Estos son los mejores chollos que hemos encontrado en el último día del aniversario de Amazon hoy, 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre, es la tercera y última jornada del 15 aniversario de Amazon en España. Una campaña que, entre otras cosas, nos regalaba 15 euros en compras superiores a 75 euros mediante un cupón activo en ciertos productos. Y aunque parece ser que dicho cupón se ha agotado (no aparece disponible en ninguna de estas ofertas), seguimos pudiendo aprovechar chollos como estos:

Cosori Dual Blaze Twinfry por 164,46 euros, una freidora de aire con doble cesta a precio mínimo histórico

por 164,46 euros, una freidora de aire con doble cesta a precio mínimo histórico HP Omen Max 45L por 2.099 euros, un sobremesa (también a precio mínimo) con componentes de gama media alta

por 2.099 euros, un sobremesa (también a precio mínimo) con componentes de gama media alta Xiaomi TV F Pro 75 por 509 euros, una de las teles de 75 pulgadas a mejor precio del momento

por 509 euros, una de las teles de 75 pulgadas a mejor precio del momento AMD Ryzen 7 7800X3D por 329,99 euros, un procesador pensado para jugar con el que actualizar el PC de sobremesa sin gastar demasiado

por 329,99 euros, un procesador pensado para jugar con el que actualizar el PC de sobremesa sin gastar demasiado Google Pixel 10 Pro XL por 899 euros, el modelo más top de la pasada generación de teléfonos de Google

Cosori Dual Blaze Twinfry

Disponible en dos colores (esta, negra, rebajada a 164,46 euros y otra en blanco por 189 euros), la Dual Blaze Twinfry de Cosori es una freidora de aire que destaca por su cesta doble que permite dos elaboraciones simultáneas sin que se mezclen sabores ni olores. Permitiendo también una única cesta si necesitamos más capacidad para cocinar de golpe para varias personas. Alcanza los 2.800 W y, en total, cuenta con 10 litros de espacio.

HP Omen Max 45L

Actualizar el hardware de nuestro sobremesa no es sencillo ni barato en 2026. Por eso, si nos toca renovar por completo el equipo, en los premontados de marcas como HP encontramos muy buenas opciones de compra. Este Omen Max 45L que Amazon tiene por 2.099 euros es buen ejemplo de ello al ofrecer la NVIDIA RTX 5070, el AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB de RAM DDR5 y 1 TB de SSD. Todo ello, con Windows 11 Home instalado de serie.

HP Ordenador sobremesa OMEN MAX 45L GT23-0001ns Hoy en Amazon — 2.099,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi TV F Pro 75

Dar el salto a televisiones inteligentes de más de 65 pulgadas suele ser sinónimo de disparar el presupuesto... aunque encontramos excepciones. Esta Xiaomi TV F Pro 75 por 509 euros, rebajada en forma de oferta flash de duración y stock limitados, es el mejor ejemplo. Un modelo QLED con panel 4K que alcanza los 120 Hz y cuenta con Fire TV en cuanto a sistema operativo. Ideal para salones y habitaciones grandes.

AMD Ryzen 7 7800X3D

Decimos que 2026 no es buen año para renovar el hardware del PC, aunque la crisis de precios y stock derivada del auge de la IA no está afectando (afortunadamente) por igual a procesadores y tarjetas gráficas como a RAM y SSD. Si sólo necesitamos CPU, entonces este Ryzen 7 7800X3D por 329,99 euros es una compra para no dejar escapar. Un procesador que dispara el rendimiento en videojuegos y los FPS, con unas frecuencias que mantienen los 5 GHz y una configuración de 8 núcleos y 16 hilos.

Google Pixel 10 Pro XL

Aunque la nueva generación de teléfonos de Google ya ha llegado a las tiendas, la pasada familia de Pixel 10 sigue siendo una opción de compra excelente en la actualidad. En este sentido, Amazon ha rebajado el Pixel 10 Pro XL en su versión de 256 GB a 899 euros, disponible ahora mismo únicamente en color negro obsidiana. Un teléfono con pantalla grande a 120 Hz, un apartado sobresaliente de cámaras y una experiencia Android limpia y muy fluida, con varios años de actualizaciones por delante.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Cosori, HP, Xiaomi, Google, AMD

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