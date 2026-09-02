Si la pregunta es cuál es la ciudad de España más castigada por Renfe, tenemos una seria candidata: Almería

Mucho se ha hablado sobre las conexiones ferroviarias en nuestro país. Nos explicaba César Franco, ingeniero industrial y expresidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, unas semanas atrás que lo ideal sería contar con una red ferroviaria lo suficientemente densa como para no echar de menos los trenes de alta velocidad.

Cualquiera que observe un mapa europeo de ferrocarriles puede observar que esto coincide con los lugares donde la red de trenes es más densa y el medio de transporte uno de los más utilizados. La orografía española es particular y dificulta una red tan densa pero lo que es seguro es que hemos pecado de un afán inversionista en alta velocidad descuidando una red secundaria lo suficientemente densa e interesante como para ser complementaria al AVE.

Esto nos ha llevado, por ejemplo, a que Extremadura haya quedado descolgada del servicio ferroviario hasta que ha entrado en juego la alta velocidad. Y es que hasta no hace tanto, los tiempos en esta red no mejoraban a los medio siglo atrás y las infraestructuras seguían careciendo de electrificación en algunos tramos.

Esas inversiones que se han ido inclinando hacia la alta velocidad han provocado decisiones que son muy complicadas de explicar. El Corredor del Mediterráneo, que debería haber sido un eje principal para el transporte de personas y mercancías, ha tardado décadas en tomar el impulso definitivo.

Eso ha dejado situaciones incomprensibles, como líneas de alta velocidad deficitarias mientras que Barcelona y Valencia no están conectadas por este tipo de vías. Ahora mismo, se tarda menos en viajar entre Madrid y Barcelona que entre la segunda y tercera ciudad de España pese a encontrarse a 350 kilómetros la una de la otra.

Pero si una ciudad ha quedado relegada al ostracismo ferroviario en el arco mediterráneo, esa es Almería.

Mejor olvídelo

Hace unas semanas os contábamos que para ir de Murcia a Almería hay dos opciones. Una de ellas pasa por coger el coche y conducir 200 kilómetros. La segunda pasa por tomar un tren, ir hasta Madrid y llegar a destino unas 10 horas después. Ahora, se han dado nuevos pasos para conectar ambas ciudades pero hasta que la línea sea una realidad, la única opción para viajar en tren sigue siendo pasar por la capital española.

Eso si puedes.

Explican en La Voz de Almería que las conexiones con Madrid se van a reducir todavía más. El domingo desaparecerá la conexión Intercity con la capital de forma indefinida como consecuencia de las obras que se están realizando para sacar adelante la Autopista Ferroviaria, un proyecto para mejorar las conexiones de mercancías.

La solución parcial que ofrece Renfe es poder ir hasta la estación de Linares-Baeza en autobús, con dos circulaciones diarias.

Con esta situación, a partir del lunes se elimina una conexión más con Madrid y sólo será posible optar por las conexiones que pasan por Granada. La primera del día obliga a pasar casi siete horas subido al tren. La opción de la tarde es peor: nueve horas.

Es decir, es más rápido ir a Granada en coche (algo más de hora y media) y tomar allí un AVE (con conexiones de 3 horas y 39 minutos) que ir directamente en tren desde Almería. Sobre todo si tenemos en cuenta que desde Granada, Renfe tiene disponibles hasta 10 conexiones con la capital.

Otra opción, incluso más rápida, es tomar el coche hasta Murcia (unas 2 horas y 15 minutos) y allí tomar un tren de Renfe a Madrid, siempre que tomemos las conexiones que nos llevan hasta la capital en 2 horas y 45 minutos.

Eso sí, igual que desde Granada, las opciones se multiplican porque desde Murcia es posible tomar hasta 11 trenes a Madrid. Incluso tomando la opción que más tarde y que roza las cinco horas, tardaríamos menos yendo de Almería a Murcia en coche y allí tomando el tren que viajando por la tarde desde Almería a la capital. Y casi igualaríamos el tiempo de la mañana.

Foto | Kabelleger / David Gubler

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