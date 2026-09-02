Reino Unido quiso cobrar más impuestos a los ricos. Ha acabado quedándose sin buena parte de ellos

El buen comportamiento de los mercados y el récord en beneficios que están registrando muchas empresas están derivando en una concentración de capital sin precedentes en manos de una minoría. Al tiempo, los rendimientos del trabajo se han estancado, generando una enorme brecha entre el 1,1% más rico de la población y el resto.

Esta diferencia ha provocado una tendencia generalizada entre los distintos gobiernos por una práctica que está siendo muy difícil de implementar: subir los impuestos a los más ricos para distribuir esa riqueza. Martin Ott, CEO de Taxfix, aseguraba a Fortune que lleva años aconsejando a sus clientes más ricos que no se vayan de Reino Unido. Es curioso, porque su negocio consiste en ayudarles a pagar menos impuestos. Muchos de ellos ya han hecho las maletas.

Un país que pierde ricos a marchas forzadas. según detalla un informe de la consultora Henley & Partners, Reino Unido fue el país del mundo que más millonarios perdió en 2025. Se marcharon unos 16.500 millonarios, con un patrimonio conjunto cercano a los 91.800 millones de dólares. Esa cifra duplica la cifra de salida de China, que llevaba una década liderando este ranking de fuga de millonarios.

El detonante ha sido el fin del régimen "non-dom". Durante décadas, Reino Unido permitió a ciertos residentes adinerados no pagar impuestos por ingresos generados fuera del país. Los datos oficiales de Hacienda británica ya reflejaban una caída sostenida de estos contribuyentes, incluso antes de la reforma fiscal que pretende imponer a los más adinerados un gravamen adicional de una media del 2%, haciendo que más contribuyentes salten de tramo hasta un rango de tasa impositiva de entre el 40% y el 45%.

Población con más de un millón de libras esterlinas. Fuente: Adam Smith Institute

Menos de medio millón, la cifra más baja desde 2008. El Adam Smith Institute lleva desde 1998 monitorizando cuántos millonarios (en libras) hay en el país. Reino Unido no tiene un censo oficial de patrimonios, por lo que el seguimiento que hace el instituto Adam Smith se basa en estimaciones. Su rastreador sitúa la cifra actual en 442.000 personas, un 7% menos de las que registraba en 2024.

Reino Unido era considerado un polo lugar apetecible para los grandes patrimonios, llegando a superar el millón de millonarios en 2021. Desde entonces, la cifra ha ido progresivamente casi un 60% en apenas cuatro años. El instituto culpa en parte a la caída del precio de la vivienda de lujo y a los tipos de interés altos. Pero insiste en que el factor decisivo es la salida de patrimonios hacia otros países con políticas fiscales más amables.

Pocos pagan mucho, y esos pocos se van. El 1% de contribuyentes de Reino Unido con más ingresos paga el 29,1% del total del impuesto sobre la renta en Reino Unido. Es la mayor fuente de ingresos del Tesoro británico, según recoge el informe de Adam Smith Institute. Si esa fracción se reduce, la recaudación se resiente de forma directa.

Mitchell Palmer, uno de los autores del informe, señalaba que "cada millonario que se marcha significa menos capital para las empresas británicas, menos conexiones internacionales y un espíritu emprendedor más débil en la economía". El diputado conservador Andrew Griffith apuntaba en la misma dirección en sus declaraciones a The Telegraph: "Vivimos en un mundo competitivo, y cuando los jóvenes ambiciosos deciden marcharse del país, es una señal vergonzosa".

El impuesto al patrimonio que podría acelerarlo todo. El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, no ha descartado un impuesto del 2% adicional sobre fortunas de más de 10 millones de libras. Ha reconocido que el país ha "sobregravado los impuestos sobre el trabajo y subgravado los impuestos sobre la riqueza". El informe de Adam Smith Institute advierte que una medida así aceleraría todavía más la fuga de patrimonios que ya sufre el país.

Martin Ott, en cambio, defendía justo lo contrario: "tienes la responsabilidad social de asegurarte de invertir en un país", explicaba a Fortune. Para él, quienes se van hoy debilitan el mismo ecosistema que antes los hizo ricos. Mientras tanto, países como Turquía o Taiwán ya se perfilan como los próximos destinos favoritos de esta fuga de fortunas.

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Imagen | Unsplash (Marcin Nowak)