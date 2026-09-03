Pensábamos que los cargadores eran lo más aburrido de la tecnología, hasta que Anker decidió que fueran el nombre de todo su imperio

Durante casi 15 años, Anker se ha convertido en el nombre más destacado en el mercado de los cargadores y las powerbanks, pero no sólo eso. A lo largo de su trayectoria Anker Innovations ha lanzado un total de cinco marcas: Anker, Eufy, Soundcore, SOLIX y EufyMake. Aprovechando el marco de la feria IFA 2026, la empresa ha anunciado que unifica sus cinco marcas bajo un único nombre: Anker.

El cargador es de esos objetos a los que sólo prestamos atención cuando no lo tenemos. No hacemos cola para comprarlos ni protagonizan grandes lanzamientos como los dispositivos a los que alimentan, pero sin cargador, es cuestión de tiempo que todo lo demás se apague. Es tecnología de fondo, muy necesaria, pero poco excitante. Y esta es precisamente la que han elegido para bautizar sus auriculares, robots aspiradores y más productos.

Un sólo nombre para dominarlos a todos

Cuando Steven Yang fundó Anker en 2011 se dedicaba principalmente a la fabricación de baterías de repuesto para portátiles. Después dio el salto a cargadores de móviles y baterías externas, el terreno en el que se hizo un nombre y por el que muchos conocen la empresa hoy en día.

A partir de ahí, la empresa fue explorando nuevas categorías de productos e inaugurando nuevas marcas con cada una de ellas. En 2016 llegaba Eufy, su marca de hogar inteligente que cuenta con productos como robots aspiradores y cámaras de seguridad doméstica. Dos años después, en 2018, entraron en el terreno del audio con Soundcore y en 2023 llegaba SOLIX, su marca de energía doméstica y solar. La última en llegar fue EufyMake que engloba impresoras 3D e impresoras UV.

"Las marcas por categoría tenían sentido cuando las categorías estaban separadas y ya no lo están"

¿Por qué unificarlas? La explicación de la compañía es que tecnologías como la IA, la computación local y la robótica están haciendo que los límites entre las distintas categorías de producto se difuminen. En palabras de su CEO Steven Yang "Las marcas por categoría tenían sentido cuando las categorías estaban separadas y ya no lo están".

Hay otra explicación más relacionada con el negocio, y es que mantener cinco marcas distintas significa más inversión de marketing y construcción de marca en cada mercado en el que operan. Tenerlo todo bajo el mismo nombre les permite unificar esa inversión.

La nueva Anker

A partir de ahora, la marca lanza sus nuevos productos divididos en dos grupos diferenciados. El primero es Anker For You, que incluye todos aquellos productos portátiles que llevamos encima como cargadores, auriculares y otros wearables. El segundo grupo es Anker Home y, como su nombre indica, son todos los productos que se quedan en casa, como robots aspiradores, cámaras de seguridad o baterías domésticas. Los productos antiguos de la marca se mantendrán tal cual están, pero se irán migrando a uno de estos dos grupos poco a poco.

Hablando de productos, Anker no sólo ha anunciado la unificación de sus marcas, también traen una colección de más de una veintena de productos nuevos que se suman a su catálogo. Hay baterías, cargadores, auriculares, seguridad para el hogar, limpieza y mucho más. Te contamos los detalles:

Dispositivos de carga

Anker MagGo Power Bank Pro 2

Los cargadores también se apuntan a la reconversión. Anker ha presentado tres dispositivos que intentan hacer algo más que simplemente meter energía en nuestros dispositivos. El más llamativo es el Anker MagGo Power Bank Pro 2, una batería inalámbrica con MagSafe que, como gran novedad, integra un ventilador de refrigeración que la mantiene por debajo de los 36ºC durante el proceso de carga. Ofrece una potencia de carga de 25W que, según Anker, permite cargar un iPhone 17 Pro al 50% en sólo 25 minutos. Estará disponible el 14 de septiembre por 109,99 euros.

Anker también ha anunciado el Anker Laptop Charger Pro, un cargador de 100W para ordenador que puede reconocer el modelo de portátil que hemos conectado. Usa una curva de carga personalizada para cada modelo y limita la carga al 80% para conservar la salud de la batería. También han anunciado el Anker MagStand Charging Station, un dock que sustituye tres cargadores de mesita. Estos dos modelos no se lanzan en España y no conocemos sus precios.

Auriculares

Anker Soundcore Aeroclip 2 Pro

Pasamos al audio, la categoría con más nuevos lanzamientos con un total de ocho nuevos productos, seis de ellos auriculares. Tenemos los nuevos auriculares con formato clip Anker soundcore AeroClip 2 y AeroClip 2 Pro. La principal diferencia es que el modelo Pro cuenta con grabación de voz con IA para poder transcribir y resumir reuniones o entrevistas. Ambos tienen el mismo precio: 179,99 euros.

Los Anker soundcore Space 2 Pro son sus nuevos auriculares de diadema. Ofrecen una autonomía de 30 horas y hasta 60 horas si se desconecta la cancelación de ruido activa. Su precio es de 199,99 euros. También han anunciado los Anker soundcore Liberty Buds 2, unos auriculares tipo in-ear, con drivers de 9,2 milímetros y una autonomía de hasta 46 horas contando con la carga que ofrece el estuche. El precio de este modelo es de 149,99 euros y, al igual que el resto de auriculares que hemos mencionado, se pondrán a la venta el 22 de septiembre.

Anker soundcore Sleep 4 Pro

Dentro de la categoría de audio, Anker ha presentado una nueva línea de auriculares pensados para dormir con los Anker soundcore Sleep 4 y Sleep 4 Pro. El modelo Pro cuenta con un sistema que monitoriza la frecuencia cardíaca mientras duermes, y ajusta el audio en función de esos datos para ayudar a conciliar el sueño. Los Sleep 4 llegarán a España a mediados de octubre, mientras que la versión Pro no llegará hasta enero. De momento Anker no ha revelado sus precios.

Relacionado con la higiene del sueño, Anker ha presentado dos altavoces para la mesita que ayudan a dormir con música, sonidos y una luz nocturna: el SleepLab y el SleepLab Pro. Este último cuenta con un radar de 60 Ghz capaz de monitorizar nuestro sueño, detectando las distintas fases como hace un wearable tipo reloj o pulsera, pero sin necesidad de llevar nada puesto. Costará 349,99 euros y llegará al mercado en enero de 2027.

Dispositivos para el hogar

Anker Mindbase

En esta categoría tenemos bastante variedad con cámaras de seguridad, robots aspiradores y hasta un robot cortacésped. Pero sin duda la gran novedad es la Anker MindBase, un hub de IA local que quiere ser el cerebro del hogar. La idea es conectar en un mismo sistema los dispositivos inteligentes de Anker y otros productos compatibles con Matter, ejecutar los modelos de IA directamente en casa y mantener los datos almacenados localmente. Para ello cuenta con una tarjeta de cómputo dedicada a IA y hasta 48 TB de almacenamiento ampliable, con agentes capaces de encargarse de tareas como la seguridad o el almacenamiento en red.

El primer producto que funcionará en el ecosistema de MindBase es un kit de seguridad que incluye la cámara eufy TrackLight Cam S1 con seguimiento automático, la mirilla electrónica Video Doorbell S4 y sensores de entrada y movimiento para detectar posibles intrusos. El kit se lanzará a finales de este mismo año, cuando se desvelará su precio.

Anker Eufy Robot Vacuum Omni E35

Con respecto a los demás dispositivos de hogar, Anker ha presentado el eufy Robot Vacuum Omni E35, un robot aspirador con 35.000 Pa de succión y fregado autolimpiante, y el Anker SOLIX Solarbank Max, un sistema de almacenamiento doméstico con 7 kWh de capacidad. Ninguno de ellos tiene prevista su llegada a España, el que sí se lanzará es la cámara eufyCam C37 4K Edition, con movimiento de 360 grados y panel solar para poder prescindir del enchufe. Se podrá comprar a partir del 15 de septiembre por 139,99 euros.

Por último, Anker mostrado el Robot Lawn Mower S2 Max, capaz de cortar hasta 15.000 m²de césped sin cables perimetrales y con un brazo extensible para llegar a los bordes. Llegará a Europa en mayo de 2027, aunque no se conoce su precio.

Imágenes | Anker

En Xataka | Nos llevamos una alegría con la normativa del cargador único. Pero Anker tiene claro que es un error conformarse con uno cualquiera