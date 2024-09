La gran huida de los multimillonarios: cómo Europa está perdiendo a sus ultrarricos en favor de China o EEUU

A comienzos del año ilustramos en un mapa los países del mundo con mayor población de millonarios. Aquella visión global nos dejaba dos enclaves por encima del resto. EEUU y China ocupaban los primeros puestos de grandes fortunas, aunque por el camino se podían percibir enclaves menos poblados con un número considerable de densidad de ricos. Meses después, el mapa no dejaba dudas entre los millonarios, centimillonarios y milmillonarios. Esa tendencia no solo no ha cambiado. Europa se está quedando muy atrás.

El informe. Tal y como se explica en el último Informe Centi-Millionaire de Henley & Partners. cuando se trata de multimillonarios viajando y comprando, Europa está muy, muy por detrás de sus homólogos de Asia y América. El análisis examina el crecimiento de los ultrarricos cuya riqueza supera los 100 millones de dólares entre 2013 y 2023.

Al parecer, el grupo ha crecido en más del 50% en estos 10 años, con casi 30.000 personas uniéndose al club de los ricos más boyantes. Sin embargo, este asombroso crecimiento de la riqueza no ha sido igual en todas partes: Europa se está quedando atrás, y no por poco. El número de centimillonarios solo ha crecido un 26%, o la mitad de la tasa de crecimiento mundial.

La tecnología, clave. A este respecto, y tratando de dar contexto a las cifras, Juerg Steffen, director ejecutivo de Henley & Partners, contaba que “está claro que la historia de los centimillonarios es una historia de dinamismo y cambio. Desde los auges impulsados ​​por la tecnología en China y los EEUU, hasta el surgimiento de nuevos centros de riqueza en todo el mundo, la geografía de la opulencia extrema se está alejando de Europa”

El ejecutivo también analizó las tendencias de la riqueza privada y la inmigración. La primera, a su parecer, no se detendrá pronto. De hecho, aquí hay un claro perdedor de la Europa Occidental: Londres, y se espera que se añadan menos centimillonarios a la lista en constante crecimiento entre ahora y 2040, entre otros, Moscú, Zúrich y Madrid seguirán el ejemplo de la city. Mientras, enclaves como Dubai y Shenzhen se convertirán en el “must” de los nuevos centimillonarios, según el informe.

Las tres excepciones. Sin embargo, hay una serie de joyas ocultas de la riqueza europea, espacios que se encuentran en algunas de las zonas más discretas de la región. ¿Dónde? El informe cita textualmente Mónaco, Malta y Polonia, donde se espera que el número de multimillonarios aumente en un 75% o incluso más.

Por qué huyen del resto de Europa. En realidad, no hay una sola razón. Como apuntan en Fortune, la mayor incertidumbre política es una buena explicación, pero no la única. También las políticas fiscales cambiantes en lugares como Italia y el Reino Unido y años de comercio “discreto” en comparación con su competencia en ambos lados del mundo.

Además, mientras Europa tiene a Bernard Arnault o Mark Mateschitz, multimillonarios de alto perfil que han visto crecer enormemente sus imperios comerciales, espacios como Estados Unidos se ha beneficiado más de la migración de la riqueza, una mayor liquidez del mercado de valores y la creación de riqueza en general.

El caso de Reino Unido. Es posiblemente el gran perdedor en “clave de ultra ricos y lo que siembran”. Lo es porque hace no tanto Gran Bretaña eran uno de los países más ricos del continente y del mundo, pero la tendencia de transferencia de riqueza se ha revertido en algunos aspectos. Ahora, más gente huye de países como el Reino Unido, a lo que se suma (y es imposible obviar) el tema del Brexit.

Así, solo Gran Bretaña podría perder 500.000 millonarios en los próximos cinco años, según un informe de UBS Wealth de julio. Una situación que llevará las riquezas a otros puntos del viejo continente, ya que en el mismo informe se indica que Bélgica, Alemania y España estarán entre los destinos de los ricos británicos que buscan un lugar mejor para aparcar su dinero, al menos en Europa.

El caso de China y EEUU. Para finalizar, no podemos obviar los dos puntos del planeta que están dejando “seco” el solar europeo de ultra ricos. Estados Unidos es el país con mayor población de millonarios del mundo. De hecho, un estudio de julio reveló que tienen 5.492.400 personas con un patrimonio de más de un millón de dólares, mientras que 9.850 personas tienen más de 100 millones. Por último, suma 788 milmillonarios con patrimonios por encima de los mil millones de dólares.

En cuanto a China, segundo país en número de millonarios, su cifra asciende a 862.400 personas, mientras que la población centimillonaria es de 2.352 personas. Eso implica que la población con más de cien millones de dólares representa el 0,27% de la población de millonarios, quedando por encima de EEUU en cuanto a distancia en entre ambos segmentos.

Claramente, juegan en otra liga.

