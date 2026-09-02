Un magnate del chicle se quedó con los 14 bisontes que Hollywood olvidó en una isla de California. Santa Catalina aún no se ha recuperado

A finales de 1924, alguien atracó en el Puerto del Gato, al suroeste de la isla californiana de Santa Catalina. Cuando el barco se marchó había muchas cosas en la playa y, entre ellas, 14 bisontes llegados directamente del rebaño principal de Yellowstone. Famous Players-Lasky, la compañía cinematográfica que luego se convertiría en la Paramount, quería rodar una película.

Y lo hizo.

Aunque a decir verdad nadie sabe exactamente que película fue, tampoco importa. Lo que nos importa hoy es que, cuando el equipo de rodaje salió hacia el continente, los bisontes se quedaron ahí.

Y al "dueño" de la isla, le gustaron. Desde 1919, William Wrigley Jr. era el propietario 'de facto' de Santa Catalina. Había amasado una enorme fortuna gracias al chicle y decidió que aquellos enormes (y descontextualizados) bichos le iban bien a su isla. En el 34, por si fuera poco, compró una decena más y los soltó monte arriba.

A partir de ahí, los bisontes hicieron lo que mejor saben hacer: crecer. De hecho, como no había depredadores naturales, pasaron a ser 80 en el 55, 400 en el 69 y 524 en 1987. Justo después se hizo evidente que eran demasiados.

¿Demasiados? En 2005, un estudio reconstruyó la trayectoria del rebaño desde los años 20 del siglo anterior. En unaisla con 22 áreas ecológicas sensibles y seis especies de plantas que no existen en ningún otro lugar, los investigadores encontraron muchos problemas. En resumen, los investigadores estimaron que las 76 millas cuadradas útiles de la isla podía aguantar unos 200 bisontes como máximo.

La Catalina Island Conservancy ya había trasladado unos cien a Dakota del sur, peor la situación no mejoró. Y, de hecho, las reservas de bisontes del continente (tras analziar el genoma del linaje de Santa Catalina y descubrir su mezcla con vacunos domésticos) se negaron a admitir más: el trabajo de estos centros es conservar al bisonte y las poblaciones de la isla eran un peligro.

Así que en 2009 alguien tuvo una idea.

La vacuna contra la natalidad. La Conservancy empezó a vacunar con un inmunoanticonceptivo reversible que podía reducir el rebaño sin tener que matar a ningún ejemplar. Y, como control poblacional, funcionó: la "tasa de natalidad" pasó del 67,4 % en 2010 al 0 % entre 2014 y 2016.

El problema es que no parece que sea reversible. Cuando se quitó el tratamiento, se descubrió que la natalidad no volvía a aumentar. Es decir, hasta donde sabemos ahora, la solución "humanitaria" esterilizó al rebaño.

El fin de un experimento de película. Ese es el motivo por el que hoy queden uno 80 bisontes en la isla. Todos son adultos y muchos rozan los 20 años que suelen señalarse como la esperanza de vida de la especie.

Imagen | Kiloueka

En Xataka | Todos los expertos coinciden en que introducir los bisonte en España es una mala idea. Y, aún así, lo estamos haciendo



