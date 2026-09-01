En su batalla por plantar cara a Renfe, Iryo ha llegado a una conclusión: prefiere Andalucía antes que Barcelona

La verdadera batalla por la alta velocidad se juega en Andalucía. Eso es lo que nos dicen los últimos movimientos de Iryo y Ouigo que han concentrado en esta Comunidad Autónoma gran parte de sus aspiraciones para plantar cara a Renfe. La última en mover ficha ha sido Iryo con un aumento de la oferta que irá directo al sur de España.

Más trenes. Iryo ampliará su oferta en España el año que viene. Lo ha anunciado con un comunicado del que se hacen eco en Europa Press donde se especifica que la compañía italiana contará con más trenes y más frecuencias en las rutas donde ya está establecida.

La empresa ha publicado el volumen de viajes que espera poder realizar a lo largo del año que viene, respaldados por la llegada de tres nuevos trenes que aumenta todavía más la cantidad de viajeros que podrán trasladar a final de año. El objetivo es finalizar el año con 22.764 circulaciones lo que supone un aumento en la oferta del 13,8% respecto a lo dispuesto este año.

Más viajes en el Madrid-Barcelona. Ahora mismo, el corredor Madrid-Barcelona es la línea en la que más asientos ofrece Iryo. La compañía hace tiempo que busca competir con Renfe con inferiores a las del AVE pero claramente superiores a las de Ouigo, según datos de la CNMC. Con más de 7.000 frecuencias, Iryo mantendrá la conexión Madrid-Barcelona como su corredor con mayor trasiego de viajeros.

Sin embargo, los datos de 2025 apuntan a que su capacidad de ocupación de los asientos ofertados fue muy inferior a los de sus rivales. El año pasado se situó en un 77,4% de ocupación de las plazas ofertadas, mientras que Renfe se situó en un 95% y Ouigo en un 94,6%.

Apuntando a Andalucía. Con 3,64 millones de pasajeros el año pasado en el corredor Madrid-Barcelona, es lógico que Iryo siga apostando por la conexión entre las dos mayores ciudades de España. Sin embargo, es en Andalucía donde la compañía aspira a llevar su batalla contra Renfe.

El aumento de la oferta es tal que las plazas en el Madrid-Sevilla crecerán un 39% el año que viene. Y la cifra palidece ante el aumento del 63,7% en el Madrid-Málaga. Estos números llevan a la compañía a parar en un 40% más de ocasiones en Córdoba, parada habitual antes de llegar a ambos destinos.

El año pasado, la ocupación de Iryo en el Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga se mantuvo en torno al 75% que experimentan entre Madrid y Barcelona. Sin embargo, la competencia aquí sí cae por debajo del 90%. Y aunque sigue siendo superior a Iryo, están un poco más cerca.

También Ouigo. Además de esta apuesta de Iryo por el sur español, en los últimos meses hemos visto cómo la competencia de Renfe ha ido virando sus posiciones a estos corredores. Y es que Ouigo también prefirió crecer en Andalucía y en este caso, incluso, redujeron sus operaciones en el Madrid-Barcelona.

El verano pasado la compañía francesa confirmó que movía alguno de sus trenes para aumentar la oferta entre Madrid y Sevilla. Y es que su estrategia de precios bajos encaja mejor con este corredor que con el Madrid-Barcelona donde los viajes de negocios suman un enorme grueso de los trayectos que a diario se da entre ambas ciudades.

Un fuerte. Lo que tiene Renfe en el Madrid-Barcelona es un auténtico fuerte. La salida de AVLO por los problemas con sus Talgo podía anticipar ciertos problemas para la compañía ya que se quedaba sin poder pelear en la zona baja de precios. Sin embargo, esto no parece haber hecho tambalear su posición de liderazgo lo más mínimo.

Y es que el corredor entre estas dos ciudades es, con diferencia, el que menos aversión le tiene a los precios altos. El ticket medio el año pasado se situó en 85,07 euros, muy por encima de los 47,59 euros y 45,65 euros del Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga con los que se cerró el año pasado. Aunque Renfe ofrece los precios más altos de la línea su tasa de ocupación en este corredor sigue siendo la mejor del mercado.

Foto | Trenpato

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