Una startup valenciana ha captado 125 millones de dólares para una pieza invisible de la IA. Nvidia está dentro

Cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos mirar hacia los modelos, las GPU y los nombres que dominan la conversación global. Pero una parte decisiva de esa carrera ocurre bastante más abajo, en la infraestructura que permite que miles de chips trabajen coordinados dentro de un centro de datos. Ahí, donde casi nunca ponemos el foco, acaba de colocarse en primer plano una empresa valenciana.

El aterrizaje concreto está en iPronics, una startup valenciana fundada en 2019 como spin-off de la Universitat Politècnica de València. La compañía ha levantado 125 millones de dólares en una ronda de Serie B coliderada por Maverick Silicon y Light Street Capital, con participación de Nvidia y de otros inversores como Bosch Ventures, Triatomic Capital, Catalight Capital y el fondo del Consejo Europeo de Innovación. Según Reuters, la empresa acumula ya 177 millones de dólares captados y quiere acelerar una tecnología de conmutación óptica pensada para redes de centros de datos.

El cableado invisible de la inteligencia artificial

La razón de fondo está en cómo se construyen los grandes centros de datos de IA. A medida que los clústeres crecen, no basta con sumar chips: todos tienen que comunicarse entre sí de forma rápida, estable y reconfigurable para que el sistema no pierda rendimiento cuando algo falla. Daniel Pérez-López, fundador y director técnico de iPronics, lo explicó a la mencionada agencia de noticias con una imagen muy clara: los fallos ya se producen en una escala de "minutos", no de "horas, meses o semanas". Por eso, defendía, la primera motivación es tener una red resiliente y fiable, capaz de "recablearse" básicamente a sí misma.

La tecnología que hay detrás se conoce como optical circuit switch, u OCS: un sistema de conmutación que utiliza caminos ópticos para establecer o reconfigurar conexiones dentro del centro de datos. La idea, simplificando mucho, es que la red pueda cambiar por dónde circulan esas conexiones según lo que necesita cada carga de trabajo o según los fallos que aparezcan. No es un concepto aislado: Google ayudó a popularizar este tipo de conmutadores en sus propios centros de datos por su papel en la conexión de superordenadores de IA. Ese antecedente explica por qué varias startups intentan ahora llevar esta tecnología al mercado.

La propuesta concreta de iPronics es llevar esa función a un formato más compacto y comercializable. Su plataforma iPronics ONE se presenta como un conmutador óptico montado en rack para infraestructuras de IA, con control integrado y capacidad para reconfigurar conexiones dentro de la red. Reuters añade un dato especialmente relevante: la compañía quiere conservar las ventajas de los OCS mientras reduce unas 20 veces el tamaño de los equipos actuales, de forma que quepan más conmutadores en un mismo rack.

La dimensión española es relevante. iPronics nació en 2019 como spin-off de la Universitat Politècnica de València y procede del ecosistema de fotónica del iTEAM, un terreno en el que España intenta ganar peso dentro de la cadena europea de semiconductores. La compañía ya había recibido apoyo del Consejo Europeo de Innovación para desarrollar chips fotónicos programables, y el propio entorno valenciano aparece vinculado a iniciativas públicas y universitarias en fotónica integrada. Conviene no presentar esa política como causa directa de la ronda, pero sí como contexto necesario.

La lectura, bien medida, es positiva para España. iPronics no cambia por sí sola el mapa mundial de la IA, pero sí demuestra que desde el ecosistema tecnológico español pueden salir empresas capaces de colocarse en capas muy especializadas de esa infraestructura. En este caso, no hablamos del chip que acapara titulares, sino de la red que ayuda a que esos chips trabajen juntos cuando los centros de datos crecen. Y ahí la inversión tiene valor: pone a una compañía valenciana en una conversación global que hasta ahora solíamos mirar desde fuera.

Imágenes | NVIDIA | iPtronics

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