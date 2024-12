Huawei Watch D2, análisis: más que un reloj, es un tensiómetro en la muñeca que marca la diferencia

Tradicionalmente, Huawei ha demostrado que sabe hacer las cosas muy bien en cuanto a smartwatches, sobre todo en diseño, siendo relojes inteligentes realmente bonitos a nivel estético. También en la batería, donde alcanzan autonomías realmente interesantes. Buen ejemplo de lo que os estoy contando son los Huawei Watch GT 5 Pro, Huawei Watch Fit 3 o Huawei Watch GT 4, dispositivos que ya han pasado por nuestras manos. Ahora el último en llegar es el Huawei Watch D2.

Este nuevo smartwatch de Huawei no es un modelo más en el amplio catálogo de la marca, ya que tiene una particularidad bastante llamativa. Es un reloj inteligente capaz de medir la presión arterial, prácticamente de la misma manera que lo hace un tensiómetro. Esta novedad se une a muchas más funciones en diferentes ámbitos, por lo que creo que va a ser realmente interesante poder probarlo. ¿Me acompañas?

Ficha técnica del Huawei Watch D2



huawei watch d2 tamaño y peso 48 x 38 x 13,5 mm 40 gramos sin correa pantalla Brillo automático Panel AMOLED 1.82 pulgadas 408 x 408 píxeles Densidad de 347 píxeles por pulgada sensores Sensor IMU de 9 ejes (sensor acelerómetro, sensor giroscopio, sensor magnetómetro) Sensor óptico de frecuencia cardíaca Sensor ECG Sensor de luz ambiental Sensor barométrico Sensor de temperatura Sensor de presión diferencial Sensor Hall batería Carga inalámbrica Hasta 6 días de autonomía resistencia IP68 conectividad NFC Bluetooth 5.2 BLE otros Brillo automático Modo AoD Monitorización de la frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño

Seguimiento SpO2

Seguimiento de la salud femenina

Monitorización del estrés Llamadas Bluetooth

Notificaciones

Control musical Obturador remoto

Más de 70 modos deportivos Sistema operativo HarmonyOS 5.0 compatibilidad Android 8.0 o posterior iOS 13.0 o posterior precio 399 euros

Diseño elegante y cómodo, con una novedad inédita

El diseño del Huawei Watch D2 me ha parecido muy acertado, sobre todo porque he de confesaros que siento predilección por los smartwatches cuadrados.

Es indudable que lo que más llama la atención en el momento de tenerlo en la mano es el manguito que está en la parte interior de la correa de piel vegana, la cual le sienta realmente bien y le da un toque de elegancia.

Lo cierto es que durante todo el tiempo que he estado utilizando el reloj, este añadido bajo la correa no me ha resultado incómodo y prácticamente ni lo he notado, ya que tiene un acabado suave. Aun así, me parece que hay dos consideraciones a tener en cuenta. La primera de ellas es que este manguito no deja que la piel transpire de forma correcta, algo que con elevadas temperaturas o cuando se suda puede no ser agradable. Y la segunda es que no se puede quitar, es decir, viene unido a la correa.

La correa no se abre por completo, ya que tiene cierre tipo mariposa. Para conseguir que se adapte a cada tipo de muñeca, solamente hay que mover un broche por los diferentes agujeros que tiene, lo que hará que se quede permanente en el tamaño adecuado.

De todas maneras, Huawei suministra dos correas de diferentes tamaños, pudiéndose cambiar por una u otra mediante los botones que vienen en la parte interior de la caja.

Por lo demás, estamos ante un reloj cuadrado, como hemos comentado antes, con el marco fabricado en aluminio, los bordes ligeramente curvados y más grueso de lo que esperaba.

En el lado derecho del reloj hay una corona giratoria y que sirve también como pulsador, además de un botón justo debajo. Ambos elementos están bien implementados, tienen un ajuste firme y un punto de presión correcto.

Uno de los micrófonos está debajo del botón, mientras que el otro está en el lado izquierdo de la caja, lugar donde también se puede encontrar el altavoz.

A todo esto hay que sumarle la certificación IP68 para proteger el smartwatch contra agua y polvo. Sin embargo, no tiene clasificación de 5 ATM ni nada parecido, por lo que no se debería usar para bucear o para ir a una sauna, aunque sí que vale para ducharse o para no temer que se moje con la lluvia.

La medición de la tensión es lo que le hace especial, aunque ofrece mucho más

La característica que hace especial a este nuevo reloj inteligente de Huawei es la posibilidad de medir la presión arterial por medio de un manguito que lleva en el interior de la correa, como ya has podido leer antes.

Hay que tener en cuenta que hablamos del primer dispositivo que utiliza este sistema para medir la tensión arterial. Huawei ha diseñado este smartwatch con las normas de certificación internacionales establecidas por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI), la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH), el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR) y la ISO 2018 (norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud).

Para medir la presión arterial se coloca el reloj dos dedos por encima de la muñeca, procurando que no quede apretado. Después de eso se pone a la altura del corazón, apoyando el codo con la mano del otro brazo. Hay que estar sentado, en silencio y respirar de manera normal durante el proceso.

En el momento en que la medición se inicie, el manguito se va a hinchar, de la misma manera que hace cualquier tensiómetro que hayas utilizado antes. En unos segundos te mostrará el resultado, tanto la presión sistólica como la diastólica. Los resultados que otorga el reloj son muy visuales, ya que te indica en color verde cuando es favorable, en naranja cuando se acerca a no serlo o en rojo cuando son resultados inadecuados.

Además, si entras en la aplicación Salud de Huawei, podrás ver más detalles de las mediciones e incluso te permite exportar un PDF para llevar a tu médico si lo necesitas.

He comprobado los resultados con un tensiómetro tradicional y me ha sorprendido gratamente, ya que las mediciones del reloj de Huawei son bastante precisas.

El monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) es una función de medición a lo largo de 24 horas mediante un horario, el cual se puede ajustar a través de la app Salud. El software distingue entre horas diurnas y nocturnas, pudiendo también ajustar los intervalos de tiempo entre mediciones, aunque se sugiere que sea cada 30 minutos.

Este seguimiento hace que por la noche el reloj también mida la presión arterial y, aunque promete que lo hará de manera silenciosa (cosa que cumple), cuando lo he probado me he enterado de cada una de las veces que lo ha realizado. Tienes que ser una persona con el sueño muy profundo para no darte cuenta.

Además de medir la presión arterial, también realiza mediciones ECG, controla la temperatura de la piel y mide el estrés arterial. Todas se pueden realizar de manera continuada o activarse manualmente.

Más mediciones orientadas a la salud y el deporte

Un añadido muy interesante que engloba todas las mediciones que acabo de comentarte, sumándole también el oxígeno en sangre y la frecuencia cardiaca, es Health Glance. Esta función crea un informe teniendo en cuenta todos estos parámetros, el cual puedes ver al entrar en la app Salud.

Es capaz también de controlar el oxígeno en sangre, la frecuencia cardiaca y el sueño. Dentro de la app Salud se pueden ver los datos de este seguimiento con gráficos que indican la media acumulada, además de las mediciones durante la última semana, mes o año y la que se está dando en tiempo real en este momento. En el sueño incluso se puede ser consciente del tiempo que se ha dormido y de las diferentes fases (profundo, ligero y REM) por las que se pasa.

El funcionamiento es preciso, puesto que ha sido rápido tanto en el momento en que me he dormido como cuando me he despertado. Al final se pueden sacar conclusiones fácilmente de los resultados y en mi caso ha sido que debería dormir algo más.

Cuando quieres hacer deporte, el Huawei Watch D2 también te ofrece seguimiento de tu entrenamiento con más de 80 deportes diferentes, adaptándose en función del que se haya seleccionado. El reloj es capaz de detectar automáticamente seis de ellos, teniendo que activar de manera manual el resto.

A la hora de caminar, hace un buen trabajo, lo detecta de manera inmediata y ofrece unos resultados verosímiles. Las personas con las que salí varias veces a dar un paseo, llevaban relojes inteligentes de otras marcas y las mediciones fueron prácticamente iguales. Además, las distancias registradas también fueron bastante acertadas, algo realmente positivo, ya que no es un reloj que tenga un GPS multibanda.

Una muy buena pantalla

La pantalla del Huawei Watch D2 es un panel AMOLED que se ve realmente bien y que se muestra muy capaz en todas las situaciones, puesto que tiene una resolución y brillo de muy alto nivel, haciendo que la calidad de imagen sea soberbia.

Es una pantalla donde es una gozada visualizar cualquier tipo de métrica de entrenamiento o de salud, así como notificaciones. Cualquier tipo de texto que aparezca se va a poder leer de manera clara, dando igual si se está en interiores o exteriores.

En la visualización en exteriores es donde a mí me ha conquistado, puesto que es el gran problema de muchos de los smartwatches de la actualidad. En el caso del Huawei Watch D2 se puede ver cualquier tipo de contenido con claridad cuando se está en la calle, haga mucho sol o esté nublado.

Todo ello se consigue porque el brillo es lo suficiente potente como para hacer que la luminosidad exterior no sea un problema para el reloj. Otra cosa es el brillo automático, algo que a mí no me acabó de convencer porque deja demasiado tenue el panel, aunque siendo sincero, es una función que prefiero desactivar en todos los dispositivos.

Antes de finalizar el tema de la pantalla, es conveniente conocer dos apuntes que creo que son interesantes. El Huawei viene de forma predeterminada con la función de encender la pantalla en cuanto levantas la muñeca. A mí personalmente no me molesta ni para dormir, pero puede que haya personas que opinen de manera diferente, por eso puede ser una buena opción programar el modo No molestar para las horas de sueño.

El segundo apunte es que este reloj tiene modo Always on Display, es decir, se puede configurar para que la pantalla esté siempre activa. Cuando lo tienes habilitado, el consumo de la batería es mayor, aunque Huawei lo minimiza con dos estilos en varias esferas, haciendo que solo aparezca la más clara cuando usas el reloj o mueves la muñeca para verlo, dejando la versión oscura para el resto del tiempo.

También, como es normal en este tipo de dispositivo, se puede elegir entre varias esferas diferentes. Hay infinidad de opciones, de las cuales algunas son gratuitas y otras hay que pagar por tenerlas.

Buen rendimiento general, aunque Harmony tiene margen de mejora

Si sois asiduos a los análisis que hacemos por aquí de los relojes de Huawei, habréis observado que este es uno de los apartados en donde suelen brillar menos. Pues bien, al Huawei Watch D2 le ocurre un poco lo mismo.

Ejecuta HarmonyOS en su versión 5, sistema compatible tanto con Android como con iOS, aunque no completamente operativo con los dispositivos de Apple.

No me puedo quejar de su fluidez, puesto que tanto la pantalla, como los gestos o los botones, funcionan de manera veloz. El problema es interno, ya que hay momentos en que las transiciones se hacen algo perezosas. También el movimiento en la pantalla donde están las apps no es nada natural e incluso a veces los deslizamientos tienen un ligerísimo parón (de milisegundos), pero que se nota.

Es un software que tiene muchas capacidades interesantes, aparte de las que te he contado referentes a la salud y el entrenamiento. Puedes ver el tiempo, las notificaciones, manejar canciones, alarma, calendario, linterna, altímetro, registro de llamadas, brújula, cronómetro, control de cámara, contactos e incluso una calculadora.

Es capaz de recibir cualquier tipo de notificación que aparezca en el móvil, pudiendo elegir dentro de la aplicación Salud cuáles son las aplicaciones que pueden mandártelas al reloj. Cuando recibes un mensaje, como por ejemplo de WhatsApp o Telegram, se puede responder, pero únicamente con un emoji o con respuestas preestablecidas.

Aunque no es directamente compatible con Spotify o Apple Music, sí que permite tener un ligero control sobre las canciones, pudiendo pausar una que esté sonando en el móvil o volver a hacer para que suene, además de poner la canción anterior o posterior.

También tiene una app llamada Wallet, pero realmente los pagos con el reloj no funcionan, aunque parece que en 2025 podrían estar operativos, según anunció la propia Huawei.

Los pequeños problemas en el funcionamiento interno de HarmonyOS, el hecho de no poder pagar con el reloj y sus limitaciones con los dispositivos iOS son hándicaps que, por ahora, le colocan por debajo de otras propuestas del mercado.

El cargador ha llegado a coger polvo

Los dos smartwatches que he estado utilizando antes del Watch D2 han sido un Apple Watch Series 8 y un Samsung Galaxy Watch Ultra, y con ambos conseguía entre uno y dos días de autonomía como mucho. Pero ha llegado el modelo de Huawei y con el mismo uso he llegado a tener entre cinco y seis días el dispositivo encendido.

Sinceramente, me ha parecido una gozada no tener que cargar cada dos por tres el reloj. El hecho de poder irte de fin de semana y saber que no vas a necesitar llevarte el cargador porque te va a aguantar de sobra, es una de las facetas que más me han gustado de este Huawei.

Y esa autonomía la he conseguido sin hacer nada especial, ni limitar absolutamente nada de mi día a día, por lo que es absolutamente real, no tiene ningún tipo de trampa.

Es cierto que no es una autonomía tan buena como ofrecen otros dispositivos de la marca como el Huawei Watch GT 5 Pro, por ejemplo, pero, aun así, es una cifra que otros relojes inteligentes muy punteros no pueden ni soñar.

Cuando toca cargarlo, se coloca en una pastilla que se adhiere a la parte de atrás del reloj por medio de un imán. Según mis pruebas, es capaz de pasar de un 7 a un 45% en 28 minutos, llegar a un 75% en 60 minutos y completar la carga en algo menos de 90 minutos. El cargador que he utilizado es de 66 W.

Huawei Watch D2: la opinión y nota de Xataka

Durante el tiempo que lo he utilizado, me ha parecido un reloj sumamente interesante y que podría valer perfectamente a cualquier tipo de usuario.

Es un smartwatch que a primera vista parece como los demás Huawei, es decir, un dispositivo muy bien fabricado, elegante y que sienta genial en la muñeca, pero que esconde una particularidad importante y que marcará decididamente a todo aquel que pretenda comprarlo.

Tener un sistema de presión arterial puede ser interesante para ciertos usuarios, aunque habrá a otros que no les interese este añadido. De todas maneras, tiene muchas otras cosas para ofrecer como una pantalla espectacular, un montón de modos para el deporte y la salud, una buena autonomía y un rendimiento correcto, suficiente para convencer a los que no ven con buenos ojos tener un sistema tan específico como es el de la tensión.

Aunque después estará la otra vertiente, aquellos usuarios que quieran un mayor control sobre su salud y que vean en este Huawei una excelente solución para dicho cometido, además de todas sus virtudes fuera de su característica estrella.

También el precio es importante, ya que 399 euros puede ser un valor limitante para algunos usuarios, aunque hay que tener en cuenta que ahora mismo no tiene rival en el mercado de los smartwatches y que es mucho más que un simple reloj que mide la presión arterial, porque posee otras muchas virtudes.

8,8 Diseño 9,0 Pantalla 9,25 Software 8,5 Autonomía 9,0 Interfaz 8,5 A favor Diseño y fabricación de calidad.

Medición de la presión arterial muy precisa.

Gran cantidad de opciones de salud y entrenamiento.

Buena autonomía. En contra Es un reloj que no permite pagar.

HarmonyOS tiene margen de mejora.

El manguito para medir la presión arterial no permite transpirar a la piel.

El precio puede ser un poco elevado.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.