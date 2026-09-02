512 GB de capacidad extra para Nintendo Switch 2 al mejor precio: Amazon tiene esta microSD Express Samsung a mínimo histórico

Nintendo Switch 2, que lleva entre nosotros algo más de un año y que ya ha subido oficialmente su PVP hasta los 499,99 euros, vino con una novedad que supuso un jarro de agua fría para muchos jugadores: no es compatible con las tarjetas microSD habituales (como sí lo era la anterior generación) y, si queremos ampliar sus 256 GB de serie, debemos desembolsar una buena cifra en la compra de una microSD Express. Mucho más rápida, sí, pero bastante más cara.
Samsung P9 Express microSD 512GB
Sin embargo, ahora Amazon acaba de rebajar hasta su precio mínimo histórico esta microSD Express de Samsung en su versión de 512 GB, que ahora sale por 105 euros (frente a los 200 euros que rondaba semanas atrás). Una inversión importante, en cualquier caso, pero mucho más interesante si llevábamos tiempo buscando una buena oferta con la que ampliar nuestra Switch 2.
Con una velocidad de 800 MB/s y compatible con muchos otros dispositivos
Por poner en contexto, una microSD "clásica", sin el apellido Express, ronda en Amazon entre los 70 y los 100 euros con 512 GB de capacidad. Si mantenemos esos 512 GB pero subimos la apuesta a microSD Express, entonces el precio se dispara. Siendo, esta de Samsung, la más barata de su categoría en Amazon. Y una oportunidad para no dejar escapar si notábamos que los 256 GB de Switch 2 se nos quedaban cortos.
Además de en la última consola de Nintendo, esta Samsung P9 es compatible con multitud de dispositivos: cámaras de acción, drones, tablets, teléfonos y otras videoconsolas portátiles como Steam Deck o Asus ROG Ally, entre muchas otras. Ofreciendo en todos los casos una velocidad que alcanza los 800 MB/s con los que no tendremos problemas de rendimiento en ningún escenario de uso.
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⚡ EN RESUMEN: microsd express samsung p9
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALA SI... la capacidad de serie de tu Switch 2 se te queda corta y quieres aprovechar una buena oferta
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⛔ NO LA COMPRES SI... no eres de instalar muchos juegos a la vez
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Imágenes | Samsung
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