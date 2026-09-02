María Cristina Clemente, notaria, asegura que Hacienda te debe mucho dinero: "Si compraste una vivienda antes de 2013"

Para la mayoría de la población, comprar una nueva casa no es posible si no se ha vendido previamente y, con el dinero de la venta, se cancela la hipoteca que quedaba pendiente, saldando así la deuda con el banco por esa propiedad en concreto. Es la decisión más lógica del mundo.

Sin embargo, durante años, Hacienda pensó justo lo contrario y, de hecho, penalizaba en el IRPF a quien utilizaba el dinero de la venta para saldar la hipoteca de esa misma propiedad. El motivo: un matiz técnico que los propios técnicos de Hacienda se han ocupado de subsanar marcando doctrina.

Tal y como destacaba la notaria alicantina María Cristina Clemente en uno de sus vídeos, Hacienda debe mucho dinero a todos aquellos contribuyentes que sí pudieron deducir en su IRPF el pago de su vivienda habitual.

Una deducción que quedó a medias. Hasta 2012 existía una deducción en el IRPF por comprar vivienda habitual. Esta deducción permitía rebajar hasta 1.356 euros al año en la cuota del IRPF, pero una reforma en diciembre de ese mismo año la eliminó a partir de 2013.

Sin embargo, la medida no desapareció por completo. Aquellos contribuyentes que ya habían comprado su casa antes de 2013 y, por tanto, ya se estaba aplicando la deducción por la comprar de vivienda habitual, pudieron seguir aplicándola. Es lo que vino a llamarse régimen transitorio, y la Agencia Tributaria lo mantuvo activo para proteger derechos ya adquiridos por una parte de los contribuyentes.

El matiz que Hacienda no aceptaba. Sin embargo, con los años comenzaron a presentarse los problemas. Muchas de aquellas personas que compraron sus casas antes de 2013 comenzaron a venderlas para mudarse, usando parte del importe obtenido de la venta para saldar la hipoteca pendiente.

Hacienda interpretaba que ese dinero ya no estaba destinado a financiar una vivienda habitual, porque la casa ya se había vendido y, por tanto, no era la residencia habitual del titular de la deducción.

El golpe de mesa del TEAC. A finales de 2025, una consulta vinculante ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) resolvió que la doctrina que Hacienda estaba aplicando no era correcta. "El Tribunal Económico Administrativo Central le da un buen rapapolvo a Hacienda y un respiro a ti", asegura la notaria.

Si vendiste tu vivienda habitual y usaste parte del precio para cancelar el préstamo, esa cantidad sí computa en la base de la deducción del IRPF. El argumento central de la resolución es sencillo. No importa si el dinero proviene o no de la venta, lo importante es la causa del pago: extinguir una hipoteca que gravaba tu vivienda habitual hasta pocos días antes.

Quién puede reclamar y cuánto. Como recuerda Clemente, son necesarias tres condiciones para poderte deducir ese último pago de la hipoteca."Os podéis beneficiar todos los que hicisteis esa venta y cancelación en los cuatro últimos años", siempre que la vivienda se haya comprado antes de 2013, recuerda la notaria. Es importante no haber sobrepasado esos cuatro años antes de la reclamación ya que ese es el plazo que fija la Ley General Tributaria para pedir devoluciones.

Es decir, si compraste tu casa antes de 2013 y la vendiste entre 2022 y 2026, puedes incluir esa deducción en la próxima declaración de la Renta y recuperar el dinero que no Hacienda no quiso deducirte en su día. El importe a recuperar depende de cada caso, puede llegar a los 1.356 euros por cada ejercicio afectado.

Los papeles que hacen falta. Según enumera la notaria alicantina, para reclamar lo pagado de más en el IRPF será necesario presentar "la declaración rectificada junto con la escritura de cancelación de hipoteca".

Si la venta se ha realizado en los primeros meses de 2026, no es necesario reclamar nada ya que se aplicará el nuevo criterio de Hacienda. Basta con incluir directamente esa cantidad en la próxima declaración de la renta. En cualquier caso, es una oportunidad de recuperar un dinero que Hacienda ha cobrado de forma indebida.

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Imagen | María Cristina Clemente Buendía, Unsplash (Maria Ziegler)