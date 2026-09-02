El Google Pixel 10 Pro XL se desploma y cae de nuevo a su precio más bajo durante unos pocos días

Si quitamos de la ecuación las ofertas de lanzamiento, es muy difícil encontrar móviles de este 2026 con un descuento grande. La alternativa para ahorrar al máximo es fijarnos en la generación anterior, donde podemos encontrar incluso móviles de gama alta a precios que hace un año eran impensables. Eso es justo lo que ocurre con el Google Pixel 10 Pro XL, disponible a su precio mínimo histórico en Amazon: 899 euros.

Gran precio para uno de los mejores móviles de Google

Este dispositivo, lanzado el pasado año, llegó a las tiendas a un precio de 1.299 euros para su configuración con 256 GB de almacenamiento. Son 400 euros de descuento con respecto a dicho precio, lo que vuelve más atractivo uno de los mejores teléfonos que ha hecho Google hasta la fecha. De hecho, esta oferta lo deja 500 euros más barato que el nuevo Pixel 11 Pro XL, dispositivo que tiene mejoras (como un nuevo procesador o una pantalla más brillante), pero que es difícil de recomendar teniendo el del año pasado tan rebajado.

Más allá del descuento, lo cierto es que es un gran móvil de gama alta. El dispositivo monta una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco y un nivel de brillo máximo de 3.300 nits, por lo que podremos verla bien incluso en exteriores. Bajo el capó lleva un chip Tensor G5 con 16 GB de memoria RAM, por lo que tendremos en las manos un móvil longevo.

A todo esto hay que sumarle que, al ser un móvil de Google, nos va a proporcionar la experiencia Android más pura (siendo además uno de los primeros móviles en recibir las novedades de este sistema operativo). Su sistema de cámaras ofrece un resultado sobresaliente en fotografía y, además, salió en 2025 con siete años de actualizaciones garantizadas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 10 pro xl ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Son 400 euros de descuento con respecto a su PVP, colocándolo a un precio muy goloso.

Son 400 euros de descuento con respecto a su PVP, colocándolo a un precio muy goloso. Experiencia Android pura: Tiene siete años de actualizaciones garantizadas y recibirá las novedades Android recién salidas del horno.

Tiene siete años de actualizaciones garantizadas y recibirá las novedades Android recién salidas del horno. Muy bueno para fotografía: Si quieres un móvil para hacer buenas fotos, este Pixel 10 Pro XL es una gran opción. ❌ LO PEOR Velocidad de carga por cable: Se queda en 45 W, una cifra corta si la comparamos con otros móviles (especialmente con los de fabricantes chinos). 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teléfono con una pantalla grande, muchos años de soporte y un gran sistema de cámaras. ⛔ NO LO COMPRES SI...Prefieres un dispositivo con más autonomía o directamente quieres que sea más compacto, como el Google Pixel 10.

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Imágenes | Google

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