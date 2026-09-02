Mejores Amazon Fire TV

En pleno 2026, lo más normal es que todos nosotros tengamos una Smart TV con la que podamos aprovechar las principales aplicaciones de VOD del mercado. Sin embargo, mucha gente todavía cuenta con televisiones que no son inteligentes, especialmente en estancias secundarias como la cocina o los dormitorios. Además, a eso hay que sumar los modelos que, pese a ser Smart TV, cuentan con versiones que no ofrecen soporte a algunas aplicaciones, como por ejemplo ocurre con HBO Max en televisores LG con una versión anterior a webOS 3.5. En esos casos, una de las mejores opciones pasa por hacerse con un Amazon Fire TV.

En el caso de que estés buscando darle una segunda vida a tu vieja televisión o tengas los problemas de compatibilidad que mencionábamos, la opción más equilibrada de todas las que ofrece Amazon es, sin duda alguna, la del Fire TV Stick 4K Plus. Es la opción perfecta si tenemos una televisión 4K, ya que es compatible con el contenido a dicha resolución e incluso con HDR10+ o con la tecnología Dolby Atmos.

Más allá de la calidad de imagen, es un dispositivo perfecto para poder disfrutar de las aplicaciones más populares de la actualidad. Prime Video, Netflix, Movistar Plus, Disney+, Apple TV o HBO Max son algunas de las aplicaciones que son compatibles con FireOS. Además, es un dispositivo supersencillo de configurar: solo hay que enchufarlo, conectarse al Wi-Fi y empezar a usarlo.

Los destacados

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Por qué destacan

Es posible que, a la hora de buscar un Fire TV Stick, hayas tenido la impresión de que todos son prácticamente iguales entre sí. Es una verdad a medias, ya que, pese a que (casi) todos tienen el mismo diseño y funcionamiento, hay una serie de características que los diferencian unos de otros. A continuación, te vamos a hablar en detalle de ellas.

Procesador. Al igual que ocurre con los smartphones, el procesador es el que se encargará, junto a la memoria RAM, de que el sistema funcione lo más fluido posible. En este caso no tenemos que buscar la potencia que ofrecen los modelos para móviles. De hecho, este tipo de dispositivos cuentan con procesadores bastante comedidos, pero que son más que suficientes para ejecutar el sistema y desenvolverse de manera más o menos fluida.

La gama baja y media de los Fire TV Stick apuesta por un procesador Quad-Core a 1,7 GHz. Como decíamos, esto será más que suficiente para navegar, descargar las principales aplicaciones y poder reproducir el contenido sin problema. No obstante, si pretendemos llevar a cabo usos más intensivos, como jugar, la recomendación es optar por los modelos más potentes, que llegan a los 2.00 GHz o incluso duplican el número de procesadores (Octa-Core).

Resolución. A la hora de comprar un Fire TV Stick, el factor más importante es la resolución de nuestro televisor. De poco nos servirá comprar un modelo 4K si la resolución nativa de nuestra tele es Full HD. En este caso estaremos "tirando" el dinero, ya que no podremos aprovechar al máximo las características del dispositivo.

En el caso de que nuestro televisor sí sea compatible con la resolución 4K, deberemos prestar atención a las características que diferencian a un modelo 4K del resto. Luego entraremos más en detalle, pero básicamente suelen ofrecer una experiencia visual más completa, gracias a la compatibilidad con determinadas tecnologías, o una mejor conectividad.

Conectividad. Hablando de la conectividad, este será un factor determinante de cara a la experiencia que podemos tener con el dispositivo. Lo más recomendable es que tenga, al menos, compatibilidad con Wi-Fi 6. Esta generación no solo ofrece un buen ancho de banda, sino que también mejora la estabilidad, algo crucial a la hora de reproducir contenido multimedia online. Sin embargo, si pretendemos jugar en la nube a servicios como Xbox Cloud Gaming, nuestra recomendación es que apostéis por modelos con Wi-Fi 6E, ya que ofrecen una conexión todavía más estable.

Compatibilidad. La compatibilidad con aplicaciones probablemente sea el motivo por el que casi todos nos decidimos a hacernos con un dispositivo como este. Por esa razón, es fundamental que sean capaces de ejecutar las principales aplicaciones de VOD. Con las generaciones actuales eso no será un problema, ya que todos los Fire TV Stick de esta lista son capaces de ejecutar Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus y el resto de aplicaciones de streaming.

Hogar conectado. Este tipo de dispositivos también funcionan como una extensión de la domotización de nuestra casa. Por ejemplo, podemos llegar a ver las cámaras de seguridad a través de la propia tele, o apagar las luces del salón mediante los comandos de voz. Además, los nuevos modelos ya son compatibles con Alexa+, por lo que podemos aprovechar las nuevas funciones que ofrece el "asistente" de Amazon.

Otras opciones a considerar

Amazon Fire TV Stick HD. La mejor opción para nuestra vieja televisión Full HD.

La principal característica que destaca de este modelo es que tan solo es compatible con contenido en Full HD. Por tanto, es la mejor opción para televisores antiguos que no llegan a los 4K. Aunque también puede ser interesante para aquellos que solo lo quieren para reproducir contenido de Netflix, Prime Video, etc., y están suscritos al plan básico de todos ellos.

En términos de rendimiento, el dispositivo funcionará fluido, y lo mejor es que es que, pese a su resolución, soporta reproducción de contenido con HDR10 y HDR10+. Podemos conseguirlo desde 44,34 euros.

Amazon Fire TV Stick 4K Select. La opción económica para contenido 4K.

En el caso de que nuestro televisor tenga una resolución 4K, el modelo Select es la mejor opción para presupuestos más ajustados. Además de reproducir contenido en dicha resolución, también es compatible con HDR10+ y HLG.

No obstante, es importante saber que hace algunas concesiones. No es compatible con Dolby Vision ni Dolby Atmos. Además, su conectividad es algo peor, ya que cuenta con Wi-Fi 5. Por tanto, no es la mejor opción si tenemos el router a mucha distancia de la tele. Se puede conseguir desde 49,84 euros.

Amazon Fire TV Stick 4K Max. La mejor opción para jugar en la nube.

Este es el modelo más completo dentro de los "pinchos" de Amazon. Es totalmente compatible con todas las tecnologías de imagen, tal y como ocurría con el modelo Plus. Sin embargo, su gran aliciente es la compatibilidad con Wi-Fi 6E. Al ofrecer una conexión más estable, es ideal para aquellos que quieran aprovechar el dispositivo para jugar en la nube.

Además, otro detalle importante es que se trata de un modelo más potente y con más almacenamiento. No es algo que el usuario tradicional vaya a necesitar, pero sí que para los más entusiastas puede marcar la diferencia. Ahora mismo parte de un precio de 114,00 euros.

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Amazon Fire TV Cube. La opción más potente y completa de Amazon

Si el anterior modelo lo recomendábamos para los jugones, esta opción es todavía más completa para ese tipo de usos. El Fire TV Cube no solo es compatible con Wi-Fi 6E, sino que además incluye un puerto de Ethernet. De este modo podremos tener una conexión totalmente estable tanto a la hora de jugar como de reproducir cualquier contenido.

Además, al contrario que los otros modelos, este dispositivo también ejerce la función de altavoz Bluetooth, para que podamos utilizarlo para reproducir música o para aprovechar las funciones de Alexa+. Eso sí, su precio no es tan asequible, pues parte de los 179,99 euros.

Configuraciones y extras

Junto a las características que hemos mencionado más arriba, hay otros aspectos que debemos tener en mente a la hora de decantarnos por un modelo u otro. Especialmente, la compatibilidad con determinadas tecnologías que pueden ofrecer una experiencia multimedia más completa.

Tecnologías adicionales. Algunos modelos son compatibles con tecnologías como Dolby Vision o Dolby Atmos. En el caso de buscar la experiencia "cinematográfica" más completa, es indispensable que nos decantemos por un modelo que sea capaz de soportar este tipo de tecnologías.

Accesorios. En el caso de buscar la experiencia más completa, en Amazon podemos encontrar diferentes accesorios para este tipo de dispositivos. Por ejemplo, para los jugones será necesario contar con un mando para poder jugar. En este caso, el modelo recomendado sería el mando Luna, aunque os servirá prácticamente cualquier modelo inalámbrico que tengáis por casa.

Más interesante puede ser el adaptador de Ethernet para el Fire TV. Con este accesorio, seremos capaces de instalar nuestro cable de internet directamente al dispositivo, lo que mejorará considerablemente la calidad y estabilidad de nuestra conexión.

Preguntas frecuentes

¿Necesito una Smart TV para usar un Fire TV?

No, esa es precisamente su mayor función. Solo necesitas que tu televisor o monitor tenga un puerto HDMI. El dispositivo actúa como el "cerebro" y convierte cualquier pantalla básica en una televisión inteligente de última generación.

¿Hay que pagar una cuota mensual por usar el dispositivo?

No, el Fire TV se paga una sola vez al comprarlo. El uso de la interfaz es completamente gratuito. Solo tendrás que pagar por las suscripciones individuales que tú decidas tener (como Netflix, Disney+ o HBO Max). Además, hay miles de horas de contenido gratis en aplicaciones como YouTube, Pluto TV o Twitch.

¿Es obligatorio tener la suscripción de Amazon Prime?

No es obligatorio. Necesitas una cuenta de Amazon básica y gratuita para iniciar sesión y descargar aplicaciones, pero no es necesario pagar la cuota de Prime. Eso sí, si ya eres Prime, la integración de Prime Video en el menú principal es total.

¿Se pueden ver los canales de televisión tradicional (TDT)?

Sí, sin necesidad de cable de antena. Puedes descargar las aplicaciones oficiales de las cadenas (RTVE Play, Atresplayer, Mitele) o usar plataformas gratuitas como Tivify, que agrupan todos los canales en directo a través de internet.

¿Se puede alimentar conectándolo al puerto USB de la tele?

Aunque modelos básicos como el Stick HD pueden llegar a encenderse con el USB del televisor, siempre es recomendable usar el adaptador de corriente incluido y enchufarlo a la pared. Los puertos USB de las teles muchas veces no suministran la energía constante que necesitan estos dispositivos (especialmente los 4K), lo que puede provocar reinicios inesperados.

¿Puedo conectar unos auriculares inalámbricos?

Sí, todos los modelos cuentan con conexión Bluetooth. Puedes emparejar tus auriculares inalámbricos fácilmente desde los ajustes, lo cual es perfecto para ver series de madrugada sin molestar a nadie en casa.

¿Puedo instalar aplicaciones que no estén en la tienda oficial?

Sí. Al estar basados en un sistema operativo Android, los Fire TV permiten instalar aplicaciones de terceros (archivos APK) habilitando las opciones de desarrollador, aunque siempre se recomienda hacerlo desde fuentes seguras.

Recomendación final

Aunque los diferentes modelos de Fire TV Stick están pensados para un determinado tipo de usuarios, nuestra recomendación es que apuestes por un Fire TV Stick 4K Plus. Su precio no dista mucho del Fire TV 4K Select, pero las diferencias con este son bastante elevadas.

No solo es capaz de reproducir contenido en 4K, sino que también es compatible con Dolby Atmos o Dolby Vision. Además, al contrario que el modelo Select, cuenta con Wi-Fi 6, lo que se traducirá en una experiencia mucho más estable y veloz a la hora de reproducir contenidos.

Finalmente, también es un dispositivo del que podemos esperar una mayor fluidez, gracias a los 2 GB de RAM que monta. Por tanto, es la opción más equilibrada de todas las que nos ofrece Amazon con sus dispositivos, y será perfecta para darle esa segunda vida a nuestra Smart TV que ya no recibe soporte.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Amazon, Glenn Carstens-Peters en Unsplash

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