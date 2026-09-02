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Nuevos altavoces Sony ULT TOWER: la gama para fiestas se renueva con hasta 2.150 W, modos para DJ y certificación para exterior

Tres modelos disponibles para todo tipo de presupuestos y necesidades

Nuevos Altavoces Sony Ult
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Fran León

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Sony acaba de actualizar su catálogo de audio enfocado a eventos y fiestas con la renovación de su familia ULT POWER SOUND. La marca japonesa suma tres nuevos modelos en formato torre (los ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 y ULT TOWER 5) diseñados para ofrecer un nivel elevado de presión sonora, ajustes acústicos para frecuencias graves y conectividad orientada a sesiones de música en directo o karaoke.

Serie ULT POWER SOUND | ULT TOWER MAX | Altavoz de fiesta

Serie ULT POWER SOUND | ULT TOWER MAX | Altavoz de fiesta

PVP en Sony — 1.499,00
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Serie ULT POWER SOUND | ULT TOWER 7 | Altavoz de fiesta

Serie ULT POWER SOUND | ULT TOWER 7 | Altavoz de fiesta

PVP en Sony — 599,00
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Serie ULT POWER SOUND | ULT TOWER 5 | Altavoz de fiesta

Serie ULT POWER SOUND | ULT TOWER 5 | Altavoz de fiesta

PVP en Sony — 399,00
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Graves firmados por productores y nuevo diseño de woofer

Altavoz Sony Ult

El pilar técnico de esta nueva generación radica en sus woofers circulares de gran tamaño, respaldados por una caja acústica rediseñada y la tecnología de conductos ULT DUCT para maximizar el impacto de las frecuencias bajas.

En el ajuste acústico de estos altavoces han colaborado productores e ingenieros del ámbito del hip-hop como Dot Da Genius o Daru Jones, buscando un perfil donde los graves mantengan una buena pegada sin enmascarar la nitidez vocal.

En el panel de control, además del ya clásico botón ULT para enfatizar los graves, los usuarios encontrarán nuevos modos integrados:

  • ULT 1 / ULT 2: ofrecen dos niveles distintos de refuerzo de frecuencias bajas y aumento de la presión sonora.
  • FLAT: ofrece una curva de respuesta plana para quienes prefieren la mezcla original sin colorear.
  • LIVE: recrea el campo sonoro espacial de las actuaciones en directo.
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Tres escalones de potencia y portabilidad

La gama se divide según las necesidades de volumen, espacio y movilidad de cada usuario:

ULT TOWER MAX

Sony Ult Tower Max

Es el buque insignia de la familia. Ofrece hasta 2.150 W de potencia repartidos entre sus tres woofers (dos frontales y uno trasero), cuatro tweeters y altavoces de rango medio con proyección de sonido en 360 grados. Cuenta con entradas profesionales XLR, RCA y USB-C, ruedas de transporte reforzadas y un precio oficial de 1.499 euros.

Serie ULT POWER SOUND | ULT TOWER MAX | Altavoz de fiesta

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PVP en Sony — 1.499,00
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ULT TOWER 7

Sony Ult Tower 7

Ofrece una potencia de salida de 420 W y proyección de sonido omnidireccional. Su punto fuerte es la versatilidad de uso al aire libre. Incluye batería integrada con hasta 30 horas de autonomía, resistencia a salpicaduras IPX4 en posición vertical y ruedas para trasladarlo. Su precio se sitúa en 599 euros.

Serie ULT POWER SOUND | ULT TOWER 7 | Altavoz de fiesta

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PVP en Sony — 599,00
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ULT TOWER 5

Sony Ult Tower 5

La versión más compacta de la serie alcanza los 300 W de potencia y una autonomía de hasta 20 horas de uso ininterrumpido. Mantiene la resistencia IPX4 y la compatibilidad con entradas para DJ y micrófono. Estará disponible por 399 euros.

Serie ULT POWER SOUND | ULT TOWER 5 | Altavoz de fiesta

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PVP en Sony — 399,00
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