Aldi prepara la vuelta a la rutina y lanza este sábado tres básicos de cocina: batidora portátil, grill y freidora de aire doble

Septiembre suele venir acompañado de prisas, horarios apretados y la necesidad de reorganizar los menús diarios sin complicarse la vida. Para facilitar la transición tras las vacaciones, Aldi vuelve a la carga en sus estantes de bazar con una selección de pequeños electrodomésticos enfocados en la practicidad y el ahorro de tiempo. Se trata de una batidora portátil para smoothies, una freidora de aire doble y un grill que se podrán comprar el próximo sábado 5 de septiembre.

Si no tienes un Aldi cerca o cuando vayas al tuyo ya se han agotado estos pequeños electrodomésticos, estas son tres alternativas que hemos encontrado en Amazon:

Batidora portátil Cecotec Power Titanium 350 EasyGo por 32,90 euros: con 350 W de potencia y dos vasos portátiles.

por 32,90 euros: con 350 W de potencia y dos vasos portátiles. Freidora de aire doble Cecofry DuoLevel 10000 por 89,90 euros: con 10 litros de capacidad y formato vertical.

por 89,90 euros: con 10 litros de capacidad y formato vertical. Grill Tristar Gr2856 por 19,99 euros: de acero y con 700 W de potencia.

Podrás equipar tu cocina con tres básicos por menos de 85 euros

El producto estrella de este nuevo catálogo de Lidl es su batidora portátil por 12,99 euros. Está equipada con un vaso de 330 ml con tapa incluida para beber directamente del recipiente. Sus cuchillas son de acero inoxidable y es perfecta para hacer batidos de frutas, smoothies o café helado en segundos y sin ensuciar más de la cuenta.

Otro de los pequeños electrodomésticos que puedes comprar en Aldi el próximo sábado es este grill de contacto de 1.000 W por 19,99 euros. Ofrece temperatura regulable y su superficie es antiadherente con apertura de 180 º para duplicar el espacio de cocción sobre la encimera. Incluye bandeja recoge grasas extraíble para facilitar su limpieza tras cocinar carnes, verduras o hacer pan tostado.

Y el tercer dispositivo que lanzará Aldi este sábado es esta freidora de aire doble por 51,99 euros. Ideal para familias que practican el batch cooking. Ofrece una capacidad de ocho litros en dos cestas independientes de cuatro litros y funciona con una potencia de 2.600 W y viene con 10 programas preestablecidos.

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Imágenes | Aldi

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