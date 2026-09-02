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Ya es oficial el nuevo Huawei Watch D3, el primer reloj con certificación CE que mide la presión arterial durante el ejercicio

Mejora en la precisión de la medición a la vez que viene con una pantalla más grande y un cuerpo más delgado

Huawei Watch D3 Portada
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Juan Lorente

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Hace unos meses analizamos el Huawei Watch D2, un reloj inteligente que puede monitorear la presión arterial con una precisión cercana a la de un tensiómetro. La compañía ha hecho oficial su sucesor, un Watch D3 que tiene un diseño más pulido, que promete ser más preciso y que es el primer reloj con certificación CE en medir la presión arterial durante el ejercicio. De momento, no tiene precio oficial en España, pero su página está activa en la tienda de Huawei en Reino Unido.

Un reloj para medir la tensión arterial incluso durante el ejercicio

Sin Titulo 1

Huawei ha conseguido mejorar la precisión de la lectura con respecto al anterior modelo. Con él, podremos controlar la presión arterial en reposo, antes del ejercicio, después y lo que se conoce como monitorización ambulatoria continua (MAPA), que permite controlar la tensión arterial durante un período continuo mientras que el usuario hace su vida normal.  

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La novedad de este modelo es que es el primer wearable en medir la presión arterial durante el ejercicio conforme a los estándares ISO, algo que no es sencillo al incrementarse la frecuencia cardíaca. En función de los datos recogidos, el dispositivo irá ofreciendo recomendaciones sobre la intensidad para poder practicar la actividad de forma segura, pudiendo emitir incluso alertas preventivas.

Otra mejora con respecto al Huawei Watch D2 la tenemos a nivel de diseño. Este nuevo modelo tiene una correa más ligera y la caja del reloj es 2 milímetros más delgada, lo que debería hacer que se sienta mejor en la muñeca. Además, la pantalla sube de las 1,82 a las 1,92 pulgadas y dobla el nivel de brillo máximo hasta los 3.000 nits, algo que es ideal para exteriores.

⚡ EN RESUMEN: huawei watch d3

 LO MEJOR

  • Medición precisa de la tensión arterial: Es una opción muy interesante para una persona que necesite controlar su tensión arterial y otros parámetros de salud.
  • Diseño más compacto y ligero: Este nuevo modelo llega con un rediseño que lo hace más ligero y cómodo de llevar.
  • Mejor pantalla: Su nuevo nivel de brillo dobla el del Huawei Watch D2, por lo que se verá mejor en exteriores.

❌ LO PEOR

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo para controlar tu tensión arterial en tu día a día y lo prefieres en lugar de un tensiómetro convencional.

⛔ NO LO COMPRES SI... Ya tienes un reloj deportivo y un tensiómetro en casa.
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