lógica del videojuego; por otro, el seguimiento propio de una máquina de ejercicio. En 'Mountain Bike Rally', además, una segunda persona podía participar con un mando de SNES mientras quien estaba sobre la bicicleta seguía pedaleando y controlando el recorrido.

El salto del prototipo al mercado fue real, pero Exertainment no terminó consolidándose. Aunque no disponemos de datos sólidos que permitan decir cuántas unidades se vendieron, años después Life Fitness dejó pocas dudas sobre cómo recordaba aquella aventura. Chris Clawson, entonces vicepresidente de ventas al consumidor de la compañía, explicó en 2002 que Exertainment había corrido la misma suerte que otros sistemas de ejercicio interactivo que no consiguieron implantarse y calificó la experiencia de "una lección dolorosa".

Peloton llegaría mucho después. La compañía comenzó su actividad en 2012 y empezó a enviar sus primeras bicicletas en 2014, dos décadas después de Exertainment, con una propuesta apoyada en conectividad, clases, contenidos y suscripciones. Vista desde hoy, la referencia resulta inevitable porque algunos elementos nos son muy familiares: una bicicleta estática, una pantalla, software y un sistema capaz de modificar el esfuerzo durante el entrenamiento. Incluso la Bike+ puede ajustar automáticamente la resistencia, aunque dentro de una experiencia construida para un contexto tecnológico completamente distinto.

La bicicleta de Life Fitness tampoco apareció alrededor de una empresa ajena a este tipo de experimentos. La historia de Nintendo está llena de desvíos poco previsibles: durante la etapa de Hiroshi Yamauchi, la compañía se involucró en Daiya Kotsu, una empresa de taxis con una flota cercana a 40 coches, y en San-O Foods, que trató de abrirse camino con productos como el arroz instantáneo. Aquellas aventuras respondían a una Nintendo que todavía buscaba nuevas fuentes de crecimiento; Exertainment llegó décadas después, cuando el videojuego ya era su negocio central. El contexto había cambiado, pero la disposición a probar ideas poco convencionales seguía ahí.

Imágenes | Nintendo | eBay (The Book Samaritan)

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