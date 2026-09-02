Estafa de la foto efímera de WhatsApp: qué es y cómo evitar que te extorsionen con ella

Vamos a hablarte de una nueva estafa por WhatsApp de la que ya está avisando la Policía. Se trata de una estafa utilizando el envío de una foto efímera, algo con lo que juegan con nuestra curiosidad primero y nuestra culpabilidad después para intentar sacarnos dinero.
Vamos a empezar el artículo explicándote el funcionamiento y la mecánica de la estafa, para que así puedas identificarla en el caso de que alguien intente emplearla contigo. Y luego, terminaremos con un par de consejos sobre cómo actuar y reaccionar ante este tipo de situaciones.
Cómo funciona esta estafa
El funcionamiento de esta estafa es sencillo. Primero, un número que no conoces te envía un mensaje con una foto efímera, una de esas que solo puedes ver una vez. Normalmente, cuando abras esta foto verás que su contenido es sensible o comprometedor, incluso contenido íntimo. Este contenido no es de esta persona, es solo un cebo para darle contexto a lo que viene.
Cuando el estafador vea que has abierto esta foto, entonces empieza su juego. Primero te va a decir que se ha equivocado al enviarte el mensaje, y luego empezará a acusarte y amenazarte por haber abierto la imagen. Vamos, como si hubieras hecho algo malo por abrir este contenido que te ha mandado.
A partir de aquí, esta persona empezará a extorsionarte y a decirte que tendrás que enviarle dinero si no quieres represalias como que te denuncie. Con esto, jugará con tu sentimiento de culpabilidad tras haber abierto una foto íntima de una persona a la que no conoces.
Y esta es la estafa. Realmente es bastante sencilla y juega con la culpabilidad. Pero recuerda que aunque parezca una tontería, el phishing funciona así, son estafas que hacen de forma masiva y no necesitan que todos piquen, solo que una o dos personas lo hagan y puedan estafarle dinero.
Cómo evitar caer en la estafa
En estos casos, la Policía Nacional recomienda no abrir nunca ninguna imagen de un número desconocido. Este tipo de estafas juegan con nuestra curiosidad y con incitarnos a ver algo efímero porque no sabemos lo que hay dentro, y ese primer impulso lo tenemos que combatir.
Pero si picas y empieza el juego de amenazas, entonces lo recomendable es bloquear al contacto y reportarlo sin mediar palabra. En general, también se recomienda no responder ningún mensaje sospechoso de ningún número desconocido, incluso si parece inofensivo.
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