A los robots cortacésped solo les faltaba algo para dejar perfecto el jardín: un brazo para las esquinas. Segway acaba de ponérselo

Si digo Navimov puede que el nombre no te suene, pero si hablamos de Segway ya es otra historia. Se trata de la empresa que inventó aquel mítico vehículo de dos ruedas que durante años hemos visto recorriendo ciudades turísticas y que incluso llegó a llevar la policía. Hoy, la compañía se ha reinventado: fabrica patinetes, e-scooters e incluso un vehículo todoterreno pensado para la ciudad, además de robots cortacésped. Y ahora acaba de dar un paso más al presentar un robot de jardín que rompe con todo lo visto hasta la fecha: tiene un brazo.

Un robot que te echa una mano con el jardín (literal)

Se llama Navimow H5 Pro, es su nuevo buque insignia y además de tener unas prestaciones solventes para el cuidado del jardín (como iremos viendo), ese brazo robótico extensible llamado EdgeMaestro le permite dar un paso más (bueno, una brazada más) para acabar con una de las asignaturas pendientes del segmento de la automatización del cuidado del césped: llegar mejor a los bordes. La idea es que el robot te eche una mano para que no tengas que ir tú y a mano, a acabar con esos flecos de los bordes.

Como ha explicado George Ren, director ejecutivo de Navimow, el objetivo máximo de la introducción de este brazo es automatizar esa tarea completamente, para liberar a quienes tienen un jardín de tener que rematar la tarea. Porque sí, desde hace años los robots cortacésped cumplen bien en las zonas abiertas del jardín, pero cuando llegan a las esquinas aparecen los problemas. Hasta ahora, la solución pasa por un clásico del jardín: un cortabordes y un poco de paciencia.

Este Navimow H5 Pro está diseñado según la marca para hogares con jardines complejos precisamente por toda esa tecnología que esconde para lidiar con todo lo que no es una extensión llana de césped. La marca promete acabados profesionales aunque no tengas un jardín que sea una llanura, es decir, con sus desniveles, recovecos y hasta curvas cerradas.

De hecho, quien dice un brazo, en realidad dice dos: además del EdgeMaestro y sus 7,7 centímetros de extensión para llegar a las esquinas, el dispositivo también cuenta con un brazo flotante omnidireccional que se adapta a los desniveles verticales propios del terreno irregular, de modo que rebota contra los obstáculos laterales. De ese modo, la cuchilla sigue siempre en contacto con el suelo haciendo su trabajo.

Además, integra un mecanismo de rastrillado para empujar la hierba de los bordes hacia la cuchilla. Entre sus características hay protección para el disco de corte para minimizar la salpicadura de residuos, detección inteligente de desniveles y es moderadamente silencioso: según la marca, emite 58 dB en la tarea de corte de bordes.

Respecto al sistema de navegación, emplea el algoritmo EdgeSense 2.0, capaz de adaptarse de forma inteligente a límites que van desde duros bordes a otros más blandos, transiciones o formas complejas, asegurando un corte uniforme y con diferentes acabados. El conjunto en cuestión aúna LiDAR, visión artificial con detección por infrarrojos para llegar a detectar hasta pequeños animales, incluso aunque haya poca luz y IA para elegir la mejor estrategia de desplazamiento. Si se topa con un topo por ejemplo, cambia trayectoria para evitar disgustos.

Para desplazarse por el jardín y sus respectivas cuestas cuenta con tracción integral (AWD) Xero-Turn, lo que le permite subir pendientes de hasta el 80 % (38,6°). ¿Que hay obstáculos? Puede sortearlos sin atascarse, siempre y cuando sean iguales o menores a seis centímetros.

Precio y disponibilidad

En estos momentos se desconoce cuándo saldrá a la venta el Navimow H5 Pro, en qué mercados y a qué precios. Actualizaremos cuando dispongamos de esta información.





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Imágenes | Segway











