Huawei Watch GT 7 y Watch GT 7 Pro: una gama que sale a buscar ciclistas, esquiadores y días lejos del cargador

La muñeca se ha convertido en uno de esos lugares donde esperamos tenerlo casi todo: salud, deporte, notificaciones, llamadas, pagos compatibles y batería suficiente para no pensar demasiado en el cargador. El problema es que no todas esas promesas pesan igual cuando salimos de casa. Con los Huawei Watch GT 7 y Watch GT 7 Pro, la compañía intenta ordenar esa mezcla alrededor de una idea clara: relojes con vocación de aire libre, mucha autonomía declarada y funciones pensadas para quienes corren, pedalean o se meten en la nieve.

Esta nuva nueva serie llega con dos nombres sobre la mesa. Por un lado está el Huawei Watch GT 7 Pro, disponible en 46 mm y situado como la opción más ambiciosa de la familia; por otro, el Huawei Watch GT 7, que se ofrece en 46 mm y 41 mm. Es una distinción que conviene tener presente desde el principio, porque el lanzamiento comparte una misma orientación deportiva y de uso diario, pero no todas las prestaciones, materiales o cifras de autonomía pertenecen necesariamente al mismo reloj. Veamos.

Ficha técnica de los Huawei Watch GT 7 y Watch GT 7 Pro

HUAWEI WATCH GT 7 Pro HUAWEI WATCH GT 7 Dimensiones 45,6 mm × 45,6 mm × 11,25 mm

46 mm × 46 mm × 10,95 mm 41,3 mm × 41,3 mm × 9,99 mm

peso 55,5 sin la correa 46 mm: Aproximadamente 51,3 g (sin la correa) 41 mm: Blue Aproximadamente 36,5 g (sin la correa)

Pink, Grey Aproximadamente 37,5 g (sin la correa)

White Aproximadamente 37,6 g (sin la correa) Tamaño en la muñeca 140-210 mm 140-210 mm (46 mm) 120-180 mm (41 mm) pantalla Pantalla AMOLED a color de 1,47 pulgadas 466 × 466 píxeles, PPI 317 3.000 nits 46 mm: Pantalla AMOLED a color de 1,47 pulgadas 41 mm: Pantalla AMOLED a color de 1,32 pulgadas 466 × 466 píxeles 3.000 nits conectividad NFC 2,4 GHz, compatible con BT6.0 y BR+BLE GPS (doble banda L1 + L5)/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a de tres bandas)/GALILEO (E1 + E5a doble banda)/QZSS (doble banda L1 + L5)/NavIC NFC 2,4 GHz, compatible con BT6.0 y BR+BLE GPS (doble banda L1 + L5)/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a de tres bandas)/GALILEO (E1 + E5a doble banda)/QZSS (doble banda L1 + L5)/NavIC batería y carga Hasta 21 días de autonomía como máximo 5-10V CC/2A MAX Carga inalámbrica Hasta 21 días de autonomía como máximo 5-10V CC/2A MAX Carga inalámbrica materiales Aleación de titanio Acero inoxidable correas Correa de Fluoroelastómero EasyCross Amarilla Correa de Fluoroelastómero EasyCross Verde Correa de Fluoroelastómero EasyCross Negra Blue EasyCross Fluoroelastomer Strap Yellow EasyCross Fluoroelastomer Strap Black EasyCross Fluoroelastomer Strap Grey Composite Leather Strap sensores Sensor de acelerómetro Sensor de giroscopio Sensor de magnetómetro Sensor óptico de frecuencia cardíaca Sensor de barómetro Sensor de temperatura Sensor de luz ambiental Sensor de ECG Sensor de profundidad Sensor acelerómetro Sensor de giroscopio Sensor de magnetómetro Sensor óptico de frecuencia cardíaca Sensor de barómetro Sensor de temperatura Sensor de luz ambiental temperatura de funcionamiento -20℃ a +45℃ 20℃ a +45 ℃ contenido de la caja Reloj Base de Carga (incluyendo cable de carga) Guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía Reloj Base de Carga (incluyendo cable de carga) Guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía precio 429 euros Desde 299 euros

Donde la pantalla, la autonomía y el deporte dejan de ser ficha técnica

El salto más visible del Watch GT 7 Pro no está en una función concreta, sino en cómo está construido. La marca lo sitúa por encima del GT 7 estándar con materiales como la cerámica nanotecnológica en el bisel, la aleación de titanio en el cuerpo y el cristal de zafiro en la pantalla, además de un brillo máximo anunciado de 3.000 nits. Desde luego que esto importa porque un reloj orientado al exterior no solo tiene que medir bien: también tiene que aguantar roces, cambios de entorno y permitirnos leer la pantalla cuando el sol pega de frente.

La autonomía ayuda a entender esa orientación outdoor, pero conviene leerla por capas. Huawei habla de máximos de hasta 21 días en el Watch GT 7 Pro y en el Watch GT 7 de 46 mm, y de hasta 14 días en el Watch GT 7 de 41 mm, siempre bajo condiciones de prueba de la marca. Para un uso más habitual, con funciones activas y entrenamientos, la referencia prudente baja: hablamos de relojes pensados para aguantar un tiempo generoso lejos del cargador, no de una promesa universal de tres semanas para cualquier rutina.

Otra parte interesante aparece cuando dejamos de hablar de modos genéricos y entramos en deportes concretos. Huawei ha puesto el foco en la nieve con registros para esquí y snowboard indoor, mapas descargables de más de 3.000 estaciones y métricas de pista como giros o fuerza G, que ayudan a leer una bajada más allá de la distancia y la velocidad. En ciclismo sucede algo parecido: la planificación de ascensos, la información de pendiente y las alertas de curvas cerradas buscan que el reloj sirva para anticipar la ruta, no solo para resumirla cuando ya hemos terminado.

El apartado de salud y funciones inteligentes exige leer la letra pequeña. Huawei agrupa sueño, recuperación, VFC, actividad y estado emocional en herramientas como Health Insights o Physical Readiness, pensadas para ayudarnos a entender mejor la rutina, no para sacar conclusiones médicas. La serie también suma funciones prácticas, como llamadas desde la muñeca, compatibilidad con móviles iOS y Android compatibles y pagos sin contacto a través de Curve Pay, siempre con la configuración previa del servicio y según disponibilidad.

Precio y disponibilidad de los Huawei Watch GT 7 y Watch GT 7 Pro

Huawei Watch GT 7 y Watch GT 7 Pro ya están disponibles en España. El Watch GT 7 Pro parte de un PVP recomendado de 429 euros, mientras que el Watch GT 7 se sitúa en 299 euros tanto en la versión de 46 mm como en la de 41 mm. La compañía acompaña el lanzamiento con cupones, packs y promociones temporales, por lo que el precio final puede variar según el momento de compra y la configuración elegida. Como siempre en estos casos, conviene revisar la página oficial antes de decidir.

Imágenes | Huawei

En Xataka | Llevo catorce años cambiando de reloj inteligente y sigo esperando la frase más simple de todas: "cárgame antes de dormir"