iRobot presenta su mejor (y más potente) robot aspirador hasta la fecha: friega con vapor para eliminar hasta las manchas más difíciles

iRobot no se ha perdido IFA 2026 y ha presentado el que es desde ya su mejor robot aspirador hasta la fecha. Se trata del Roomba Max 875 Combo, un dispositivo que, de hecho, ya podemos comprar en España: lo tenemos disponible en su tienda oficial por 1.199 euros y justo a continuación te contamos sus principales características.

Robot Roomba® Max 875 Combo con Base AutoWash™ - Negro PVP en iRobot — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un robot aspirador con 35.000 Pa de potencia de succión

Este Roomba Max 875 Combo ofrece una potencia de succión que llega hasta los 35.000 Pa. Esto, unido a un flujo de aire de 20 L/s, promete extraer incluso esa suciedad incrustada en alfombras que es difícil de retirar. Hablando de alfombras, cabe destacar que estrena una tecnología llamada 'DriLift', que eleva automáticamente el rodillo y despliega una barrera protectora para evitar dañarlas durante la limpieza. También cuenta con un cepillo cortapelos y un cepillo lateral en espiral para evitar enredos.

Hablando ahora del fregado, este Roomba viene con un rodillo que es un 44 % más grande que el que monta el modelo Max 775. Gira a 300 RPM y ejerce una presión de 18 N para eliminar incluso las manchas más difíciles, pero lo verdaderamente llamativo es un sistema que la marca llama 'ThermaList': antes de fregar, el robot trata la suciedad seca con vapor caliente.

Si hablamos de cobertura, este Max 875 Combo está diseñado para llegar a casi cualquier rincón. Es muy delgado (no llega a 10 centímetros de grosor), lo que facilita que pase por debajo de muebles y camas. Además, su rodillo se extiende hasta 45 mm y cuenta con un cepillo lateral que se expande hacia fuera. Todo unido con un sistema de navegación inteligente capaz de reconocer y esquivar hasta 300 objetos domésticos, además de superar obstáculos de hasta 3,5 centímetros.

Terminamos con la base de autovaciado, que promete hasta 90 días de mantenimiento autónomo. Esta lava el rodillo con agua caliente a 80 grados y lo seca con aire caliente a 55 grados. También cabe señalar que la app de iRobot permite personalizar al milímetro las rutas o las rutinas de limpiezas e incluso controlar por voz el dispositivo con Alexa, Siri o el Asistente de Google.

⚡ EN RESUMEN: roomba max 875 combo ✅ LO MEJOR Su potencia de succión: Los 35.000 Pa sumados a su cepillo antienredos son ideales para mantener limpios todo tipo de hogares.

Los 35.000 Pa sumados a su cepillo antienredos son ideales para mantener limpios todo tipo de hogares. Fregado con vapor caliente: El vapor unido a la presión que ejerce su rodillo hace que no se le resistan ni las manchas más incrustadas.

El vapor unido a la presión que ejerce su rodillo hace que no se le resistan ni las manchas más incrustadas. Su base de autovaciado: iRobot promete que no tendremos que hacer nada de mantenimiento en hasta 90 días. ❌ LO PEOR Precio de lanzamiento alto: Su precio de salida es de 1.199 euros, por lo que no es apto para todos los presupuestos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador tope de gama capaz de retirar hasta las manchas más difíciles y quieres despreocuparte de su mantenimiento prácticamente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu presupuesto es ajustado y prefieres un robot más económico.

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Imágenes | iRobot

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