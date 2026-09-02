Tras años sin rival, Ryanair ya tiene uno a su altura en España. Se llama Wizz Air y su secreto está en un avión muy concreto

Durante años hemos tenido una máxima en España: el mercado del low cost es sinónimo de Ryanair. La compañía irlandesa ha llenado durante años los aeropuertos españoles con sus aviones con todo tipo de rutas, por extrañas que parecieran. Ahora, mientras Ryanair recalcula sus planes para nuestro país, otra compañía quiere hacerle sombra.

Más Wizz Air que nunca. El pasado mes de mayo os contábamos en Xataka que Wizz Air se ponía en serio con su ofensiva para España. La compañía húngara se ha propuesto aumentar en un 39% su capacidad en nuestro país para este 2026 con nuevas rutas y una mayor presencia allí donde ya se encontraban el año pasado.

Hasta ahora, la empresa ha estado operando en 16 aeropuertos españoles y tiene disponibles unas 150 rutas en España. Sin embargo, explican en ABC, la expansión marcha a buen ritmo y este invierno pretenden estar disponibles en 21 aeropuertos españoles y contar con un total de 200 rutas en su cartera.

A por Ryanair. Lo verdaderamente interesante de la estrategia de Wizz Air es que pretenden plantar cara a Ryanair. La compañía peleará directamente con la irlandesa que es, con mucho, la líder del mercado español.

Desde luego, están lejísimos de superar a la irlandesa por número de pasajeros (casi 30 millones de pasajeros en la primera mitad del año por algo más de cinco millones de Wizz Air) pero el cambio de estrategia es claro. La húngara está tratando de arrebatar pasajeros a Ryanair enfrentándose directamente cuando antes buscaban los huecos que los irlandeses dejaban.

En ABC señalan que ambas compañías competirán en 87 rutas en nuestro país. Esto es el resultado de apostar claramente por la descentralización, lo que ha permitido a Ryanair situarse como una de las compañías más interesantes por tener una ruta siempre cerca en cualquier lugar de España.

El ejemplo de Santiago de Compostela. Un buen ejemplo de esto último que decíamos es la amplia presencia que Wizz Air quiere tener por el territorio español. La compañía ha anunciado que abrirá bases en Madrid y Valencia, dos de los aeropuertos más concurridos de España y con conexiones más evidentes con el extranjero.

Sin embargo, la otra gran noticia está en Santiago de Compostela. Allí, Ryanair anunció un recorte en sus operaciones del 80%. Ese hueco lo ocupará Wizz Air que también contará con una base en este espacio para unir el aeropuerto gallego con nuevas conexiones a Zaragoza, Málaga o Tenerife Norte. Además, contará con rutas a Gran Canaria y Fuerteventura justo antes de las vacaciones de Navidad y unas semanas antes a Valencia, Bilbao y Madrid. Varsovia y Roma serán los destinos internacionales.

También fuera de España. Como decíamos, la aerolínea húngara ha estado ocupando hasta ahora los pocos huecos que dejaba Ryanair con una presencia más consolidada en la zona central y este de Europa. Sin embargo, esta estrategia que ha empezado a aplicar en España también la ha puesto en práctica fuera de nuestras fronteras.

Los húngaros han prestado especial atención a Londres, creando una nutrida red de rutas en el aeropuerto de Luton, la gran alternativa low cost a Gatwick donde Ryanair centraliza sus operaciones en la ciudad inglesa. Esa misma estrategia es la que ha puesto en marcha en Polonia, poniendo especial énfasis en el aeropuerto de Varsovia-Chopin frente al Varsovia-Modlin utilizado por Ryanair. Y la ofensiva en Italia ya le ha hecho superar el 10% de cuota de viajeros.

Un aviso. Como decíamos, Wizz Air no va a poder superar a Ryanair en el corto plazo porque el volumen de viajeros en nuestro país de la compañía irlandesa es enorme. Sin embargo, la apertura de las nuevas rutas le ha permitido a los húngaros ganar cuota de mercado en suelo español.

El principal activo que los húngaros tienen en su mano es el Airbus A321neo frente al Boeing 737 MAX 8-200 que utiliza Ryanair. El primero de ellos permite sumar unos 40 asientos más que la opción de Boeing, lo que le permite jugar todavía más con el precio ya que el coste por pasajero se reduce.

Eso es clave para Ryanair que en los últimos tiempos viene avisando de que los precios podrían subir en el corto plazo y que necesita de atraer con el precio para, luego, ganar dinero con todo lo demás.

Foto | Wolfgang Weiser (1) y (2)

En Xataka | Ahora sabemos por qué Ryanair cobra por todo a sus pasajeros: es la clave para tener un beneficio de 2.540 millones de euros