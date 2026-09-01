Han creado un implante muscular que "hace ejercicio" por ti: el prometedor parche que engaña al envejecimiento

El ejercicio físico es la "pastilla" antienvejecimiento más potente que conocemos a día de hoy, puesto que fortalece los huesos, mejora el metabolismo e incluso protege el cerebro de enfermedades relacionadas con la edad. Sin embargo, para muchas personas mayores y pacientes con movilidad reducida hacer deporte no es una opción viable.

Una idea. Ante esta situación, en China han planteado una pregunta: ¿Y si pudiéramos empaquetar los beneficios mecánicos y químicos del ejercicio en un implante? Y esto es precisamente lo que ha hecho un equipo de investigación de Pekín que ha creado un microinjerto contráctil capaz de conferir los beneficios sistémicos contra el envejecimiento sin mover un solo dedo. Es decir, tener los beneficios del ejercicio sin ir al gimnasio.

Es futurista. El concepto parece sacado de la ciencia ficción, pero la biología detrás de él es pura ingeniería de tejidos, puesto que el equipo liderado por Xupeng Liu y Ng Shyh-Chang tomó células madre musculares de ratones y las hizo madurar en fibras musculares dentro del laboratorio.

Posteriormente, integraron estas fibras en un hidrogel de soporte y las inyectaron bajo la piel del dorso de los ratones. Lo que ocurrió a continuación es que, tras vascularizarse e integrarse en el cuerpo, este injerto muscular comenzó a contraerse de forma espontánea y continua, imitando el trabajo muscular continuo y sin necesidad de estar conectado al sistema nervioso del animal. Es decir, es un trozo de músculo que "hace ejercicio" por su cuenta 24 horas al día.

Rejuvenecimiento. Para comprobar si este tejido pulsante tenía algún efecto real, los científicos probaron los implantes en tres grupos de roedores: adultos jóvenes, ratones obesos y ratones ancianos. Y tras unas 15 semanas de seguimiento, se vio cómo los ratones implantados experimentaron aumento de la masa muscular magra y del grosor de sus fibras naturales. También mejoraron su fuerza de agarre y resistencia al correr, además de mostrar una mayor densidad ósea.

Además, el injerto actuó como un sumidero de energía, puesto que los ratones redujeron sus niveles de azúcar en sangre, colesterol y triglicéridos. Y si nos centramos en el cerebro, se vio un efecto neuroprotector, puesto que los ratones viejos con el implante mostraron un mejor rendimiento en pruebas cognitivas y de laberinto.

Más que ejercicio. El estudio no se quedó solo en los beneficios mecánicos, puesto que los investigadores demostraron que estos mioinjertos pueden ser genéticamente modificados para funcionar como auténticas biofábricas. Y es que en el experimento, lograron que el implante secretara proteínas terapéuticas de forma constante, como la hormona del crecimiento, hormona paratiroidea y GLP-1 que es la famosa hormona detrás de los medicamentos para adelgazar como Ozempic y Wegovy.

Esto significa que el implante podría no solo imitar el ejercicio, sino también administrar tratamientos crónicos sin necesidad de inyecciones diarias.

Hacia el humano. Pese a que estos implantes se mantuvieron estables y sin signos de toxicidad, la realidad es que estamos hablando de ratones y de un ensayo preclínico. Ahora toca pensar en el adulto, y para que un humano obtenga efectos sistémicos, probablemente necesitaría múltiples injertos por todo el cuerpo, lo que implicaría cirugías repetidas en pacientes ancianos.

Además, no sustituye 100% el ejercicio, ya que un parche vibrando bajo la piel no reproduce el estrés cardiovascular que experimenta el corazón y los pulmones al correr, ni las demencias de coordinación mecánica del sistema nervioso central. Es por ello que estamos ante una buena idea, pero todavía queda mucho camino por delante para poder dejar el deporte de lado.

Imágenes | Zeal Creative Studios

En Xataka | Siempre hemos pensado que "hacer más deporte" equivale automáticamente a estar más en forma. Es más complicado que eso