Ni relojes ni anillos: la idea de Anker para monitorizar tu sueño es poner un radar en tu mesita de noche

Nos hemos acostumbrado a mirar el sueño como antes mirábamos los pasos o las calorías: convertido en una gráfica, en una puntuación y en una serie de fases que consultamos al despertar. El Apple Watch,los Galaxy Watch y anillos como Oura Ring o Galaxy Ring han tenido mucho que ver en ese cambio, porque han llevado al cuerpo una monitorización que durante mucho tiempo asociábamos más a entornos médicos o a estudios específicos. El límite más cotidiano es evidente: incluso cuando el dispositivo es pequeño, ligero y discreto, sigue estando ahí. Para medir la noche, nos pide acompañarnos dentro de la cama.
Ahí es donde entra Anker con una idea que suena más propia de un laboratorio que de una mesilla de noche, aunque el planteamiento sea fácil de entender: medir el sueño sin pedirnos que llevemos nada puesto. Su marca de audio soundcore ha presentado en IFA 2026 un dispositivo de mesilla que combina altavoz, luz y seguimiento del descanso desde el entorno. La compañía lo plantea como una alternativa al enfoque habitual del wearable. No hablamos de una categoría completamente nueva, pero sí de una forma bastante curiosa de devolver la monitorización del cuerpo a la habitación que nos rodea.
El sueño medido desde la mesita
La familia está formada por dos dispositivos: Anker soundcore SleepLab y Anker soundcore SleepLab Pro. El primero se presenta como un altavoz de mesilla centrado en sonido, luz ambiental, simulación de amanecer y alarma para el dormitorio; el segundo es el que concentra la idea más llamativa. El SleepLab Pro añade un radar mmWave de 60 GHz para seguir el sueño sin contacto directo con el cuerpo. El fabricante chino afirma que ese sensor autoelevable puede registrar fases del sueño, respiración, frecuencia cardiaca y movimiento corporal, para después ofrecer un informe al despertar.
La otra mitad de la propuesta está en lo que el aparato hace con esos datos. Anker no lo plantea solo como un medidor nocturno, sino como un dispositivo capaz de acompañar la rutina de descanso con sonido y luz personalizados. El SleepLab Pro puede generar lo que la marca denomina sonidos terapéuticos y ritmos binaurales Alpha, Theta y Delta, además de combinar una banda RGB radial, una matriz LED blanca cálida, simulación de amanecer y dos altavoces de 7,5 W. También se menciona Bluetooth abierto, un detalle relevante si pensamos en un producto pensado para quedarse en la habitación.
La idea, con todo, no aparece de la nada. Google ya exploró una vía parecida con el Nest Hub de segunda generación incorporaba Sleep Sensing para analizar el descanso desde la mesilla mediante Motion Sense, su radar de baja energía, sin usar cámara ni exigir un wearable. Amazon también probó ese camino con Halo Rise, un dispositivo de dormitorio con radar integrado, luz de despertar y alarma inteligente, aunque su historia terminó pronto: la compañía cerró la familia Halo y esos dispositivos dejaron de funcionar en agosto de 2023.
El movimiento encaja con una Anker que hace tiempo dejó de ser solo una marca asociada a cargadores y baterías. La compañía china ha ido extendiendo su catálogo hacia audio, energía, hogar conectado y otros dispositivos de consumo, y en IFA 2026 ha usado su marca soundcore para enseñar una ambición más amplia alrededor del descanso. El SleepLab Pro no llegará a España, según la información facilitada por Anker, pero sí está previsto para algunos países europeos todavía no detallados. En esos mercados, su lanzamiento está previsto para enero de 2027, con un precio de 349,99 euros.
Imágenes | Anker
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