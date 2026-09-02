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El rival de Ninja para pizzas napolitanas en terrazas y patios: este horno eléctrico estilo retro está ahora rebajado

Alcanza temperaturas de hasta 450 ºC y viene con piedra para hornear incluida

Horno Electrico Para Pizzas Cozze
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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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2771 publicaciones de Fran León

Conseguir una auténtica pizza de estilo napolitano con los bordes alveolados y la masa crujiente es una tarea casi imposible en un horno convencional de cocina, ya que rara vez supera los 250 °C. Como alternativa directa a las soluciones de firmas como Ninja, el horno para pizzas eléctrico Cozze ofrece rendimiento profesional a un precio más accesible. Se encuentra rebajado ahora a 218,30 euros frente a los 299 euros que suele costar.

Cozze® Horno para pizza eléctrico de 13" con tapa frontal

Cozze® Horno para pizza eléctrico de 13" con tapa frontal

Hoy en Amazon — 218,30 Leroy Merlin — 299,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un horno eléctrico que puedes usar en terrazas, patios y balcones

Horno Para Pizza Cozze

Este modelo ha sido diseñado para poder usarse en el exterior de casa, ya que funciona con una potente resistencia eléctrica conectada a la red doméstica, que elimina la necesidad de cargar con bombonas de gas o lidiar con las cenizas y el humo denso de la leña, convirtiéndolo en una opción idónea y limpia para pisos y comunidades de vecinos.

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A pesar de ser eléctrico, alcanza temperaturas de hasta 450 °C en unos 20 minutos de precalentamiento. Esto permite horneados ultrarrápidos de apenas dos minutos por pizza. El kit incluye una piedra refractaria de cordierita de 34 cm de diámetro, el material clave para absorber la humedad de la masa y lograr esa base crujiente característica de la pizzería artesanal.

Su manejo es sencillo e intuitivo. Cuenta con un regulador frontal para ajustar la potencia térmica y un indicador LED que avisa cuando el horno ha alcanzado la temperatura óptima. Está fabricado en acero galvanizado lacado en negro y beige y es resistente a la intemperie y se convierte en una de las opciones más prácticas del mercado para organizar cenas italianas al aire libre sin complicaciones.

⚡ EN RESUMEN: oferta para horno eléctrico para pizzas cozze

 LO MEJOR

  • Temperatura de hasta 450 °C: alcanza una potencia térmica muy superior a la de cualquier horno convencional de cocina, lo que permite hornear pizzas con masa crujiente y bordes elevados en solo 2 minutos.
  • Piedra de cordierita de 34 cm incluida: viene con la base refractaria adecuada para absorber la humedad de la masa y cocinar pizzas de tamaño estándar familiar.

❌ LO PEOR

  • Necesita un enchufe exterior o alargador... Al ser un dispositivo de alta potencia enfocado a exteriores, requiere disponer de una toma de corriente cercana en el patio o la terraza.
  • Tiempo de precalentamiento... Tarda entre 20 y 25 minutos en alcanzar la temperatura máxima de trabajo, por lo que no es un electrodoméstico de encendido instantáneo.

💡 CÓMPRALA SI... Buscas hacer una pizza de estilo napolitano en tu terraza o balcón sin lidiar con normativas sobre barbacoas de gas o carbón.

⛔ NO LA COMPRES SI... No tienes un espacio exterior preparado ya que no está diseñado para usarse dentro de la cocina doméstica sin una ventilación adecuada ni para guardarse en pisos con espacio de almacenamiento muy reducido.
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