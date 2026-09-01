Mejores móviles pequeños 2026: qué teléfono compacto comprar y 9 modelos recomendados

Desde hace tiempo, los principales fabricantes de teléfonos móviles dejaron de apostar por los modelos pequeños. Aunque parezca muy lejano, no hace tanto que podíamos encontrar smartphones de gama alta con tamaños de pantalla que no superaban las 5,4 pulgadas, cuyo principal reclamo era que podíamos usarlos con una mano y guardarlos en cualquier bolsillo, como por ejemplo ocurría con el iPhone 13 mini.

Tristemente para muchos usuarios, esa moda quedó atrás, y hoy en día es complicado encontrarse con teléfonos tan compactos. No obstante, aunque no ofrezcan dimensiones tan comedidas, los fabricantes siguen ofreciendo móviles pequeños que no tienen nada que envidiar a las versiones XL o MAX. El ejemplo perfecto de esto es el iPhone 17 de Apple.

El último teléfono base de Apple podría ser considerado como el mejor teléfono pequeño del mercado. No es para menos, ya que es una de las generaciones donde los de Cupertino introdujeron más novedades a nivel interno. Por ejemplo, con su pantalla LTPO de 120 Hz, algo que se venía demandando para el modelo base desde hacía varias generaciones.

El procesador del dispositivo, el Apple A19, ofrece un rendimiento fantástico, independientemente de que lo usemos para navegar en redes sociales o para jugar de manera intensa. Además, pese a su tamaño, la autonomía del dispositivo es realmente buena, llegando a superar las 6:30 horas de uso de pantalla. Y sus cámaras son, junto a las del Google Pixel 10, las mejores que podemos encontrar hoy en día en este tipo de teléfonos compactos.

Los destacados

Modelos Perfecto para ti Tamaño de pantalla Lo mejor Lo peor Precio desde Xiaomi 17 Si buscas la opción más potente dentro de Android. 6,3 pulgadas La presencia del Snapdragon 8 Elite Gen 5. HyperOS y su bloatware. 699,99 € Pixel 11 Si buscas la conjunción casi perfecta entre software Android y cámara. 6,3 pulgadas Su software y el sistema de cámaras. Su carga es algo lenta. 999,00 € Pixel 10a Si buscas un dispositivo compacto con grandes características y una gran relación calidad-precio. 6,3 pulgadas Un móvil equilibrado en todas sus características. La apuesta por el Tensor 4G en lugar de la última generación. 399,00 € iPhone 17 Si buscas un móvil potente, compacto y actual, con una pantalla y unas cámaras de mucho nivel. 6,3 pulgadas Una pantalla excelente y unas cámaras de mucho nivel. La ausencia de teleobjetivo. 919,00 € iPhone 17e Si buscas una experiencia iOS por un presupuesto mucho más comedido. 6,1 pulgadas Tener un iPhone por un precio bastante más bajo. La presencia del notch de 2017 y tener una sola cámara. 689,00 € Samsung Galaxy S26 Si buscas un modelo orientado a exprimir la inteligencia artificial en el día a día. 6,3 pulgadas La integración de la IA en el propio teléfono. La batería es inferior a la de otros modelos. 787,55 € VIVO X300 Si buscas un dispositivo versátil con grandes cámaras y una pantalla excelente. 6,31 pulgadas Tiene un conjunto de cámaras sobresaliente. El sonido es algo pobre. 899,00 € OPPO Reno15 Pro Si buscas una opción económica con una batería muy buena. 6,32 pulgadas Una batería de mayor tamaño que la de otros competidores. El procesado de las fotos es algo "agresivo". 609,99 € Samsung Galaxy Flip8 Si buscas un teléfono plegable que te ofrezca lo mejor de los dos mundos. 4,1 pulgadas (plegado) La posibilidad de disfrutar de una pantalla pequeña o grande dependiendo de la necesidad. Es sensiblemente más caro que el resto de modelos. 1.109,00 €

Por qué destacan

Aunque la principal característica que debemos tener en cuenta a la hora de buscar un móvil pequeño es, lógicamente, su tamaño, hay otros elementos que debemos tener presentes. Podríamos caer en el error de pensar que se tratan de móviles de gama media, pero lo cierto es que hay modelos que podrían considerarse auténticos flagship. A continuación, te hablamos un poco de lo que debes tener en cuenta para acertar con tu elección.

Pantalla. Como comentábamos, la pantalla es la principal característica que debemos considerar a la hora de buscar un móvil pequeño. Para que podamos considerarlos como teléfonos "compactos", podríamos establecer el límite en las 6,3 pulgadas. Más allá de eso, empezamos a encontrarnos con teléfonos demasiado grandes para un uso natural, especialmente si no tenemos las manos demasiado grandes.

Aunque hace tiempo lo normal era que las pantallas de este tipo de teléfonos tuvieran ciertas limitaciones, comparadas con las de sus hermanos mayores, hoy en día parecen haberse superado. Los 120 Hz son un requisito indispensable, ya que es algo fundamental para tener una experiencia fluida. Además, otro elemento que puede ser interesante es la compatibilidad con HDR, lo que permitirá que la experiencia de visionado sea lo más completa posible.

Procesador (SoC). En el pasado, hemos estado acostumbrados a que los teléfonos más pequeños eran versiones "recortadas" con respecto a sus homólogos de mayor tamaño. Sin embargo, hace tiempo que la mayoría de fabricantes ya suelen apostar por el mismo procesador en ambos modelos. Esto no solo es importante a la hora de buscar el mejor rendimiento posible. También incide mucho en la capacidad que el teléfono tenga de procesar mejor las fotos que realicemos, o de ofrecer una mejor autonomía. Modelos como el Google Tensor G6, el Apple A19 o el Snapdragon 8 Elite Gen 5 son algunos de los mejores que podemos encontrar.

Batería. Al contar con un tamaño más comedido, es normal que los móviles pequeños cuenten con baterías de menor capacidad. Esto puede llegar a resultar confuso, especialmente en una época donde los fabricantes se han acostumbrado a "engordar" las cifras de las baterías. Obviamente, cuanto mayor sea la cifra, mejor. Sin embargo, para tener una experiencia óptima, será suficiente con que el teléfono ronde los 5.000 mAh en el caso de Android. Los iPhones, por su parte, juegan en una liga diferente, ya que ofrecen una gestión de consumo mucho más optimizada.

Cámaras. A pesar de que este es el punto donde más concesiones solemos encontrar con respecto a los móviles de gran tamaño, los teléfonos compactos también son capaces de ofrecer sistemas fotográficos realmente completos. La combinación más habitual es la formada por dos cámaras: un sensor principal y un gran angular. Hay fabricantes que también apuestan por incorporar un teleobjetivo, aunque en la mayoría de los casos es algo difícil de encontrar, especialmente en las marcas líderes del sector.

Aunque tener esa tercera cámara ayudaría a tener una experiencia más versátil, nuestra recomendación es que os fijéis en que tanto el sensor principal como el gran angular sean de buena calidad. Con esto, seremos capaces de tener una experiencia fotográfica de mucho nivel. Especialmente si la cámara tiene estabilizador óptico, ya que nos ayudará tanto al realizar fotografías como al grabar vídeo.

Memoria RAM. Al igual que con la batería, hace tiempo los fabricantes apostaban por incluir menos cantidad de memoria RAM en sus teléfonos compactos. Sin embargo, especialmente en la gama alta, es bastante habitual encontrarnos con teléfonos que parten de 12 GB de RAM. Esta es la cifra más recomendada si buscamos la mejor experiencia posible. No obstante, el mínimo que deberíamos exigir son los 8 GB de RAM.

Software. Independientemente de su tamaño, el software siempre es uno de los puntos fundamentales para cualquier móvil. Además de fuerza bruta, es necesario que este esté lo más optimizado posible, para mejorar tanto el consumo como el funcionamiento del móvil. Hay ocasiones en las que los fabricantes ofrecen funciones o características que aportan gran valor a la experiencia, aunque también podemos encontrarnos con bloatware excesivo que puede requerir una mayor inversión de tiempo para tratar de dejar la experiencia lo más optimizada posible.

Otras opciones a considerar

Xiaomi 17. Uno de los móviles pequeños más potentes del mercado.

La principal baza del Xiaomi 17 es que cuenta con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los procesadores más potentes hoy en día. Por tanto, es un teléfono perfecto para aquellos que busquen el mejor rendimiento tanto en aplicaciones para el día a día como para jugar de manera intensiva.

Al contrario que otros teléfonos compactos, la batería de este Xiaomi es considerablemente más grande que la de otros rivales, pues llega hasta los 6.330 mAh. Además, el teléfono cuenta con un apartado fotográfico versátil, al montar tres cámaras. Se puede conseguir desde 699,99 euros.

Pixel 11. La última generación de Google es la conjunción casi perfecta entre software Android y cámara.

En el caso de que andemos buscando un teléfono compacto con Android y con la mejor cámara del mercado, no hay ninguno que esté a la altura del Google Pixel 11. Al contar con tres cámaras, tendremos la experiencia versátil que podemos esperar de los modelos Pro o XL.

Además, aunque está por detrás de otras opciones, el Google Tensor G6 es un procesador optimizado al dedillo para poder exprimir el uso de la inteligencia artificial, tanto en el dispositivo como en el procesado de las fotografías. Su precio de partida es de 999,00 euros.

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Pixel 10a. Lo más recomendable en relación calidad-precio en dispositivos Android.

Este teléfono es la opción perfecta para el que busca un dispositivo que le ofrezca un buen rendimiento, una autonomía más que suficiente para todo el día y una experiencia fotográfica de mucho nivel.

La presencia del Google Tensor G4 le permite, además, poder exprimir los usos de inteligencia artificial. Además, dentro de su rango de precio, ofrece posiblemente las mejores cámaras. Parte de un precio de 399,00 euros.

iPhone 17e. El iPhone más ajustado a los presupuestos reducidos.

Este teléfono es el que mejor mantiene el espíritu de móvil pequeño del pasado. Su pantalla OLED de 6,1 pulgadas lo convierte en la opción más compacta de toda la lista, por lo que es la opción perfecta para el que busque el teléfono más pequeño de la misma.

Lo interesante es que la experiencia de uso es similar a la de un iPhone 17, ya que comparte con él el mismo chip (A19) y la misma capacidad de almacenamiento base (256 GB). Eso sí, hace concesiones en el apartado fotográfico, al contar tan solo con un sensor principal de 48 Mpx. Parte de un precio de 689,00 euros.

Samsung Galaxy S26. Uno de los mejores exponentes dentro de Android.

No podía haber una recomendación de este tipo sin que Samsung contase con su modelo "compacto" de la gama Galaxy S. Para este modelo, la marca surcoreana ha apostado por un procesador Exynos propio, que ofrece casi un 40% más de rendimiento NPU en comparación a la anterior generación.

Esto es fundamental, ya que Samsung ha concebido esta gama S26 como los teléfonos para aprovechar la inteligencia artificial en nuestro día a día. Además, cuenta con una pantalla espectacular y con tres cámaras de grandísimo nivel. Ahora mismo puede conseguirse desde 787,55 euros.

Vivo X300. Un dispositivo rotundo, completo y muy agradable de usar.

Estamos ante un móvil que apenas hace concesiones respecto a su hermano mayor. Su procesador, el MediaTek Dimensity 9500, ofrece un rendimiento brutal en todos y cada uno de los usos. Además, la experiencia fotográfica (firmada por Zeiss) es sobresaliente a la par que versátil.

También monta una de las mejores pantallas AMOLED de este tamaño (6,31") y ofrece una autonomía que es capaz de aguantar todo el día. Se puede conseguir por 899,00 euros.

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OPPO Reno15 Pro. Una opción con gran autonomía.

OPPO lleva tiempo acostumbrándonos a teléfonos super equilibrados, y este Reno15 Pro es otro ejemplo perfecto. El dispositivo cuenta con una construcción de vidrio fantástica, incluyendo incluso la certificación IP69. Además, incluye una batería de 6.200 mAh con carga rápida de 80W, por lo que su autonomía es fantástica.

El teléfono también cuenta con una cámara principal cuyo principal reclamo son los 200 Mpx, además de un teleobjetivo 3,5x de 50 Mpx y un gran angular de 50 Mpx. Además, su pantalla AMOLED cuenta con certificación HDR10+, así como con una tasa de refresco de 120 Hz. Podemos encontrarlo a partir de 609,00 euros.

Samsung Galaxy Z Flip8. El nuevo plegable compacto de Samsung.

La gama Z Flip de Samsung siempre ha destacado por ofrecer teléfonos muy compactos con el famoso diseño de concha. Esta nueva generación repite esa premisa, y lo hace con una pantalla externa de 4,1 pulgadas que es perfecta para usos rápidos. Además, la marca surcoreana demuestra su gran trabajo de I+D, dejándonos la pantalla plegable donde menos se nota la arruga.

El teléfono será capaz de mover todo lo que le echemos, gracias a la presencia del Exynos 2600 y los 12 GB de RAM. Y, aunque no llega al nivel de la gama premium, tiene un sistema de cámaras que funciona realmente bien. Se puede conseguir a partir de los 1.109,00 euros.

Configuraciones y extras

Junto con las características que os comentábamos arriba, hay otros aspectos que también debemos tener en consideración. Algunos de ellos ya os sonarán, especialmente si habéis leído otras guías similares, como por ejemplo la de los mejores móviles relación calidad-precio. A continuación te hablamos de lo que creemos que deberías considerar.

Almacenamiento. Los 128 GB de almacenamiento son el estándar del que parten la gran mayoría de teléfonos. Sin embargo, las generaciones más actuales ya están apostando directamente por los 256 GB. Nosotros os recomendamos partir de esta configuración, especialmente porque los archivos cada vez ocupan más espacio, y es fácil llenar rápidamente la memoria del teléfono.

Materiales de construcción. A pesar de que el plástico suele ser el protagonista en teléfonos más compactos, esto suele ser algo que se aplica a los modelos más económicos. Los móviles pequeños de gama alta suelen compartir los mismos materiales que los modelos Max, XL o Plus, que generalmente suelen ser de cristal o aluminio. Lo recomendable es que el modelo que escojamos esté construido con alguno de estos materiales, ya que, además de ofrecer una mejor sensación al tacto, también suelen disipar mejor el calor.

Accesorios. Desde hace unos años, los fabricantes de teléfonos están prescindiendo de añadir algunos accesorios que otrora se consideraban básicos, como por ejemplo el cargador. Cuando vayamos a comprar uno, es importante que cuenten con la velocidad de carga (W) suficiente para exprimir nuestro teléfono. Además, también hay otros accesorios "imprescindibles", como pueden ser el cristal templado o la funda.

Preguntas frecuentes

¿Qué tamaño de pantalla se considera «pequeño» hoy en día?

El estándar de la industria ha cambiado. Mientras que hace unos años un móvil pequeño rondaba las 5 pulgadas, en la actualidad se considera compacto cualquier dispositivo entre 6,1 y 6,3 pulgadas, gracias a la reducción drástica de los marcos frontales. Esto permite tener pantallas con buena visibilidad en cuerpos que siguen siendo fáciles de usar con una sola mano.

¿Tener un móvil más pequeño significa tener peor batería?

Es el compromiso más habitual por limitaciones de espacio físico, pero la brecha se ha reducido notablemente. Gracias a la eficiencia de los procesadores actuales y a las tecnologías de batería de mayor densidad energética, modelos compactos superan con solvencia el día completo de uso moderado-intenso, aunque sigan quedando por detrás de los modelos gigantes o de gama "Max / Plus".

¿Se sacrifica potencia o calidad de cámaras al elegir un formato compacto?

En potencia bruta, no. Dispositivos como el iPhone base o los buques insignia compactos de Xiaomi y Google montan los mismos procesadores de gama alta que sus hermanos mayores.

Donde sí suele haber diferencias es en:

Disipación térmica: al haber menos espacio interior, pueden calentarse algo más rápido en sesiones prolongadas de juego o edición pesada.

al haber menos espacio interior, pueden calentarse algo más rápido en sesiones prolongadas de juego o edición pesada. Teleobjetivo: a menudo prescinden de sensores periscópicos o aumentos ópticos largos (5x o 10x) para ahorrar espacio interno, manteniendo sensores principales y gran angular de primer nivel.

¿Son cómodos para jugar o ver series y películas?

Para el consumo puntual de contenido (redes sociales, vídeos de YouTube o streaming en trayectos), la experiencia es excelente gracias a los paneles OLED de alta resolución y tasas de refresco elevadas. Sin embargo, para sesiones largas de gaming competitivo o usuarios que leen documentos extensos de forma continua, una pantalla grande de más de 6,7 pulgadas sigue ofreciendo mayor superficie de toque y descanso visual.

¿Qué ventajas reales ofrece un móvil compacto frente a uno grande?

Ergonomía: llegar a cualquier esquina del panel con el pulgar sin necesidad de reajustar el agarre.

llegar a cualquier esquina del panel con el pulgar sin necesidad de reajustar el agarre. Portabilidad: caben sin molestias en bolsillos de pantalones ajustados, chaquetas o bolsos pequeños.

caben sin molestias en bolsillos de pantalones ajustados, chaquetas o bolsos pequeños. Menor peso: suelen situarse por debajo de los 180-190 gramos, lo que reduce la fatiga en la muñeca tras un uso prolongado.

suelen situarse por debajo de los 180-190 gramos, lo que reduce la fatiga en la muñeca tras un uso prolongado. Menor riesgo de caídas: su agarre es más seguro y natural con una sola mano.

Recomendación final

Como hemos visto, sigue habiendo opciones muy interesantes dentro del segmento de móviles pequeños. Sin embargo, si tuviéramos que quedarnos con uno, pensamos que el iPhone 17 es el que ofrece el mayor equilibrio de entre todos los modelos de los que hemos hablado.

Su pantalla no tiene nada que envidiar a la de los modelos Pro, gracias a ese panel OLED con tecnología LTPO de 120 Hz. Además, en términos de potencia, el Apple A19 será capaz de ofrecer un rendimiento exquisito tanto en aplicaciones como en juegos, además de contar con una optimización fantástica.

A todo ello tenemos que sumar que la experiencia iOS está tremendamente optimizada, lo que permite que, incluso con un hardware a priori inferior (en RAM y autonomía), consiga ofrecer unos resultados iguales o incluso mejores que otros modelos con mejor hardware.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Xiaomi, Apple, Google,

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