Dell presenta el nuevo Dell 14S: un portátil ultraligero pensado para estudiantes, con diseño en aluminio y hasta 21 horas de batería

En el marco de la feria IFA, Dell acaba de anunciar el Dell 14S, una nueva propuesta que busca acercar las características propias de los ultrabooks prémium (como la serie XPS) a un segmento mucho más accesible, al más puro estilo del MacBook neo. Pensado con la vista puesta en la vuelta a las aulas y el ritmo diario de la universidad, este equipo destaca por su chasis ultraligero, opciones de color llamativas y una autonomía que promete aguantar jornadas maratonianas sin pasar por el enchufe.

Ligereza, color y pantalla a elegir

El primer aspecto que salta a la vista en el Dell 14S es su apuesta por el diseño. Fabricado en un chasis de aluminio de solo 13,5 mm de grosor y 1,15 kg de peso, está pensado para transportarse en la mochila durante todo el día sin resultar pesado. Rompiendo con la monotonía del gris y el negro habitual en los portátiles de estudio, se lanza en cuatro tonos diferenciados: Linen, Dusty Rose, Washed Denim y Velvet Green.

En lo visual, el equipo monta un panel de 14 pulgadas en relación de aspecto 16:10, ideal para lectura y productividad al ofrecer más espacio vertical. Los usuarios podrán elegir entre dos configuraciones de pantalla:

Opción 2.8K a 120 Hz: para quienes buscan la máxima fluidez visual y nitidez.

para quienes buscan la máxima fluidez visual y nitidez. Opción 2K a 60 Hz: pensada para ajustar el coste y maximizar la duración de la batería.

Ambos paneles garantizan una cobertura del 100% del espacio de color sRGB, lo que asegura una reproducción cromática precisa tanto para consumo multimedia como para tareas creativas ligeras.

Rendimiento solvente y batería de larga duración

En el apartado interno, la firma equipa procesadores Intel Core de 5ª y 7ª generación, serie 3, enfocados en ofrecer fluidez en la multitarea habitual de un estudiante: docenas de pestañas en el navegador, documentos, videollamadas y reproducción de contenido en streaming.

Sin embargo, el punto más fuerte del equipo promete ser la autonomía. Dell asegura que este portátil es capaz de alcanzar hasta 21 horas de reproducción en streaming gracias al uso de una batería opcional con tecnología de alta densidad energética (750ED PNCM). Este componente está diseñado para operar a menor temperatura bajo carga y alargar la vida útil del equipo sin incrementar el volumen ni el peso del chasis.

Para completar la experiencia diaria, incluye puertos esenciales como doble entrada USB-C con carga, salida HDMI para conectar a monitores o proyectores de clase, lector de huella o rostro con Windows Hello y conectividad WiFi 6E.

Precio y disponibilidad

El Dell 14S llegará a las tiendas de España y el resto de la región EMEA a lo largo de este otoño. Aunque la marca anunciará los precios en fecha más cercana a su comercialización, confirma que su rango estará orientado a ajustar al máximo la relación calidad-precio dentro del catálogo académico de la marca.

⚡ EN RESUMEN: ordenador portátil dell 14s ✅ LO MEJOR Autonomía destacada: promete hasta 21 horas de reproducción de vídeo con una sola carga gracias a su batería de alta densidad energética opcional, ideal para no depender de enchufes en todo el día.

promete hasta 21 horas de reproducción de vídeo con una sola carga gracias a su batería de alta densidad energética opcional, ideal para no depender de enchufes en todo el día. Personalidad en el diseño: rompe la monotonía con cuatro acabados de color bastante originales en lugar del clásico gris/negro. ❌ LO PEOR Enfoque en gama de entrada/media... Los procesadores Intel Core serie 3 están pensados para tareas cotidianas y multitarea ligera, por lo que se quedan cortos para tareas pesadas.

Los procesadores Intel Core serie 3 están pensados para tareas cotidianas y multitarea ligera, por lo que se quedan cortos para tareas pesadas. Incertidumbre en el precio... Aunque Dell asegura que estará enfocado al presupuesto de estudiantes, aún no se han confirmado los precios definitivos para España. 💡 CÓMPRALA SI... Eres estudiante universitario o de instituto y necesitas llevar el portátil a diario en la mochila sin que pese y buscas una batería que aguante jornadas completas de clases y biblioteca. ⛔ NO LA COMPRES SI... Eres gamer, ya que no cuenta con tarjeta gráfica dedicada ni componentes enfocados al videojuego exigente.

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