Mejores ordenadores portátiles baratos con Windows y modelos recomendados por menos de 600 euros (2026)

Elegir un portátil puede resultar agotador: hay demasiados modelos, configuraciones y precios. Más aún teniendo en cuenta las crisis que hemos vivido en estos últimos años, siendo la de la RAM una de las últimas. Si buscas un portátil para estudiar o para el día a día, pero quieres que sea barato y que lleve Windows, nuestra recomendación es el Acer Aspire Go 15, tanto por el precio por el que suele moverse como por lo mucho que ofrece.

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El Acer Aspire Go 15 es un ordenador que, entre otras cosas, destaca por el procesador que lleva la configuración CB315-8H, que no es otro que un AMD Ryzen 7 5825U, ofreciendo de esta forma un buen rendimiento en multitarea. Además, viene con 16 GB de RAM DDR4 para garantizar una buena velocidad de lectura y escritura.

Además, con sus 2,44 kg, es relativamente cómodo de transportar para ser un portátil de 15,6 pulgadas. Además, cabe mencionar que viene con 512 GB de almacenamiento interno (SSD) y que, por supuesto, cuenta con Windows 11 Home.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Acer aspire go 15 Si buscas un ordenador que ofrezca un buen rendimiento incluso en tareas medio exigentes. Incorpora un procesador AMD Ryzen 7 5825U. Su tasa de refresco es de 60 Hz.

579€ Samsung Galaxy Book4 Edge Si quieres un ordenador con gran autonomía y un procesador ARM. Ofrece hasta 27 horas de autonomía, según el fabricante. No cuenta con teclado retroiluminado. 599,00€ Asus vivobook go 15 Si buscas un ordenador que tenga buena pantalla para ver contenido multimedia. Incorpora un panel OLED de 15,6 pulgadas y se puede recargar a través de un puerto USB-C. Su tasa de refresco es de 60 Hz. 519,99€ HP OmniBook 3 Si quieres que puedas utilizar en el exterior y que la luz no sea un problema. Su panel es antirreflectante y ofrece una resolución 2K. No incluye el cargador. 599,00 € lenovo ideapad slim 3 gen 8 Si buscas un ordenador resistente que te puedas llevar a cualquier lugar. Cuenta con protección de grado militar contra caídas y golpes. Su teclado no cuenta con retroiluminación. 549,00€

Por qué destacan

De entre los ordenadores portátiles baratos con Windows, nos quedamos con el Acer Aspire Go 15. A continuación, haremos un repaso a las principales características en general para que, si buscas otro ordenador, tengas claro qué criterio es importante para acertar con la elección.

Antes de nada, hay que resaltar que estamos buscando un ordenador portátil con un límite de precio de 600 euros. En este rango de precio hay que prestar especial atención al hardware, sobre todo en lo relacionado con la CPU, memoria RAM y tipo y espacio de almacenamiento, dejando a un segundo plano aspectos como la pantalla, conectividad, dimensiones y peso.

CPU. En lo referente a las CPU, tanto Intel como AMD cuentan en su catálogo con microprocesadores muy atractivos para ordenadores portátiles básicos. Hay más, pero estos en concreto suelen ofrecer un buen rendimiento para mover con soltura Windows y software en general.

Dependiendo del procesador y de su generación, podremos encontrar precios más o menos elevados. Generalmente, en portátiles económicos encontraremos procesadores antiguos y no tanto recientes; con todo ello, lo recomendable es que al menos sean procesadores Intel Core de 13ª generación en adelante o AMD Ryzen 5.000 - 6.000 en adelante. De esta forma, tendremos un procesador que podrá aguantar varios años.

Memoria RAM. Si bien es cierto que en este rango de precio podemos encontrar ordenadores que vienen con configuraciones de 16 GB de RAM, es importante tener en cuenta que la crisis de la RAM ha hecho que determinadas memorias suban de precio. Por ello, es importante tener en cuenta tanto la cifra de la RAM como el tipo:

Cantidad de RAM. Aquí es importante que el ordenador como mínimo cuente con 8 GB de RAM para un uso meramente ofimático, de navegación en Internet y reproducción de contenido multimedia. Si buscas un uso un poco más exigente, conviene prestar atención a las configuraciones de 16 GB de RAM.

Tipo de RAM. Conviene que la RAM sea al menos DDR4, ya que ofrece velocidades de lectura y escritura más altas que las generaciones anteriores.

También vale la pena preguntarse si compensa elegir un i5 en lugar de un i7 a cambio de pasar de 8 a 16 GB de RAM. Esto significa que puede resultar más interesante apostar por un ordenador con Intel i5 en lugar de Intel i7 si con ello podemos aumentar la memoria RAM. Eso sí, siempre y cuando el resto de componentes esté a la altura.

Almacenamiento. El almacenamiento es un apartado importante porque determinará cuánta información podremos guardar en el ordenador. Aquí depende mucho del uso que vayamos a darle, pero lo recomendable es que al menos cuente con 512 GB salvo que vayamos a utilizar casi de forma exclusiva servicios en la nube.

Aquí, además, es importante mencionar que, pese a que hoy en día la mayor parte de ordenadores cuentan con unidades de almacenamiento SSD, puede que te encuentres alguno que incorpora un disco duro HDD. Los primeros ofrecen un rendimiento mucho mejor, por lo que es importante que el portátil que elijas incluya una de estas unidades de almacenamiento.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el Acer Aspire Go 15 como mejor portátil barato con Windows, es posible que estés buscando otro modelo que encaje mejor con tus necesidades. Por ello, vamos a comentar otras alternativas que nos parecen también muy destacables:

Samsung Galaxy Book4 Edge. Como alternativa al ordenador de Acer, el Samsung Galaxy Book4 Edge nos parece especialmente interesante. Viene con un hardware especialmente atractivo, sobre todo para el que busque una buena autonomía. Esto es posible gracias al Snapdragon X, su procesador ARM que, además de potencia, permite alcanzar las 27 horas de autonomía. Además, cuenta con 16 GB de RAM LPDDR5 y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB.

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Asus VivoBook Go 15. De la mano de Asus nos encontramos con un Vivobook Go 15 que tiene como punto diferenciador su panel OLED con diagonal de 15,6 pulgadas, ofreciendo de esta forma una buena precisión en color y colores negros mucho más profundos. Más allá de esta característica, cabe mencionar que hablamos de un portátil con una buena configuración de procesador AMD Ryzen 5 7520U junto con 16 GB de RAM LPDDR5 y 512 GB de SSD.

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HP OmniBook 3. Este portátil destaca por una configuración equilibrada, ya que en este caso hablamos de un portátil con Windows 11 Home que incorpora un panel IPS de 14 pulgadas con tratamiento antirreflectante. Además, su procesador es el Snapdragon X y viene tanto con 16 GB de RAM (DDR5) como con 512 GB de almacenamiento interno SSD.

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Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8. Por último, otra alternativa especialmente interesante es la del Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8, un ordenador portátil delgado que cuenta con conectividad WiFi6, además de un procesador Ryzen 5 40 junto con 16 GB de RAM y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB.

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Configuraciones y extras

Además de lo que hemos comentado anteriormente, a la hora de elegir un ordenador portátil barato con Windows vas a poder elegir entre distintas configuraciones, así como disfrutar de algunos extras que suelen darse más por software.

CPU, memoria RAM y almacenamiento interno. Dependiendo de la configuración del procesador y de la cantidad de memoria RAM y almacenamiento interno, podremos comprar un mismo ordenador con precios muy diferentes. Es importante prestar atención a esta configuración antes de comprar el portátil.

Software. Algunos ordenadores incluyen software básico o avanzado, bien porque así lo ofrezca la marca o porque viene incluido con alguna oferta de una tienda. Suelen ser antivirus o aplicaciones similares, pero también las hay enfocadas en la productividad.

Accesorios. Aunque son muy pocos, a veces podemos encontrar ordenadores que incluyen ciertos accesorios, siendo el más común una funda protectora. Dependiendo de la tienda y, sobre todo, de la oferta, es posible que también incluya algún ratón o unos auriculares.

Preguntas frecuentes sobre el mejor ordenador portátil barato con Windows

¿Cuántos años quiero que me dure?

Para que un ordenador barato dure varios años, es importante tener en cuenta la configuración que elijamos. Para ello, hay que poner especial atención al procesador, que sea lo más reciente posible dentro del rango de precio.

¿Lo voy a utilizar fuera de casa?

Los ordenadores portátiles permiten utilizarlo en diferentes lugares, pero no todos pesan lo mismo. Para que sea cómodo, un ordenador que se encuentra entre los 1,2 y 1,7 kg va bien para poder llevarlo en una mochila o bandolera sin ningún problema.

¿Cuánta memoria RAM necesito?

Como mínimo recomendamos que un ordenador cuente con 8 GB, de modo que sirva para tareas de ofimática, reproducción de contenido o instalación de software básico. Si necesitas un extra, puede interesarte un ordenador de 16 GB de RAM.

¿Cuánto almacenamiento interno necesito?

En este rango de precios solemos ver muchos ordenadores con configuraciones de almacenamiento interno (SSD) de 512 GB. Este es el mínimo recomendable, sobre todo si quieres guardar información en local sin depender de utilizar un servicio en la nube.

¿Cómo se carga el ordenador?

Los ordenadores portátiles suelen recargarse a través de un cargador que normalmente es propietario de la marca, por lo que uno puede no funcionar en otro. No obstante, la normativa europea (en vigor desde 2024 para portátiles) obliga a incluir un puerto USB-C de carga en todos los portátiles nuevos vendidos en la UE.

¿Cuánto dura la batería de los ordenadores portátiles?

En este rango de precio solemos ver cifras de autonomía teórica que alcanzan las 12 horas aproximadamente. No obstante, en la práctica la cifra suele ser inferior, aunque depende mucho del uso que le demos. Generalmente suelen ofrecer entre cinco y seis horas, aunque hay excepciones.

¿Cuántos puertos necesito?

Los ordenadores suelen contar con al menos dos puertos USB (A o C). Dependiendo de los accesorios que quieras conectar, es importante elegir un portátil que cuente con dos o más puertos. Además, otros tantos incluyen ranuras para tarjetas SD o microSD.

Recomendación final

De entre todas las propuestas que hay actualmente, nos quedamos con el Acer Aspire Go 15 como mejor ordenador portátil barato con Windows. Nos quedamos con él porque ofrece una muy buena relación calidad-precio y porque su configuración CB315-8H viene con un buen procesador como lo es el AMD Ryzen 7 5825U.

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Sin embargo, es posible que estés buscando un portátil con otras características. Si además de contar con una buena configuración de CPU, memoria RAM y almacenamiento interno quieres que el ordenador cuente con una buena pantalla, el Asus VivoBook Go 15 resulta interesante por incorporar un panel OLED.

En cambio, si el ordenador lo vas a utilizar mucho en exteriores o en habitaciones con mucha luz ambiental, el HP OmniBook viene con una pantalla que tiene tratamiento antirreflectante. Y si valoras el diseño delgado en un ordenador, el Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8 es muy delgado, con un grosor de 17,9 mm.

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Imágenes | Acer, HP, Asus, Samsung, Lenovo

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