Estafa de robar tu WhatsApp por videollamada y pedir Bizums a tus contactos: qué es y cómo evitarla

Vamos a explicarte un nuevo tipo de timo de WhatsApp, en el que te roban la cuenta mediante una videollamada y luego aprovechan el acceso a ella para empezar a pedir envíos de dinero por Bizum a todos tus contactos. Por lo tanto una doble estafa, porque a ti te quitan la cuenta y la usan para estafar a otros contactos.

Vamos a empezar este artículo explicándote el funcionamiento de este nuevo método de ciberdelincuencia, para que puedas identificarlo en el caso de que lo intenten utilizar contra ti. Luego, pasaremos a darte algunos consejos para evitarlo.

Cómo te roban la cuenta con una videollamada

Todo empieza cuando el usuario recibe una videollamada de un contacto. La videollamada es extraña, ya que la pantalla se ve oscura y no puedes ver quién hay al otro lado. Esta persona te dirá que tiene problemas con el móvil, pudiéndote que compartas la pantalla para ver si con estos cambios le empieza a funcionar el móvil.

Cuando compartas tu pantalla, el ciberdelincuente intentará identificarse en tu cuenta de WhatsApp. Cuando intente hacerlo, a ti te llegará un SMS con el código de verificación. Y ahí está el truco, en que cuando te llegue el mensaje mientras compartes pantalla, el atacante podrá ver el código, y usarlo para acceder a tu cuenta de WhatsApp.

Una vez el criminal te roba tu cuenta, puede combinar dos maneras de proceder. Puede empezar a pedirle dinero por Bizum a otros contactos haciéndose pasar por ti, y también puede hacerles una videollamada de WhatsApp para robarles a ellos también su cuenta, e iniciar un efecto de onda expansiva. Los contactos que reciban la videollamada pensarán que eres tú, e intentarán ayudar... cayendo en la trampa.

Cómo evitar caer en la estafa

Aquí, el problema de esta estafa es que el cibercriminal te llamará usando el número de uno de tus contactos, haciendo que tiendas a confiar en que quizá si tenga problemas.

Pero el principal consejo es no compartir pantalla si no estás viendo la cara de la otra persona. No compartas tu pantalla con tus amigos, con tus hijos o con tus padres si no estás viéndoles la cámara a través de la cámara.

Si te llaman desde el número de alguien que conoces bien, entonces directamente puedes hacer alguna pregunta que solo esa persona pueda saber, sobre alguna experiencia en común que tengáis. Puedes explicar que conoces que hay estafas de este tipo y que prefieres asegurarte.

Tampoco compartas nunca un código de verificación de ninguna otra manera. Estos códigos se te envían para verificar que quien está intentando entrar en una cuenta eres tú, enviándote por SMS un código para que verifiques que eres tú quien está delante del móvil que usa el número de teléfono a cuya cuenta quieres entrar.

En Xataka Basics | Alternativas a WhatsApp: las mejores aplicaciones de mensajería si quieres cambiar la de Meta por otra